Власти Ирана задержали сбрасывавший нефтепродукты в море сухогруз

Иран задержал сухогруз за умышленный сброс нефтепродуктов в Персидском заливе

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в районе местной якорной стоянки, передает ТАСС. Тревожный сигнал поступил после публикации в социальных сетях видеоролика, снятого пассажирами проплывавшей мимо лодки. Очевидцы зафиксировали момент попадания загрязняющих веществ в воду.

На место происшествия оперативно прибыли экспертные и очистные бригады. Заместитель главы управления портов и судоходства провинции Хормозган Эсмаил Макизаде подтвердил факт перехвата нарушителей. «Из-за технической неисправности в машинном отделении оно произвело прямой сброс в море смеси из отработавшего масла, льяльных вод и промышленных шламов», – заявил чиновник.

В результате слива образовалось несколько небольших пятен загрязнения. Специалистам профильных служб удалось быстро их локализовать и полностью ликвидировать экологические последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о распространении нефтяного пятна у берегов острова Кешм.

Заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади обвинил США в масштабном разливе нефтепродуктов.

Иранские дипломаты оценили экологический ущерб от американского военного присутствия в триллионы долларов.