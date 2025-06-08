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    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    50 комментариев
    8 июня 2025, 19:52 • Новости дня

    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России

    Политолог Козюлин: Политики пугают европейцев «вторжением» России ради денег и власти

    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема якобы возможной российской агрессии становится для политиков ЕС спасательным кругом. С ее помощью они объясняют местному населению все собственные ошибки, отодвигая тем самым возможность прихода ко власти правых кандидатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в ФРГ спрогнозировали, что Москва нападет на Европу через четыре года.

    «Европа переживает не лучшие времена. В ЕС накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока», – говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Разумеется, первой на ум в таком вопросе приходит Россия. Сейчас Дональд Трамп активно продвигает идею о том, что именно ЕС должен начать платить за собственную безопасность. Соответственно, чтобы лишний раз не ссориться с США, европейские лидеры объясняют потребность в увеличении военных расходов возможной агрессией Москвы», – рассуждает он.

    «Это же и оправдание перед гражданами ЕС. Взять денег неоткуда, соответственно, под нож пойдут социальные программы. Значит, уровень жизни рано или поздно заметно просядет. Людям необходимо объяснить, что им придется «затянуть пояса» ради великой цели – противостояния с мнимой угрозой с Востока», – добавляет эксперт.

    «Таким же образом лидеры Европы как бы откатываются назад, трактуя свои бессмысленные решения о разрыве связей с Россией в качестве насущной необходимостью. Прекращение торговых контактов привело к росту цен на электроэнергию, газ. Местным жителям это не особо нравится, но до них плавно доносят простую мысль: рано или поздно конфликт с Москвой в любом случае привел бы к этому», – полагает собеседник.

    «Недовольство властью в ЕС растет. Во многих странах заметна тенденция «правого разворота». Заявления об угрозе со стороны России могут служить и способом избавления от оппонентов: перспективных и ярких политиков будут называть пособниками Москвы. Какой-то процент избирателей это действительно способно отпугнуть», – заключил Козюлин.

    Ранее генинспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что членам НАТО необходимо подготовиться к возможному нападению со стороны России к 2029. По его оценке, РФ ежегодно производит сотни танков, которые могут быть использованы против стран Балтии, пишет BBC. Он также отметил, что угроза со стороны Москвы впервые за 40 лет его карьеры стала «наиболее осязаемой».

    Схожие «прогнозы» в марте делал и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Россия будет готова атаковать Европу к 2030 году при условии, если Украина капитулирует. Дипломат заявил, что ЕС следует готовиться к подобному сценарию, а также продолжать наращивать поддержку ВСУ.

    При этом британский премьер Кир Стармер недавно подчеркнул важность создания Лондоном дюжины новых подводных лодок. Данную инициативу он также объяснил возможным конфликтом со стороны России, цитирует его CBS. «Угроза, с которой мы сталкиваемся, более серьезная, более непредсказуемая, чем когда-либо со времен Холодной войны», – подчеркнул он.

    Кроме того, в начале июня в Польше и странах Балтии состоялись масштабные военные учения Griffin Lightning, в рамках которых военные имитировали отражение атаки со стороны России, пишет Euronews. В рамках данных действий солдаты отрабатывали возможности интеграции и взаимодействия при столкновении с Москвой.

    7 июня 2025, 13:09 • Новости дня
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания находится в состоянии войны с Россией, заявила советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл в интервью изданию Guardian.

    По ее словам, Россия укрепилась как противник в такой степени, которую, как считает Хилл, британские власти не могли полностью предсказать, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Великобритания оказалась в опасном положении из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости политики США. По мнению Хилл, в геополитическом плане Британия находится «между молотом и наковальней».

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    6 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация казахстанского Минобороны подписала в Лондоне новый план военного сотрудничества с Британией, в него вошли обучение и миротворческие инициативы, сообщили в казахстанском военном ведомстве.

    План прописывает сотрудничество на 2025-2026 годы, делегацию министерства обороны Казахстана возглавил полковник Ербол Кумарбекулы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В ходе встречи обсуждались текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития взаимодействия в военной сфере.

