    Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу
    Премьер Хорватии опроверг создание военного союза против Сербии
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 17:15 • Новости дня

    В Севастополе возобновили подачу света, воды и тепла в поврежденные дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Коммунальные службы полностью обеспечили подачу электричества, воды и тепла в пригодных для проживания подъездах домов, пострадавших от взрыва в Севастополе.

    Подача света, воды и тепла в пригодных для проживания частях двух наиболее пострадавших от взрыва домов в Севастополе полностью восстановлена, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по городской инфраструктуре Павел Харламов, который координирует работу волонтеров на месте происшествия.

    По словам Харламова, «все коммунальные службы нацелены на то, чтобы восстановить полноценное состояние пострадавшего дома. В первом и втором подъездах полностью восстановлен тепловой контур, полностью восстановлена подача коммунальных услуг». Он добавил, что в еще одном доме – двадцатом – начиная со второго подъезда все коммунальные системы также функционируют в штатном режиме.

    В настоящее время специалисты продолжают работу по остальным частям зданий, чтобы обеспечить жителей необходимыми услугами в полном объеме. Волонтеры и городские службы активно помогают пострадавшим, устраняя последствия происшествия.

    Ранее в среду сообщалось, что после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе на стационарном лечении находятся десять человек.

    Также в среду стало известно, что в результате взрыва взрывная волна затронула не менее семи жилых зданий и повредила около 15 припаркованных автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве в доме на улице Павла Корчагина погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери получили травмы и находятся в больнице, а 20-летний сын числится пропавшим без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и исключил версию взрыва бытового газа.

    24 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    Tекст: Валерия Городецкая

    До административного центра Запорожской области, города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, российские войска отделяет всего 14 километров, пишут украинские СМИ.

    По данным издания Times of Ukraine, ВС России начали весенне-летнее наступление на данном участке фронта, пишет «Лента.Ру». О повышенной активности российских сил также ранее заявлял Владимир Зеленский.

    При этом официальные представители Минобороны России пока не подтверждали информацию о продвижении и начале наступления в этом районе.

    Ранее издание Associated Press писало, что российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине.

    На прошлой неделе начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    25 марта 2026, 09:28 • Новости дня
    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 25 марта, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА, стала самой массовой за год.

    Ночная атака украинских беспилотников 25 марта стала самой масштабной за последний год, передает ТАСС.

     По данным Министерства обороны, над различными регионами страны было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА.

    Военные подчеркивают, что предыдущий рекорд по количеству сбитых беспилотников был зафиксирован 10 марта 2025 года, когда системы ПВО отразили атаку из 337 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью над Россией уничтожили 389 дронов ВСУ

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести летевших к столице дронов.

    Минобороны в ходе предыдущей рекордной атаки перехватило 337 вражеских аппаратов.

    25 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные базы в Северной Америке подверглись сериям атак с применением беспилотников, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, за последние недели были зафиксированы инциденты на двух стратегически важных объектах: одна из атак произошла на базе Барксдейл в Луизиане, где размещены бомбардировщики B-52 Stratofortress и хранятся ядерные вооружения.

    Еще один случай произошел на неназванной базе в феврале, о чем заявил командующий Северным командованием США генерал Дэвид Гийо в письменных показаниях для комитета Сената по делам вооружённых сил.

    Инциденты на Барксдейл начались на неделе с 9 марта 2026 года. Представитель 2-го бомбардировочного крыла сообщил, что идет тесное взаимодействие с федеральными и местными правоохранительными органами для расследования происшествий. В результате одного из налетов на базе был введен режим укрытия, который впоследствии был снят.

    Согласно секретному документу, на который ссылается ABC News, за период с 9 по 15 марта сотрудники службы безопасности наблюдали несколько волн из 12-15 дронов, которые летали над особо важными участками базы, включая взлетно-посадочную полосу. В документе отмечается, что дроны обладали некоммерциональными характеристиками сигнала, дальнодействующими каналами управления и устойчивостью к глушению, а также проявляли попытки скрыть местоположение операторов.

    В ходе одной из атак Северное командование США впервые задействовало новый мобильный противодроновый комплекс Flyaway Kit, произведённый компанией Anduril, который позволяет обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны разных классов с помощью средств радиочастотного подавления и перехвата. Сейчас в распоряжении военных только один такой комплекс, но к весне 2026 года ожидаются новые поставки.

    Военные подчеркивают, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, поскольку вынуждают приостанавливать полёты и подвергают риску пилотируемые самолёты. Личность операторов дронов пока не установлена, а связь между атаками и началом ударов США по Ирану официально не подтверждается. Специалисты предупреждают, что ситуация крайне тревожная, учитывая растущие возможности иностранных беспилотных систем и высокую ценность стратегических объектов, находящихся фактически под открытым небом.

    Ранее WZ сообщила, что группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается.

    В среду Иран начал 80-ю волну ракетных атак на американские и израильские военные объекты в регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание 4».

    24 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жена президента Украины Елена Зеленская выступила с речью в Белом доме в ходе саммита, посвященного детям. Однако ее выступление не было услышано первой леди США Меланией Трамп. Поэтому Зеленской пришлось обратиться к пустому креслу супруги президента Америки.

    Супруга президента Украины Елена Зеленская стала участницей саммита глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе», который проходил в Белом доме, сообщает РИА «Новости». Там также присутствовала первая леди США Мелания Трамп, которая произнесла приветственную речь и вскоре покинула зал.

    Зеленская в своей речи заявила: «Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина – ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас». Закончив выступление, она обратилась к пустому креслу, на котором ранее сидела Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого первая леди США Мелания Трамп решила ограничиться коротким приветствием жены украинского лидера Елены Зеленской без проведения двусторонней встречи в Нью-Йорке.

