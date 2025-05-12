Российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере

Tекст: Дмитрий Зубарев

Технология 3D-биопринтинга мясных продуктов была представлена учеными Донского государственного технического университета, передает РИА «Новости». Система позволяет получать искусственное мясо из клеток животных-доноров без необходимости их забоя. Исследователи отмечают, что такой метод дает возможность программировать состав продукта: например, снижать содержание жира и получать больше еды от одного животного.

Заведующая кафедрой биоинженерии ДГТУ Евгения Кириченко заявила: «Для печати искусственного мяса у животного-донора с помощью биопсии берутся клетки, которые размножаются в комфортных для них условиях (создается клеточная культура). Из этого материала возможно напечатать объемный продукт, который по вкусу будет очень похож на мясо». По ее словам, технология применима к клеткам любых домашних животных и может снизить затраты на производство культивированного мяса на 20–30% за счет автоматизации.

Важно, что в отличие от других подходов, специалисты ДГТУ используют автоматизированную систему для контроля качества: алгоритм с точностью до 92% определяет и подсчитывает разные типы клеток, что ускоряет анализ с 15–20 минут до нескольких секунд. В качестве исходных материалов использовали клетки европейского кролика, а процесс осуществляли на модернизированном 3D-принтере с уникальной печатающей головкой, созданной в ДГТУ.

В перспективе инструмент для точного подсчета клеток планируется доработать и сделать доступным для всех российских лабораторий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на 3D-принтере. Разработки в этой сфере уже ведутся. Одна из технологий предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из культивированных клеток мяса.