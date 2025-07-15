Мэр Нарвы поддержала обмен земли под базу НАТО на участки под жилье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр города Катри Райк заявила о готовности обсудить обмен участка, предназначенного для военной базы Сил обороны Эстонии, на землю для возведения жилья, сообщает ТАСС. По словам Райк, ее личная позиция заключается в том, чтобы обменять эти земли, например, на участки у дороги на Нарва-Йыэсуу, где возможно построить новые дома.

Катри Райк отметила, что у некоторых жителей Нарвы есть опасения по поводу размещения военной базы рядом с жилыми районами, однако, по ее мнению, серьезных поводов для беспокойства нет.

Ранее начальник Генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщал, что в Нарве планируется создание военной базы, где разместят более 200 военнослужащих и подразделения союзников по НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии подтвердили информацию о пропаже эстонского наемника на Украине. В 2024 году стало известно, что эстонский наемник, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии в 2023 году отказался назвать точное число граждан своей страны, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.