    Ключевыми направлениями сотрудничества станут миротворческая деятельность, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Британии.

    Ранее аналогичный документ между оборонными ведомствами двух стран подписывался на 2022-2023 годы. В середине мая в МИД Казахстана также отмечали обсуждение вопросов обороны и совместного участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, в которых казахстанские военные задействованы с 2014 года.

    Политолог Владимир Лепехин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что соглашение по редкоземельным металлам Казахстана и Британии ставит под угрозу казахстанский суверенитет.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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    6 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своего выступления на радиостанции Kossuth.

    По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как инструмент в противостоянии с Россией и готовится к долгосрочному конфликту, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что в Брюсселе Украину считают «передовой линией обороны Европы», где, по словам главы венгерского правительства, идет защита интересов всего Евросоюза. Он подчеркнул, что европейские лидеры уверены: если бы не украинская армия, Россия бы напала на ЕС.

    Глава венгерского правительства добавил, что в Европе ключевой задачей на десять лет вперед считают донести до России решимость противостоять ей. Орбан также пояснил, что европейские лидеры рассматривают происходящее как прокси-войну: украинцы сражаются за европейцев, но фактически война ведется чужими руками.

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает такой подход и выступает за немедленное прекращение огня и поиск мирного решения конфликта на Украине.

    Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

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    6 июня 2025, 21:59 • Новости дня
    В Польше «перепутали» результаты президентских выборов в двух городах

    Избирательные комиссии в двух городах Польши «ошиблись» в подсчете голосов

    В Польше «перепутали» результаты президентских выборов в двух городах
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В двух польских городах, Минске-Мазовецком и Кракове, избирательные комиссии перепутали результаты второго тура президентских выборов, что повлияло на распределение голосов между кандидатами, сообщили власти городов.

    Избирательные комиссии Кракова и Минска-Мазовецкого неправильно подсчитали голоса на выборах президента Польши, передает РИА «Новости».

    По заявлению мэрии Минска-Мазовецкого, в протокол комиссии номер 13 были внесены неверные данные: результаты двух кандидатов оказались перепутаны. Фактически Рафал Тшасковский получил 611 голосов, а Кароль Навроцкий – 363 голоса. Председатель комиссии признал ошибку, а остальные девять членов не сообщили о нарушении. Власти города намерены передать материалы в прокуратуру и подчеркнули, что не несут ответственности за работу комиссий, ограничиваясь технической поддержкой выборов.

    Похожая ошибка произошла и в окружной комиссии номер 95 в Кракове, где также были перепутаны голоса, что привело к ошибочному объявлению победителем Навроцкого вместо Тшасковского.

    Пресс-секретарь Национального избирательного бюро Марчин Хмельницкий заявил, что перепроверить результаты может только Верховный суд после рассмотрения протестов. Документы по голосованию могут быть предоставлены правоохранительным органам по их требованию.

    Бывший президент Польши Лех Валенса потребовал провести пересчет голосов или повторить второй тур выборов, выразив подозрение в фальсификациях со стороны активистов партии «Право и справедливость». По официальным данным, Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Рафал Тшасковский – 49,11%.

    Напомним, новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий от партии «Право и справедливость».

    Навроцкий одержал победу во втором туре, набрав 50,89% голосов, в то время как его соперник Рафал Тшасковский получил 49,11%.

    Госизбирком Польши утвердил избрание Навроцкого президентом страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему победителя польских выборов будут ненавидеть все, но особенно – украинцы.

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    7 июня 2025, 02:24 • Новости дня
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Ряд ведущих государств Европы поступательно превращается, по сути дела, в главное препятствие на пути к миру», – приводит слова замминистра ТАСС.

    Он подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий, поставляет вооружение и технику, а также занимается информационными «вбросами» для срыва переговорного процесса. Кроме того, «разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации».

    Рябков подчеркнул, что европейские стратеги пытаются убедить Вашингтон вернуться к курсу, проводимому Джо Байденом, предусматривающему безоговорочную поддержку Украины и дальнейшую эскалацию.

