Найден мертвым мужчина, изрезавший женщину в Москве

Силовики сообщили о смерти подозреваемого в нападении на женщину в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в квартире на Ходынском бульваре, нашли мертвым, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемый был обнаружен без признаков жизни.

Следствие установило, что 25 марта в квартире на севере Москвы была найдена женщина с ножевыми ранениями. По предварительным данным, нападавшим оказался ее бывший молодой человек, который после нападения скрылся с места происшествия.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчина оставил предсмертную записку, где обвинил пострадавшую в своей смерти. Женщина была госпитализирована после нападения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению, покушение на преступление и убийство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина нанес ножевые ранения возлюбленной в квартире на севере Москвы.

Ранее другой житель севера столицы атаковал ножом супругу и сына в состоянии алкогольного опьянения.




