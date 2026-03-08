  • Новость часаЛавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 22:27 • Новости дня

    Вынужденно севший в Мьянме рейс Azur Air продолжит путь резервным самолетом

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиры рейса Azur Air, экстренно приземлившегося в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом, который будет отправлен из Москвы, сообщили в Telegram-канале авиакомпании.

    «Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно», – сказано в объявлении.

    Там уточнили, что по состоянию на 21.45 МСК пассажиры рейса ZF-2559 находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон. Высадка с борта воздушного судна прошла в штатном режиме.

    «С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани. Наземные службы авиакомпании работают в усиленном режиме, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров. Выполняются оперативные корректировки расписания других рейсов», – добавили в Azur Air.

    Напомним, на борту находились 336 пассажиров и десять членов экипажа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что выполнявший международный рейс из Тюмени в Нянчанг самолет неожиданно подал сигнал бедствия и исчез с радаров. Рейс Azur Air совершил вынужденную посадку в Мьянме.


    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 03:22 • Новости дня
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Умерла народная артистка России балерина Нинель Петрова

    Умерла балерина Нинель Петрова
    @ Рудольф Кучеров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 102-м году ушла из жизни прославленная балерина и педагог Нинель Петрова, прослужившая Мариинскому театру более двадцати лет.

    О смерти народной артистки России Нинель Петровой сообщил Мариинский театр, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении коллектива говорится: «Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался».

    Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Мариинского театра.

    Она проработала там до 1968 года, заслужив уважение коллег не только профессионализмом, но и интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью.

    После завершения исполнительской карьеры Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы, а также преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка Московского драматического театра Маргарита Жигунова умерла в Москве.

    Участница группы «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась в Удмуртии.

    Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни на семьдесят пятом году после тяжелой болезни.

    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    8 марта 2026, 00:00 • Новости дня
    Конюхов завершил работу первой в мире одиночной экспедиции в Антарктиде

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборудование первой одиночной антарктической станции под управлением Федора Конюхова начали демонтировать после завершения летних исследований на острове Смоленск.

    Демонтаж оборудования первой в истории одиночной сезонной станции в Антарктиде под руководством Федора Конюхова стартовал на острове Смоленск архипелага Южные Шетландские острова, передает РИА «Новости».

    Станция функционировала с 21 ноября, а ее основная задача заключалась в исследовании проблемы загрязнения материка и прибрежных вод микропластиком. По словам посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова, станцию начали разбирать и вывозить в связи с завершением летнего сезона.

    Дмитрий Феоктистов лично побывал на острове Смоленск и встретился с Конюховым, который подробно рассказал о своих научных работах и выразил намерение создать на острове постоянную российскую станцию. Сын путешественника Оскар сообщил, что возвращение Конюхова из Антарктиды в аргентинский город Ушуайя запланировано на 21 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов приступил к научным исследованиям по изучению микропластика на острове Смоленск в Антарктиде. Он провел свой 74-й день рождения на острове, где бушует мощный циклон.

    За три месяца пребывания путешественник собрал 100 кг пластика и счел, что из-за масштабов загрязнения требуется организация экологического десанта.

    8 марта 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА поразил дом в Запорожской области, есть погибшие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

    В городе Васильевка Запорожской области противник нанес удары беспилотниками самолетного типа по многоквартирному дому. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    «Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», – сообщил глава региона.

    Он подчеркнул, что всех пострадавших обеспечивают медицинской помощью.

    Спасатели и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, разбирают завалы и тушат пожар, возникший после атаки. Оперативные службы остаются на месте для оказания необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дронов на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области погибли два человека и еще 12 человек получили ранения.

    От дрон-атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, среди них трое детей, а жилой дом получил сильные повреждения.

    Автомобиль главы Каховского муниципального округа подвергся атаке дронов на трассе, но жертв не было.