    По мнению замминистра, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая заявления о снятии ограничений на удары ВСУ по России, являются сознательной работой против политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц посетил Вашингтон. Он заявил, что ВСУ якобы атакуют на территории России только военные объекты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений с Россией. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

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    7 июня 2025, 21:36 • Новости дня
    Избранный президент Польши выступил против членства Украины в ЕС

    Навроцкий заявил о вреде ускоренного приема Украины для Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий считает, что присоединение Украины к Евросоюзу нанесет ущерб экономике и сельскому хозяйству стран объединения.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против скорого вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию он подчеркнул, что Украина должна учитывать интересы других европейских государств, а ускоренное расширение ЕС не отвечает этим интересам.

    Навроцкий отметил, что членство Украины может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве Польши и других стран. Он указал, что занимал эту позицию как кандидат, и намерен придерживаться ее после вступления в должность президента.

    Навроцкий добавил, что Украина до сих пор не выполнила ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни. Он заявил о необходимости компромисса по этим вопросам. В то же время Навроцкий высказал мнение, что Польша должна поддерживать Украину в конфликте с Россией, которую назвал «самой большой угрозой для региона».

    Избранный президент Польши также сообщил о своем критическом отношении к России. Его позиция по Украине отличается от позиции премьер-министра Дональда Туска, который определяет внешнюю политику страны в условиях парламентской республики.

    Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда выразил несогласие с заявлениями Кароля Навроцкого о возможной блокировке вступления Украины в НАТО.

    Кандидат от оппозиции Навроцкий одержал победу на президентских выборах, набрав 50,89% голосов во втором туре.

    Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победителя польских выборов будут ненавидеть все, но особенно украинцы.

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    5 июня 2025, 20:38 • Новости дня
    Луговой: Спецслужбы Лондона прикрывались «Британским советом» как ширмой
    Луговой: Спецслужбы Лондона прикрывались «Британским советом» как ширмой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Британский совет» часто выступал организатором образовательных и культурных мероприятий. Однако подобная деятельность служила прикрытием для агентурной работы MI-6, сказал газете ВЗГЛЯД Андрей Луговой, депутат Госдумы. Ранее «Британский совет» (The British Council) был признан в России нежелательной организацией.

    «Британский совет» всегда был ширмой, своеобразным прикрытием для деятельности спецслужб Лондона, напоминает депутат Госдумы Андрей Луговой. «Конечно, организация работала и над культурно-образовательными программами. В частности, она создавала курсы преподавания английского языка, через которые, в том числе, агентов вербовала и MI-6», – рассказывает он.

    «Поэтому признание «Британского совета» нежелательной организацией – давно назревший шаг, о необходимости которого много говорил в том числе и я. Более того, деятельности данного объединения я даже посвятил отдельную серию в собственном проекте «Личный враг короля». Причем эта проблема характерна не только для России», – замечает собеседник.

    «С чрезмерным влиянием Лондона сталкивались многие страны. Например, мы рассказывали о программе «Стипендии Чивнинг», в рамках которой Британия отбирала наиболее талантливых студентов со всего мира и приглашала их на обучение в вузы Соединенного Королевства», – говорит депутат.

    «Но, в результате долгой подготовки мы наконец-то сорвали маски с совета. В связи с этим хотел бы напомнить гражданам нашей страны о необходимости крайне внимательно подходить к сотрудничеству с любой организацией, в деятельность которой может быть вовлечена Британия. Необходимо помнить о собственной безопасности и безопасности страны», – заключил Луговой.

    Напомним, «Британский совет» (The British Council) признан в России нежелательной организацией. В Генпрокуратуре (ГП) уточнили, что объединение, позиционируя себя независимой структурой, выстраивало всю работу в соответствии с приоритетами официального Лондона. При этом оно подотчетно парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.

    «Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

    Помимо этого, британцы активно поддерживают запрещенное в России ЛГБТ-движение, а также реализуют различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики Москвы. Среди целей The British Council Генпрокуратура тоже выделила «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности», создание «мировой сети агентов британского влияния» и «сплочение антироссийского прибалтийского сообщества».

