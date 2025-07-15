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Мэр Нарвы поддержала обмен земли под базу НАТО на участки под жилье
Власти эстонской Нарвы рассматривают возможность обмена земли под военную базу на участки для строительства новых жилых домов, заявила мэр города Катри Райк.
Мэр города Катри Райк заявила о готовности обсудить обмен участка, предназначенного для военной базы Сил обороны Эстонии, на землю для возведения жилья, сообщает ТАСС. По словам Райк, ее личная позиция заключается в том, чтобы обменять эти земли, например, на участки у дороги на Нарва-Йыэсуу, где возможно построить новые дома.
Катри Райк отметила, что у некоторых жителей Нарвы есть опасения по поводу размещения военной базы рядом с жилыми районами, однако, по ее мнению, серьезных поводов для беспокойства нет.
Ранее начальник Генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщал, что в Нарве планируется создание военной базы, где разместят более 200 военнослужащих и подразделения союзников по НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии подтвердили информацию о пропаже эстонского наемника на Украине. В 2024 году стало известно, что эстонский наемник, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии в 2023 году отказался назвать точное число граждан своей страны, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.