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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    Власти США решили депортировать самого популярного в мире тиктокера
    В России начали публиковать списки погибших военных ВСУ, от которых отказался Киев
    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    МИД заявил о скором завершении моратория на РСМД
    Renault решил производить дроны на Украине
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как от «рассерженного патриотизма» прийти к русофобии

    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    50 комментариев
    8 июня 2025, 23:20 • Новости дня

    Захарова на Цифровом форуме призвала отказаться от пост-пост-правды Запада

    Захарова: Коллективный Запад учит весь мир отказываться от правды

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде по вопросам цифровой безопасности завершил работу, напомнив о принципах, которым следует Россия в цифровой среде.

    Как заявила на сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничества» официальный представитель МИД России Мария Захарова, коллективный Запад за последние 10 лет сотворил с цифровой средой и международной информационной сферой многое, чего еще предстоит узнать и понять.

    «Они подталкивают всю планету, весь мир, отказаться от правды, расписаться в том, что мы готовы жить в мире уже не пост-правды, а пост-пост-правды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем, и я призываю вас каждого, а здесь много профессионалов, расследователей, журналистов, информационщиков,  биться за правду, докапываться до истины и не сдаваться», – приводит ее слова Telegram-канал представительства МИД России в Нижнем Новогороде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.

    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

    Коментарии (22)
    7 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Тела украинских военных, подготовленные к передаче Киеву, сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области, сообщил источник.

    В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Коментарии (17)
    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    6 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Росгвардейцы не дали осуществиться террористическому акту с беспилотником на военном объекте в Рязанской области, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

    Бойцы Росгвардии охраняли военный объект, они вычислили злоумышленника, готовившего теракт с применением дрона, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    При задержании боевик оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

    В Крыму ранее задержали агента украинских спецслужб, который изготовил самодельную бомбу.

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    7 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена военнопленными и прием тела погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.

    Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

    Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

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    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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    6 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    Песков осудил заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

    По словам Пескова, Кремль негативно воспринял слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента заявил журналистам, что отношение к подобным заявлениям является негативным.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов.

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    6 июня 2025, 21:25 • Новости дня
    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского

    Депутат Герберт Кикль высказался против визита Зеленского в Австрию 16 июня

    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал предстоящий визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.

    Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступил против визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Kosmo.

    Политик заявил: «Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны».

    Кикль подчеркнул, что официальный приезд Зеленского может превратить Австрию в «потенциальную цель» в случае обострения конфликта. Кроме того, парламентарий напомнил, что подобный визит может нарушить нейтралитет страны, закрепленный в Конституции. По его мнению, Австрия должна оставаться посредником и не становиться на чью-либо сторону.

    В то же время издание «Интерфакс-Украина» сообщает, что визит Зеленского может пройти уже 16 июня. Ожидается, что у Зеленского в рамках визита запланированы встречи с австрийским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина обвинила Китай в поддержке России по производству беспилотников. А французский политик Филиппо обвинил Киев в попытках сорвать мирные переговоры.

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    6 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своего выступления на радиостанции Kossuth.

    По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как инструмент в противостоянии с Россией и готовится к долгосрочному конфликту, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что в Брюсселе Украину считают «передовой линией обороны Европы», где, по словам главы венгерского правительства, идет защита интересов всего Евросоюза. Он подчеркнул, что европейские лидеры уверены: если бы не украинская армия, Россия бы напала на ЕС.

    Глава венгерского правительства добавил, что в Европе ключевой задачей на десять лет вперед считают донести до России решимость противостоять ей. Орбан также пояснил, что европейские лидеры рассматривают происходящее как прокси-войну: украинцы сражаются за европейцев, но фактически война ведется чужими руками.

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает такой подход и выступает за немедленное прекращение огня и поиск мирного решения конфликта на Украине.

    Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

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    7 июня 2025, 19:26 • Новости дня
    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Украина не вышла на контакт, обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

    Россия доставила первую часть тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена, однако Украина так и не вышла на контакт, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По словам представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина, речь идет о 1 212 телах, и российская сторона действовала строго по стамбульским договоренностям от 2 июня и согласованному графику. Он отметил, что с украинской стороны в субботу никто не вышел на связь, из-за чего обмен не состоялся.

    Генерал-лейтенант Зорин также сообщил, что Россия ожидает официальных уведомлений от Украины о возможном переносе обмена на следующую неделю.

    Представитель Минобороны подчеркнул: в СМИ уже появились подобные заявления, однако подтверждения из официальных источников на данный момент нет.

    Зорин добавил, что российская сторона готова приступить к обмену телами погибших прямо сейчас, ведь тела находятся в непосредственной близости от места обмена. Он подчеркнул заинтересованность России в выполнении гуманитарной акции, достигнутой в результате второго раунда переговоров в Стамбуле.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.

    Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не забирает тела погибших.

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    6 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Автором песни Shaman для «Интервидения» оказался известный продюсер

    Максим Фадеев написал песню «Прямо по сердцу» для выступления Shaman на «Интервидении»

    Автором песни Shaman для «Интервидения» оказался известный продюсер
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский композитор и продюсер подготовил лирическую песню для выступления Shaman на международном музыкальном конкурсе, которая будет представлена на премии «Муз-ТВ 2025».

    Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев стал автором конкурсной песни для Ярослава Дронова, более известного как Shaman, который представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», передает ТАСС.

    В официальном Telegram-канале конкурса уточняется: «Создателем конкурсной песни для Shaman стал композитор, продюсер, обладатель множества наград и один из самых авторитетных музыкальных деятелей страны Максим Фадеев».

    Песня носит лирический характер и получила название «Прямо по сердцу». Ожидается, что Shaman впервые исполнит композицию 7 июня на сцене юбилейной премии «Муз-ТВ 2025». Подчеркивается, что именно эта песня будет представлять Россию на «Интервидении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ярослав Дронов (Shaman) заявлен представителем России на конкурсе «Интервидение» в Москве осенью 2025 года.

    Клип на песню Shaman «Минута молчания» вышел в интернете перед премьерой нового фильма о Брестской крепости. Глава правительства Испании считал, что Израиль не должен был участвовать в европейском песенном конкурсе из-за решений о дисквалификации.

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    6 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России

    Путин: Доля семей, получающих меры поддержки на детей без заполнения заявлений, приблизилась к 100%

    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин отметил, что страна выполнила часть национальных задач, запланированных к 2030 году, причем ключевой показатель поддержки семей уже практически достиг максимального уровня.

    Россия смогла досрочно достичь части национальных целей развития, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что по статистике некоторые показатели выполнены в первом квартале 2025 года.

    «По статистике некоторые показатели, намеченные на 2020-2030 годы, уже достигнуты в первом квартале текущего года. И, безусловно, это позитивный результат», – сообщил глава государства.

    Путин подчеркнул, что доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заявлений и обращений, вплотную приблизилась к 100%. По его словам, даже к 2030 году ожидался гораздо более скромный результат по этому направлению.

    «С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, – заметил глава государства. – С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего».

    Напомним, на совещании основной докладчик – председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    6 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Во Франции обвинили Макрона в истощении армии ради Киева
    Во Франции обвинили Макрона в истощении армии ради Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Французский политик Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в том, что ресурсы армии страны истощены из-за поддержки Киева, назвав ситуацию критической.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике со стороны лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, сообщает «Комсомольская правда».

    Политик заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что вся финансовая поддержка страны направлена на Украину в ущерб собственным вооруженным силам. В своем посте Филиппо написал: «Ни цента не осталось для французской армии! Все ушло на Украину, и это продолжается!».

    По его словам, за заявлениями Макрона о поддержке армии скрывается тяжелое положение, а программа перевооружения практически лишилась необходимых средств. Филиппо добавил, что недавно опубликованные данные свидетельствуют о недостоверности слов президента.

    Он также утверждает, что своими действиями Макрон ускоряет создание «европейской армии» для последующего ее размещения на Украине. Эти шаги Филиппо назвал предательством национальных интересов и призвал к как можно более быстрому импичменту президента Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая осудил сравнение президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуации на Украине и вокруг Тайваня.

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    6 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Захарова: В России нет никаких похищенных на Украине детей

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что обвинения в похищении Россией украинских детей не соответствуют действительности и вопрос требует объективного подхода.

    Нет никаких похищенных Россией украинских детей, заявила Мария Захарова на сессии Глобального цифрового форума, передает ТАСС. «Нет никаких похищенных, как они это формулируют, Россией украинских детей. Это нужно просто знать, и это должно быть отправной точкой при обсуждении этой проблемы», – подчеркнула Захарова в ответ на вопрос о работе над переданным Украиной списком детей.

    Дипломат добавила, что среди спасенных в зоне конфликта детей есть представители разных национальностей и гражданств, некоторые не имеют документов или стали жертвами фальсификаций. Захарова отметила, что значительная часть детей находится в поиске родственников, а уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова работает по этим случаям в круглосуточном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона устраивает шоу активно поднимая тему якобы похищенных детей.

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    6 июня 2025, 06:50 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» отразили пять ночных атак ВСУ на Теткино

    «Северяне» за сутки уничтожили свыше 260 боевиков ВСУ и шесть единиц техники

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

    «Прошлой ночью (с 4 на 5 июня) противник предпринял пять атак на Теткино, в которых принимали участие неонацисты «айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и «пушечное мясо» из 225 ошп. Северяне уничтожили большую часть оккупантов в районе госграницы», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    В  течение суток ВСУ пытались прорваться в Теткино из Рыжевки, просочиться на территорию России в районе Бессаловки, прорваться в поселок Новый Путь – все эти попытки пресечены «Северянами».

    «На Сумском направлении несмотря на переброску противником новых подразделений, Северяне продолжают стремительное продвижение», – отметили в посте.

    В частности, российские военнослужащие уничтожили четыре штурмгруппы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Всего за сутки они зачистили четыре домовладения в Волчанске и продвинулись на более чем 160 метров на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 260 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России вывезли трофейную западную бронетехнику и танки Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

    Также Минобороны сообщило, что результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях 5 июня противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов.

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