    В свою очередь ФСБ выявила участие «Британского совета» в секретных операциях спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. «Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», – приводит заявление ФСБ агентство ТАСС.

    Также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», деятельность которого признана нежелательной в РФ летом 2021 года). В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены факты взаимодействия преподавателей ведущих российских университетов с представителями Британии, что могло нанести ущерб безопасности страны.

    «Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», – говорится в сообщении ФСБ.

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    7 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Сийярто отметил ключевую роль России в энергобезопасности Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Россия заверила Венгрию в том, что продолжит поставки энергоносителей, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком.

    Глава МИД сообщил, что стороны обсудили «венгеро-российское энергетическое сотрудничество». «Пришли к выводу, что нефть и газ из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию», – приводит слова Сийярто ТАСС.

    Как рассказал Сийярто, Новак заверил его, что Москва намерена обеспечивать необходимые Венгрии «поставки энергоносителей и правовые условия для беспрепятственных поставок».

    Сийярто подчеркнул, что Европа сталкивается с «постоянными энергетическими кризисами». По его мнению, это происходит «во многом» по вине самого ЕС.

    «Но даже в этих неопределенных условиях мы гарантируем безопасность энергоснабжения нашей страны», – заявил Сийярто, добавив, что «Россия должна сыграть в этом ключевую роль». Он пояснил, что такая роль России связана не столько с политическими, сколько с географическими причинами.

    Венгрия получает основную часть нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», а природный газ – через «Турецкий поток». Также венгерская АЭС «Пакш» снабжается российским ядерным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение Еврокомиссии о запрете импорта сжиженного природного газа из России к 2027 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

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    6 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    Глава МИД Франции анонсировал новый пакет санкций против России до конца июня

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Глава МИД Франции отметил, что французские предложения были направлены в Еврокомиссию накануне, и выразил надежду, что они войдут в итоговый пакет, передает ТАСС.

    Барро подчеркнул, что ожидает представления нового пакета санкций в ближайшие дни.

    Ранее портал EUObserver сообщал, что страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку.

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    7 июня 2025, 10:32 • Новости дня
    Глава РФПИ усомнился в будущем Запада после миграционных ограничений

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, не свидетельствует ли подавление критики массовой миграции о тенденции к саморазрушению Западной цивилизации.

    Он прокомментировал публикацию пользователя, который ссылался на статью издания Telegraph, утверждающую, что власти Британии намерены вести следствие в отношении граждан, выражающих обеспокоенность массовой миграцией, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что если это не то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс называл самоубийством западной цивилизации, то непонятно, что же тогда имелось в виду.

    По информации Telegraph, документ государственной программы Британии Prevent указывает на то, что теперь негативное отношение к массовой миграции может расцениваться как экстремизм, если оно связано с восприятием миграции как угрозы западной культуре. Источник сообщает, что такая позиция властей вызывает обеспокоенность по поводу свободы высказываний в западном обществе.

    Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    8 июня 2025, 05:40 • Новости дня
    США выступили против открытия нового посольства Китая в Лондоне

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти выражают опасения по поводу возможного открытия нового посольства Китая в Лондоне рядом с финансовыми центрами и ключевыми дата-центрами, пишет Times.

    По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон обеспокоен тем, что Китаю может быть «предоставлен потенциальный доступ к секретным коммуникациям» одного из ближайших союзников США, передает ТАСС со ссылкой на Times.

    Times отмечает, что здание, где планируется открыть китайское посольство, расположено между основными финансовыми центрами Лондона и находится рядом с тремя крупными центрами обработки данных. По данным Times, в случае открытия нового посольства у США возникнут сомнения в передаче Британии разведданных.

    Речь идет об историческом здании в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор. Китай приобрел этот объект шесть лет назад, но власти Британии до сих пор не согласовали открытие дипмиссии. В январе СМИ сообщали, что Британия может разрешить КНР открыть крупнейшее в Европе посольство с рядом условий.

