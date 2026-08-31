Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине

Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине

Tекст: Мария Иванова

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.

«У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.

Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.

По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.

Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.

Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.

Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.