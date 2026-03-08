Вынужденно севший в Мьянме рейс Azur Air продолжит путь резервным самолетом

Tекст: Катерина Туманова

«Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно», – сказано в объявлении.

Там уточнили, что по состоянию на 21.45 МСК пассажиры рейса ZF-2559 находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон. Высадка с борта воздушного судна прошла в штатном режиме.

«С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани. Наземные службы авиакомпании работают в усиленном режиме, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров. Выполняются оперативные корректировки расписания других рейсов», – добавили в Azur Air.

Напомним, на борту находились 336 пассажиров и десять членов экипажа.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что выполнявший международный рейс из Тюмени в Нянчанг самолет неожиданно подал сигнал бедствия и исчез с радаров. Рейс Azur Air совершил вынужденную посадку в Мьянме.