    Ранее Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными, более 500 тыс. долларов на банковских счетах, а также коллекцию брендовых часов и автомобилей. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о фактах насилия и нарушениях в отношении украинских детей со стороны фонда Елены Зеленской.


    24 марта 2026, 21:20 • Новости дня
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ за три часа нашли десять человек, которые согласились совершить диверсию на инфраструктурных объектах за деньги, сумма вознаграждения доходила до трех млн рублей, отметили в спецслужбах.

    Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области за три часа выявили десять человек, которые согласились совершить диверсию на объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Официальный представитель регионального управления Елена Докучаева сообщила об этом в эфире канала «ОТВ», передает ТАСС.

    По ее словам, сотрудники ФСБ разместили в интернете объявления, аналогичные тем, что публикуют кураторы. После перехода по ссылке в анонимный чат, участникам предлагалось выполнить незаконные действия за денежное вознаграждение до трех млн рублей. Объявление просмотрели 28 тыс. человек, 176 из них перешли по ссылке, а 46 покинули чат, узнав о противоправном характере предложений.

    Докучаева уточнила, что в основном в зону риска вербовки попадают доверчивые люди и те, кто слабо владеет критическим мышлением. Представители ведомства сейчас проводят профилактические беседы с теми, кто согласился на участие в диверсии, чтобы предупредить возможную вербовку в будущем.

    Ранее выступая на совещании в Уральском федеральном округе, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что 56 стран пытаются организовать диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры.

    До этого жителю Урала назначили 24 года заключения за попытку подорвать поезд на Транссибе по заданию украинской разведки.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    25 марта 2026, 04:45 • Новости дня
    Музыкант-иноагент Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Tекст: Катерина Туманова

    Борис Гребенщиков и его супруга Ирина официально стали гражданами Британии, что подтверждено изменением данных в британском реестре отчетности компаний.

    Музыкант Борис Гребенщиков и его жена Ирина зарегистрировали в Британии компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года, указав в учредительных документах российское гражданство.

    В реестре отмечено, что 16 марта 2026 года компания подала документы об изменении персональных данных своих владельцев. В отдельных уведомлениях сообщается, что теперь оба являются гражданами Британии, передает РИА «Новости».

    Гребенщиков покинул Россию почти сразу после начала специальной военной операции.

    «Я эмигрантом себя не считаю», – говорил музыкант.

    В 2023 году Министерство юстиции России включило Гребенщикова в список иностранных агентов, объяснив это тем, что музыкант выступал за границей с целью сбора средств для Киева, высказывался против спецоперации и получал поддержку от иностранных источников, проживая за пределами страны.

    Газета ВЗГЛЯД тогда разбиралась, что это значит для музыканта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Гребенщиков в сентябре 2023 года объяснил отказ выступать на Украине. В сентябре 2025 года Гребенщикова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.


    24 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    Tекст: Валерия Городецкая

    В центр Киева стянули крупные силы полиции и военных на фоне кризиса в Верховной раде, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, «показательное избиение» парламентариев планируют устроить, чтобы вынудить принять законопроект, необходимый для продолжения получения финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), передает РИА «Новости».

    В марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. В Раде заявили о невозможности выполнить требование МВФ в срок.

    24 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России дополнил уголовное дело о взрыве дома в Севастополе статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

    Дело расследуется по статьям 109 и 222.1 УК РФ – причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие уже провело более 20 допросов потерпевших и свидетелей, а также организовало несколько обысков. Назначено 15 экспертиз, активно осматриваются соседние строения для сбора доказательств. Жители разрушенных квартир официально признаны потерпевшими.

    Напомним, в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    24 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Дацик пообещал отомстить за погибшего на СВО сына

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участвующий в спецоперации российский боец ММА Вячеслав Дацик оставил послание после гибели сына, который также участвовал в этих боевых действиях.

    «Месть. Месть. Месть», – сообщил Дацик в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Дацик не собирается прекращать свое участие в СВО, несмотря на смерть своего 21-летнего сына Ярослава там же.

    О смерти Дацика-младшего сообщала его бабушка.

    24 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Операторы связи начали рассылать сообщения о восстановлении мобильного интернета в Москве.

    Операторы мобильной связи начали рассылку уведомлений москвичам о полном восстановлении работы мобильного интернета, сообщает РИА «Новости».

    Согласно сообщению оператора «Билайн», «мобильный интернет в Москве восстановлен – теперь все работает в обычном режиме», такую СМС получили абоненты компании.

    Корреспондент агентства отмечает, что утром во вторник мобильный интернет начал работать без ограничений в разных районах столицы.

    В частности, доступ к Сети обеспечен в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь Революции», «Киевская» и на других центральных станциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центральных районах Москвы восстановили привычный доступ к мобильному интернету, включая станции метро и крупные городские площадки.

    Власти Петербурга рекомендовали жителям и туристам пользоваться бесплатным городским Wi-Fi из-за перебоев с сотовой связью.

    В Петербурге, Самаре и Екатеринбурге часть клиентов «Дом.ру» столкнулась с ограничением скорости домашнего интернета из-за превышения месячного трафика.

    25 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасается новой военной ловушки, отмечает Axios.

    Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.

    Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.

    Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.

    «У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.

    Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе.

    Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.

    На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило остановить экспорт газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия прекращает поставки газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания кабинета министров.

    В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

    Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

    До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

    Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.

    Минстрой сообщил о подготовке закона об электронных платежках ЖКХ
    Украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Эстонии
    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    Самолет ВВС Швеции заметили над нейтральными водами Черного моря
    Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги
    Умер актер сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев
    Питер Джексон анонсировал новый фильм по «Властелину колец»

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

