В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.2 комментария
Власти Ирана задержали сбрасывавший нефтепродукты в море сухогруз
Иран задержал сухогруз за умышленный сброс нефтепродуктов в Персидском заливе
Экипаж перевозившего сахар судна намеренно сливал отработанное масло и промышленные отходы прямо в акваторию порта Бендер-Аббас из-за технической неисправности.
Инцидент произошел в районе местной якорной стоянки, передает ТАСС. Тревожный сигнал поступил после публикации в социальных сетях видеоролика, снятого пассажирами проплывавшей мимо лодки. Очевидцы зафиксировали момент попадания загрязняющих веществ в воду.
На место происшествия оперативно прибыли экспертные и очистные бригады. Заместитель главы управления портов и судоходства провинции Хормозган Эсмаил Макизаде подтвердил факт перехвата нарушителей. «Из-за технической неисправности в машинном отделении оно произвело прямой сброс в море смеси из отработавшего масла, льяльных вод и промышленных шламов», – заявил чиновник.
В результате слива образовалось несколько небольших пятен загрязнения. Специалистам профильных служб удалось быстро их локализовать и полностью ликвидировать экологические последствия.
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