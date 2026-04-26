Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

Tекст: Денис Тельманов

В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.