    Местные власти в районе Тауэр-Хамлетс в 2022 году уже отказали Китаю в строительстве нового здания китайского посольства по соображениям безопасности, а в декабре 2023 года совет района вновь единогласно проголосовал против.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство поручило службе контрразведки МИ-5 сосредоточить усилия на борьбе со шпионажем со стороны России, Китая и Ирана. Британские СМИ заявили, что агенты Китая присутствуют в научной среде, бизнесе и мире искусства.

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    8 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Британского военного арестовали в Кении по обвинению в изнасиловании

    Tекст: Антон Антонов

    В Кении задержан военнослужащий Великобритании, который обвиняется в изнасиловании женщины, пишет Times.

    «Британский солдат, базирующийся в казармах армии в Кении, обвинен в изнасиловании женщины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times.

    Предполагаемое изнасилование произошло в мае после визита группы военных в бар города Наньюки, расположенного рядом с учебным подразделением британской армии.

    Представитель министерства обороны Британии подтвердила арест солдата и напомнила, что действуют строгие правила поведения для всех военнослужащих, находящихся в Кении в составе британского воинского контингента BATUK. Она подчеркнула, что ведомство придерживается принципа «нулевой терпимости к неприемлемому поведению».

    Times отмечает, что в 2024 году британские военные власти начали расследование в отношении контингента BATUK после ряда заявлений о серьезных злоупотреблениях, включая изнасилования и убийство местных жителей. Итоги расследования пока не обнародованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в Британии разгорелся скандал вокруг расследования деятельности одного из эскадронов 22-го полка Особой воздушной службы, который в 2010-2011 годах в Афганистане занимался убийствами мирных граждан. Позднее министерство обороны Британии признало обоснованность обвинений в убийствах спецназом мирных жителей.

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    8 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    Лидер Консервативной партии Британии выступила против ношения паранджи

    Tекст: Антон Антонов

    Работодатели должны иметь возможность ограничить ношение паранджи на рабочем месте, заявила лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок.

    В интервью Sunday Telegraph Бэйднок заявила: «Если вы придете ко мне в приемную в моем избирательном округе, то вы будете должны снять маску – будь то паранджа или балаклава. Я не разговариваю с людьми, которые не показывают мне свое лицо». Она добавила, что другие люди также «должны иметь такой контроль». По ее мнению, «организации должны иметь возможность решать, что носит их персонал», передает ТАСС.

    Бэйднок подчеркнула, что вопрос интеграции мигрантов гораздо шире и не решается простым запретом паранджи, приведя в пример опыт Франции, где «есть запрет», но ситуация с интеграцией хуже, чем в Британии.

    Дискуссия по этому вопросу обострилась после того, как депутат от Reform UK Сара Почин 4 июня спросила премьер-министра Кира Стармера о возможности запрета паранджи.

    Партия Reform UK после этого официально заявила, что не поддерживает введение такого запрета. Председатель партии Зия Юсуф назвал этот вопрос глупым, объявил об отставке, но позднее сообщил, что останется работать в партии в качестве руководителя департамента по сокращению правительственных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде стран, включая европейские, действует запрет на ношение никаба и паранджи. В Европе первой страной с подобным запретом стала Франция, запрет впервые был введен весной 2011 года.

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    8 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Король Карл III отказался от верховой езды на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Король Карл III примет участие в параде в карете вместе с королевой Камиллой, поскольку из-за болезни отказался от традиции верховой езды, сообщила газета The Sunday Times.

    Карл III больше не будет участвовать в военных парадах верхом, передает ТАСС. The Sunday Times пишет, что во время ближайшего празднования официального дня рождения монарха, которое состоится 14 июня, король вместе с королевой Камиллой проедет в карете от Букингемского дворца к плацу конной гвардии.

    В материале газеты отмечается, что причина отказа Карла III от верховой езды – онкологическое заболевание, с которым король борется с начала прошлого года. «Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», – приводит издание слова источника.

    Решение отказаться от традиции «монарха в седле» связано с необходимостью адаптироваться к состоянию здоровья, однако сам Карл III продолжает выполнять большую часть своих публичных функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III назвал папу Франциска символом сострадания. Монарх отметил парадокс человеческой природы в своем недавнем выступлении. Король Карл III перенес визит в Бирмингем из-за побочных эффектов лечения рака.

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