    8 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Шесть беспилотников сбиты на подлете к Москве за день

    Tекст: Мария Иванова

    С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

    Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    8 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В последний месяц года средний доход россиян заметно увеличился, что связано с традиционными бонусными выплатами, в итоге он достиг почти 140 тыс. рублей, отмечают статистики.

    Средняя зарплата в России в декабре существенно выросла благодаря выплатам бонусов. По расчетам агентства РИА «Новости», в декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 139,7 тыс. рублей, что на 41,5 тыс. рублей больше, чем в ноябре, когда этот показатель был 98,2 тыс. рублей.

    В публикации подчеркивается, что расчет средней зарплаты ведется до вычета налогов и включает премии, бонусы, а также доходы сотрудников с очень высокими заработками. Рост зарплат в последний месяц года объясняется тем, что многие компании выплачивают так называемую «тринадцатую зарплату».

    По сравнению с декабрем 2024 года средняя зарплата увеличилась на 11 тыс. рублей: тогда россияне получили в среднем 128,7 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан.

    Ранее сообщалось, что средний ежемесячный доход работающих граждан России за год увеличился на 10 тыс. рублей и составил в ноябре 2025 года 98 192 рубля. Также в ноябре число российских регионов со средней зарплатой, превышающей 100 тыс. рублей, увеличилось до 15.

    8 марта 2026, 05:56 • Новости дня
    Ученые РАН предложили ввести паспорта ДНК северных оленей для учета происхождения

    Генетические паспорта для северных оленей хотят ввести в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России обсуждается создание генетических паспортов для северных оленей, что позволит повысить эффективность работы по селекции этих животных.

    Как сообщает РИА «Новости», специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выступили с инициативой введения генетических паспортов для северных оленей.

    В пресс-службе учреждения отметили, что это позволит точно и постоянно отслеживать происхождение животных.

    «Генетический паспорт – это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)», – пояснил главный научный сотрудник центра Александр Южаков.

    По словам ученых, такой подход поможет решить существующие проблемы в области селекции северных оленей в России.

    Для внедрения паспортов планируется использовать программное обеспечение, которое уже успешно применяется в других секторах животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты АНО «Природа и люди: Цифровые решения» разработали веб-сервис для слежения за передвижением диких северных оленей, что помогает сохранять редкий вид.

    У белых медведей на Шпицбергене с 2000 года увеличились средний вес и размеры, несмотря на уменьшение ледяного покрова.

    Численность волков и других хищников в России выросла, особенно в северных регионах.

    8 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Пожар после атаки БПЛА на нефтебазе в Армавире потушен

    Пожар на нефтебазе в Армавире полностью ликвидировали после атаки БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возгорание на нефтебазе в Армавире потушили, жертв и пострадавших среди сотрудников и местных жителей не зафиксировано.

    Пожар на нефтебазе в Армавире после атаки беспилотного летательного аппарата был успешно ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    По данным оперштаба, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, включая специалистов МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на нефтебазе в Армавире Краснодарского края возник пожар в результате атаки беспилотного летательного аппарата .

    Ранее в пятницу в Краснодарском крае падение фрагментов дрона привело к возгоранию на энергетическом объекте, пожар ликвидировали.

    До этого пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской на Кубани.

    8 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    После атаки дронов на Запорожскую область погибла женщина и ранены 10 человек

    В результате атаки дронов ВСУ в Васильевке погибла женщина и ранены 10 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Васильевке Запорожской области в результате удара украинских дронов по жилым домам погибла женщина и пострадали более десяти человек, сообщили местные власти.

    Более десяти человек получили ранения, а одна женщина погибла после атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, спасатели продолжают разбирать завалы, и количество жертв может увеличиться.

    Романиченко сообщила ТАСС: «[Пострадали] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами».

    Первый дрон ударил по городу около десяти часов вечера. В результате удара и возникшего пожара практически полностью разрушен один многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. Также произошло обрушение подъезда в многоквартирном доме на соседней улице.

