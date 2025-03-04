Китай начал расследование по обходу США торговых контрмер

Tекст: Ольга Иванова

Китайские власти впервые инициировали расследование в отношении поставщиков из США по обвинению в обходе антидемпинговых мер, передает ТАСС. Министерство коммерции Китая объявило о начале расследования после получения заявления от китайских производителей оптоволоконной продукции.

Ведомство уточнило, что предоставленные данные убедительно свидетельствуют о возможных нарушениях. Китайские компании считают, что американские поставщики обошли введенные ранее антидемпинговые меры, тем самым нанося ущерб национальным производителям.

Министерство заверило, что процесс проверки будет проводиться в строгом соответствии с китайским законодательством, при этом будут учтены интересы всех сторон. По окончании расследования запланировано вынести объективное и беспристрастное решение.

Антидемпинговые меры направлены на защиту внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Подобные расследования проводят и другие страны, являющиеся членами Всемирной торговой организации, чтобы поддержать свои национальные производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай инициировал разбирательство в ВТО, оспаривая повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.