В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.2 комментария
Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И лично пообещал ему не допустить ядерной эскалации со стороны Москвы в конфликте с Украиной.
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.
«У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.
Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.
По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.
Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.
При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.
Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.
Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.