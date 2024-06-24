23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.0 комментариев
Наемник из Эстонии погиб на Украине
Postimees: Наемник из Эстонии погиб в результате украинского конфликта
Наемник из Эстонии, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском, сообщила газета Postimees.
По ее данным, погиб 42-летний Мартин Яэгер, входивший в состав третьей штурмовой бригады ВСУ, передает ТАСС.
Издание отмечает, что это подразделение задействовано в боях в Харьковской и Луганской областях на линии Купянск – Сватово.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).