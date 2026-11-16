Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В ряде регионов пенсия работающих граждан превысила 30 тыс. рублей
Пенсии работающих россиян в ряде регионов превысили 30 тыс. рублей
Средний размер пенсии работающих россиян на 1 октября 2026 года превысил 30 тыс. рублей в 10 регионах страны, следует из данных статистики.
Согласно статистике, самые высокие пенсии получают работающие пенсионеры на Чукотке – 39,7 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе выплаты составили 36,2 тыс., в Магаданской области – 35,1 тыс., на Камчатке – 34,3 тыс., в Ханты-Мансийском АО – 33,6 тыс., в Ямало-Ненецком АО – 32,8 тыс., в Якутии – 32,1 тыс., в Мурманской области – 31,2 тыс., на Сахалине – 30,9 тыс. и в Республике Коми – 30,3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
В целом по России средний размер пенсии составил 25 481 рубль, а среди работающих пенсионеров – 24 046 рублей. Этот показатель рассчитывается как отношение общей суммы назначенных пенсий к числу пенсионеров, зарегистрированных в Соцфонде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд зафиксировал минимальный размер средней пенсии в Дагестане и максимальный на Чукотке. В начале месяца средний размер пенсии по старости в России достиг 27,3 тыс. рублей. Средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей в 12 российских регионах.