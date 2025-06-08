Захарова на Цифровом форуме призвала отказаться от пост-пост-правды Запада

Захарова: Коллективный Запад учит весь мир отказываться от правды

Tекст: Ирма Каплан

Как заявила на сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничества» официальный представитель МИД России Мария Захарова, коллективный Запад за последние 10 лет сотворил с цифровой средой и международной информационной сферой многое, чего еще предстоит узнать и понять.

«Они подталкивают всю планету, весь мир, отказаться от правды, расписаться в том, что мы готовы жить в мире уже не пост-правды, а пост-пост-правды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем, и я призываю вас каждого, а здесь много профессионалов, расследователей, журналистов, информационщиков, биться за правду, докапываться до истины и не сдаваться», – приводит ее слова Telegram-канал представительства МИД России в Нижнем Новогороде.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.