    До этого в субботу губернатор Евгений Балицкий сообщал, что в результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    Ранее вооруженные силы Украины в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару, основной целью которого было оказание «колоссального психологического давления» на жителей города и сотрудников станции.

    А после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области в погребах жилых домов нашли тела убитых украинскими боевиками гражданских лиц.

    8 марта 2026, 11:19 • Новости дня
    После обстрела ВСУ в Энергодаре обесточено два микрорайона

    Пухов сообщил о повреждении ЛЭП Энергодара после обстрела ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате артиллерийского обстрела ВСУ вблизи Энергодара в Запорожской области произошла остановка подачи электроэнергии в двух микрорайонах города, включая отключение водозабора, уточняют местные власти.

    Об артобстреле ВСУ вблизи Энергодара и отключении электроэнергии в двух микрорайонах города сообщил глава администрации Максим Пухов. Он отметил: «Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения».

    Пухов уточнил, что одна из возможных причин – повреждение линии электропередачи в результате артиллерийского обстрела, который ведут украинские войска. Под удары попала территория, прилегающая к городу.

    Позже глава администрации добавил, что подача электроэнергии была восстановлена на пятый и седьмой микрорайоны, и следующим этапом будет восстановление водоснабжения. Сейчас энергетики продолжают оперативные переключения для нормализации ситуации.

    Ранее в ночь на субботу в Васильевке Запорожской области украинские дроны нанесли удар по жилым домам, в результате чего погибла женщина и пострадали более десяти человек.

    До этого Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Энергодару, чтобы оказать сильное психологическое давление на жителей города и сорвать ремонт высоковольтной линии. А 28 января в результате удара беспилотника ВСУ в Энергодаре погибла мирная жительница.


    8 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Песков дал свой номер военкору Наумовой для предложений по защите детей

    Песков дал свой номер военкору Наумовой для передачи идей по защите детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предоставил военкору Марьяне Наумовой свой номер телефона для передачи инициатив по безопасности детей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая намерена представить идеи по защите детей от современных угроз, сообщают «Вести». Это произошло по поручению президента Владимира Путина после встречи с женщинами различных профессий в Кремле.

    Во время встречи Наумова обратилась к президенту с вопросом, кому можно передать ее предложения по безопасности детей. Путин посоветовал ей передать их Пескову.

    Песков отметил в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным, что это было прямое поручение главы государства, однако раскрывать детали он не стал. В свою очередь Наумова сообщила Зарубину, что получила номер пресс-секретаря, и с долей юмора добавила: «Кто не успел, тот опоздал».

    Ранее Песков в интервью Зарубину заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту, за которого голосует большинство населения.

    Также он объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами и отметил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сосредоточиться на себе и своих интересах.

    8 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о гибели ребенка и трех жителей ДНР от атак ВСУ за сутки

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ударов украинских дронов и ракет по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 12 мирных жителей пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще 12 мирных жителей Республики, включая подростка, пострадали к этому часу из-за киевской агрессии. В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик 2019 г.р., женщина 1986 г.р., мужчины 1983 и 1959 г.р., ранения средней степени тяжести получил парень 2010 г.р.», – написал он в Telegram-канале.

    Пушилин добавил, что в Волновахе в результате удара дрона ВСУ пострадали мужчина 1961 года рождения и женщина 1969 года рождения. В Киевском районе Донецка при применении крылатых ракет SCALP-EG были ранены женщина 1967 года рождения и мужчины 1990, 1973 и 1983 годов рождения.

    В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк – Горловка в результате атаки дрона был ранен мужчина 2000 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали мужчины 2004 и 1972 годов рождения.

    Также появились сведения о ранении накануне 8 марта мужчины 1989 года рождения и женщины 1970 года рождения в Красноармейске. В целом пострадали 12 мирных жителей, среди них подросток, уточнил глава ДНР.

    В результате атак ВСУ были повреждены 26 жилых домов, восемь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе шесть образовательных учреждений и два медицинских, а также экскаватор, грузовой и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Сосновое в ДНР. ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

  • О газете
