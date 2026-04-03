Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Китайская ракета Tianlong-3 потерпела неудачу при первом запуске
Space Pioneer признала неудачным запуск тяжелой жидкотопливной ракеты Tianlong-3
Тяжелая китайская ракета Tianlong-3, создаваемая как аналог Falcon 9 корпорации SpaceX и рассчитанная на выведение более 20 тонн груза, не смогла нормально отработать испытательный полет с космодрома Цзюцюань.
О неудачной попытке запуска ракеты Tianlong-3 сообщило издание «Кэчуанбань жибао», передает ТАСС.
Китайская аэрокосмическая компания Space Pioneer признала, что старт ее тяжелой жидкотопливной ракеты, создаваемой как аналог Falcon 9 корпорации SpaceX, завершился сбоем. Аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, но в полете возникла неисправность.
Команда Space Pioneer объявила, что проведет всесторонний анализ ситуации и разберется в причинах произошедшего. По замыслу разработчиков, Tianlong-3 должна выводить на орбиту более 20 тонн полезной нагрузки и способна за один раз отправить в космос 36 спутников.
Китай параллельно активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны, астероидов и Марса. На орбите Земли уже работает китайская космическая станция, рассчитанная и на международное сотрудничество. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай анонсировал первый полет ракеты Tianlong-3, сопоставимой по характеристикам с Falcon 9 компании SpaceX.
Китайская компания Space Pioneer провела неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 в июне 2024 года.
Ранее китайская частная компания LandSpace Technology предприняла неудачную попытку вернуть многоразовую ракету-носитель ZQ-3 вертикальной посадкой.