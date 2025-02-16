Зачем датская разведка пророчит Европе «нападение России»

Tекст: Евгений Крутиков

Датская служба военной разведки (DDIS) предупредила, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет. Это произойдет в случае, если Москва сочтет НАТО ослабленным в военном или политическом плане, «если Россия посчитает, что США не могут или не будут поддерживать европейские страны НАТО в войне с Россией», – говорится в отчете, опубликованном на этой неделе. В документе подчеркивается, что Россия якобы наращивает свои военные возможности для подготовки к возможной войне с НАТО.

Обновленная оценка угроз DDIS появилась в связи с ожиданием окончания конфликта на Украине. Издание Politico пишет, что предполагаются три сценария, которые могут произойти, если конфликт на Украине прекратится или заморозится. Эти сценарии исходят из предположения, что Россия «не имеет возможности вести войну с несколькими странами одновременно».

В обновленном прогнозе угроз DDIS также рассматривается возможность, что Россия через шесть месяцев после окончания конфликта на Украине «может начать локальную войну с приграничной страной». Затем в течение двух лет «может начать локальную войну в Балтийском море», а через пять лет – крупномасштабное «нападение на Европу», если Соединенные Штаты не вмешаются.

Что все это означает и как к таким прогнозам следует относиться? На Западе, разумеется, к ним относятся – по крайней мере, публично – вполне серьезно. Так нас уверяют. В качестве доказательств там ссылаются на то, что и в конце 2021 года ЦРУ активно тиражировало предупреждения о «подготовке российского вторжения на Украину».

Так вот: это принципиально разные вещи по методологии производства прогноза, его срокам и степени достоверности. «Прогнозы» декабря 2021 года основывались на физических данных, полученных с земли. Речь шла о формировании ВС РФ наступательных группировок, переводе на полевой режим служб снабжения, концентрации сил в пунктах сбора, отмене отпусков и тому подобное. Возможно, была и чисто агентурная информация.

Такие прогнозы, основанные на физической информации, сбываются по принципу 50/50. Или будет или нет, но технически признаки концентрации войск имеются. Собственно, Россия их и не скрывала, потому что концентрация войск проходила совершенно открыто в целях учений.

Не нужно обладать мощным аналитическим умом и спецподготовкой, чтобы на карте оценить быстрое формирование находящихся в высшей степени готовности нескольких приграничных группировок. Осталось лишь применить политическую волю, потому и вероятность 50%.

А вот прогнозы, подобные тому, что сейчас выдала датская DDIS, наоборот, не основаны на реальных фактах. Они представляют собой исключительно игру человеческого ума и немного ИИ, к тому же с большим оттенком политической ангажированности и провинциальности.

Речь идет об оценке потенциала ВС РФ и скорости его восстановления в том случае, если конфликт на Украине будет остановлен завтра. Грубо говоря, датчане загрузили в компьютер объем данных о росте российской военной промышленности, а полученные новые цифры сопоставили с текущим потенциалом стран НАТО.

Политическая же предпосылка в данном случае и вовсе абсурдна. Спрашивается: зачем РФ «локальная война на Балтийском море в течение двух лет»? Правильный ответ: незачем. Но Дания находится на Балтике, и если уж пугаться и пугать окружающих, то на собственном примере.

Собственно разведывательная информация в этом отсутствует. Аналитика поверхностна. Например, утверждается, что «Россия не имеет возможности вести войну с несколькими странами одновременно». Ну это смотря с какими странами. Если с прибалтами, то можно со всеми сразу.

Более того, датская разведка противоречит другим западным аналитическим центрам. В частности, в октябре прошлого года немецкое издание Bild со ссылкой на смоделированный в американском Center on New Generation Warfare сценарий утверждало, что России потребуется десять дней, чтобы захватить Латвию и часть Литвы.

Но главное здесь даже не изначально неверная посылка, а вопрос: зачем? Зачем России с ними со всеми воевать? Ответа в докладе нет. Нет даже такой постановки вопроса.

Любой прогноз должен содержать достоверное и убедительное описание мотива действий потенциального противника. Даже в контексте политической истерии, в которой пребывает руководство некоторых европейских стран, разведслужбы обязаны исходить из многократно проверенных и доказанных фактов. А их в докладе DDIS нет вовсе, есть только пропагандистский посыл.

Через полгода «начать войну с приграничной страной»? С какой? И опять же, зачем? «Война на Балтике» может быть спровоцирована только враждебными действиями приморских стран, что сейчас разворачивается на наших глазах. Но это вопрос не моделирования российского экономического потенциала в военной сфере, а оценки вменяемости текущих лидеров стран Балтийского региона.

Предлагаемый «анализ» настолько примитивен, что его сложно воспринимать всерьез. Единственное, что заставляет комментировать его – это авторство DDIS. Ссылка на данные и аналитические выкладки разведки придает такого рода текстам иллюзию достоверности.

Перед нами не прогноз разведывательной службы, а сырая компьютерная модель, сделанная под политический заказ. Возможно, под впечатлением последних заявлений новой администрации Белого дома по поводу украинского кризиса. Цель этой «разведсводки» - продемонстрировать европейскому избирателю, «что будет, если США нас не спасут».

Возможно, перед нами завуалированный призыв, мотивация для того, чтобы оправдать увеличение военных расходов в Европе. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим еще несколько похожих «работ», лежащих в общем контексте идеологической истерии в Европе.

К настоящему политическому и военному прогнозированию текст от DDIS отношения не имеет. Может быть, это и по-своему хорошо. По крайней мере, это демонстрирует невысокий аналитический уровень DDIS в целом, а датская разведка – одна из наиболее близких к британской. Например, датчане вместе с голландцами и норвежцами – единственные спецслужбы стран НАТО, с которыми англичане позволяют себе делиться практическими разведданными. Но если это всё, что одна из западных разведок может придумать по поводу российского военного потенциала, то пусть продолжают в том же духе.