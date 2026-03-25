Найден мертвым мужчина, изрезавший женщину в Москве
Силовики сообщили о смерти подозреваемого в нападении на женщину в Москве
В Москве обнаружили тело мужчины, который ранее напал с ножом на свою бывшую возлюбленную, оставив предсмертную записку с обвинениями в ее адрес, сообщили в правоохранительных органах..
Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в квартире на Ходынском бульваре, нашли мертвым, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемый был обнаружен без признаков жизни.
Следствие установило, что 25 марта в квартире на севере Москвы была найдена женщина с ножевыми ранениями. По предварительным данным, нападавшим оказался ее бывший молодой человек, который после нападения скрылся с места происшествия.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчина оставил предсмертную записку, где обвинил пострадавшую в своей смерти. Женщина была госпитализирована после нападения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению, покушение на преступление и убийство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина нанес ножевые ранения возлюбленной в квартире на севере Москвы.
Ранее другой житель севера столицы атаковал ножом супругу и сына в состоянии алкогольного опьянения. Также в среду стало известно, что сценарист проекта «Счастливы вместе» Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника «Дом-2» Дмитрия Лукина.