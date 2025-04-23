Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Стало известно о пропаже эстонского наемника на Украине
Postimees сообщила о пропаже эстонского наемника ВСУ на Украине
В конце марта на Украине во время боев исчез 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в рядах Вооруженных сил Украины, сообщила эстонская газета Postimees.
О пропаже эстонского наемника на Украине сообщила газета Postimees. По данным издания, доброволец из Эстонии сражался в составе Вооруженных сил Украины и пропал без вести в ходе боевых действий.
Отмечается, что эстонец числится пропавшим с 27 марта. О других обстоятельствах его исчезновения сведений не имеется, передает РИА «Новости».
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают уничтожать их по всей Украине. Приехавшие воевать за деньги наемники признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, и вероятность выжить в боях крайне низкая из-за высокой интенсивности боевых действий.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада закрепили за собой статус стороны конфликта, направляя наемников для участия в боевых действиях на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров также не исключал, что некоторые государства отправляют на Украину своих кадровых военных под видом наемников.
В начале года сообзщалось, что более 20 американских наемников пропали на передовой на Украине, при этом число потерь среди иностранных бойцов возросло, а тела некоторых погибших не удалось вернуть.
В прошлом году наемник из Эстонии, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском.