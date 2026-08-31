Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.2 комментария
Мишустин: Россия должна создать условия для получения детьми качественных знаний
Главной задачей государства является формирование комфортной образовательной среды для получения школьниками качественных знаний и освоения востребованных профессий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, российское правительство уделяет особое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения, передает РИА «Новости».
«Приоритет государства – создать все условия, чтобы дети получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности», – заявил глава кабинета министров.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил об успешном окончании всех необходимых мероприятий перед 1 Сентября. По его словам, подготовка к началу учебного года завершилась в штатном режиме по всей стране.
Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о полной готовности образовательных учреждений к приему школьников.
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