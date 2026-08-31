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    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    31 августа 2026, 10:52 • Новости дня

    Неизвестный устроил стрельбу по турецкому кафе в Кельне

    Полиция Кельна начала розыск открывшего огонь по турецкому кафе преступника

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженный злоумышленник обстрелял заведение общественного питания на улице Боннер-штрассе, после чего скрылся с места происшествия.

    Утром 31 августа произошел вооруженный инцидент возле одного из заведений Кельна, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    На данный момент информация о возможных погибших или пострадавших отсутствует.

    Выстрелы прозвучали около 8.30 по московскому времени. Прибывшие на улицу Боннер-штрассе сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию и обнаружили стреляные гильзы. Сейчас полицейские ведут активный розыск подозреваемого.

    В последнее время крупные немецкие города сталкиваются с ростом преступности. В Берлине и Кельне заметно активизировались криминальные группировки, которые промышляют рэкетом и другими незаконными делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли шесть человек.

    Осенью прошлого года неизвестный открыл огонь по людям на центральной площади Гисена.

    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    30 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Verivox: ФРГ заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии
    @ B. Leitner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители ФРГ вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов, свидетельствуют данные портала Verivox.

    Во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими тарифами на свет среди государств Группы двадцати, передает ТАСС.

    Средняя цена одного киловатт-часа в стране достигла 35,6 евроцента, тогда как средний показатель по G20 составил около 16,3 евроцента. Вслед за ФРГ расположились Италия и Британия с показателями 34,5 и 32,4 евроцента соответственно.

    Главной причиной столь высоких тарифов в Германии стало тяжелое налоговое бремя. Сейчас более 60% стоимости электроэнергии приходится на различные пошлины, надбавки и сетевые сборы. Остальную часть конечной цены формируют затраты поставщиков на закупку, сбыт и обслуживание.

    «Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», – заявил эксперт портала Verivox по энергетике Торстен Шторк. По его словам, непосредственно на производство энергии уходит лишь около трети от итоговой суммы для частных потребителей.

    Самое дешевое электричество зафиксировано на Кубе и в Эфиопии, где киловатт-час стоит менее одного евроцента. В настоящее время средняя мировая цена составляет 15,1 евроцента, что на 30% превышает показатели пятилетней давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие потребители переплатили 5,4 млрд евро за газ и свет за первые пять месяцев 2026 года из-за невыгодных тарифов.

    Цены на газ в Германии выросли в пять раз с 2020 года на фоне отказа от российских энергоресурсов.

    Россия вошла в тройку лидеров G20 по самой дешевой электроэнергии для населения.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    28 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ

    Рар: Провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях ФРГ усилит требования об отставке Мерца

    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ
    @ Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты сентябрьских выборов в восточных землях ФРГ могут серьезно усилить позиции «Альтернативы для Германии» и одновременно спровоцировать кадровые перестановки в ХДС и СДПГ. В случае убедительной победы АдГ давление на канцлера Фридриха Мерца с требованием его отставки будет нарастать, считает германский политолог Александр Рар. При этом Мерц ранее исключил сотрудничество с АдГ, обвинив партию в связях с Россией.

    «В последние годы демографические и социологические прогнозы в ФРГ нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные служб фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих земельных выборов связана не с тем, займут ли правые лидирующие позиции в двух или трех землях Восточной Германии (в Берлине шансы скромные, там сильнее «Левая партия»), а с тем, смогут ли системные партии, ранее категорически исключавшие любое сотрудничество с АдГ, объединиться в некую правительственную коалицию против «Альтернативы».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная партия ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что риторика о построении общества на либеральных ценностях, демократии и правах человека в текущей повестке отошла на второй план. «Ключевым элементом политической агитации стала тема «войны с имперской Россией». Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил эксперт.

    Как полагает политолог, выборы в таких маленьких и малозначимых землях, как Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, не повлияют напрямую на политику Фридриха Мерца. Тем не менее убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ почти наверняка спровоцируют кадровые перестановки в руководстве двух правительственных партий, считает он. «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – заключил Рар.

    Напомним, осенью в трех восточных землях ФРГ пройдут выборы в ландтаги – местные законодательные органы: 6 сентября – в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября – в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла поражение возглавляемому канцлером Германии Фридрихом Мерцем Христианско-демократическому союзу (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 23%, а его партнеры по правящей коалиции, социал-демократы (СДПГ), – только на 7%.

    В Мекленбурге – Передней Померании ситуация обратная: социал-демократам прочат 29%, а ХДС/ХСС – 10%. Лидирует в обоих случаях правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – у нее 43 и 36% соответственно. По прогнозам социологов, в Берлине ХДС/ХСС может рассчитывать на победу, однако «на пятки» блоку наступает «Левая партия» – разрыв составляет всего один п.п. – 20 против 19%. СДПГ в немецкой столице располагает поддержкой в 15%, а АдГ – в 17%.

    В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией. Главной причиной отказа от любого политического партнерства он назвал контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам канцлера ФРГ, этот фактор делает совместную работу фракций «абсолютно невозможной».

    В немецких и европейских СМИ активно продолжают критиковать АдГ. Причины для этого находятся разные – в том числе сотрудничество с Россией, ностальгия по ГДР. Как сообщает Politico, ранее использование «ностальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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    29 августа 2026, 18:22 • Новости дня
    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards

    Названы лучшие сорта пива мира по итогам World Beer Awards 2026

    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Организаторы международного конкурса World Beer Awards назвали победителей 2026 года. По итогам слепых дегустаций главные награды в 11 категориях получили сорта пива из восьми стран, среди которых Великобритания, Канада, Бразилия, Бельгия, Германия, Франция, Молдавия и Китай.

    Организаторы престижной премии World Beer Awards 2026 объявили 11 победителей, которых признали лучшими в мире в своих категориях, передает Forbes. Награды достались пивоварам из Англии, Канады, Бразилии, Бельгии, Германии, Франции, Молдавии и Китая.

    Конкурс World Beer Awards проводится с 2007 года. Сначала напитки оцениваются в рамках национальных и стилевых категорий, после чего победители проходят следующие этапы отбора. В финале определяются лучшие представители 11 основных категорий.

    Главную награду в категории темного пива получило английское Harvey’s Lewes Castle Brown Ale. Это коричневый эль крепостью 4,8%, при производстве которого используются обжаренный солод и темный сахар. Во вкусе напитка отмечаются кофейные, лакричные и ореховые оттенки, а также горьковатое послевкусие.

    Лучшим ароматизированным пивом стало канадское Le Trou Du Diable Le Coq – Brassin Special из Квебека. Напиток сначала победил в категории ароматизированного дикого и кислого пива, а затем получил высшую награду среди всех ароматизированных сортов.

    В категории IPA первое место заняло бразильское Landel Atras do Bloco. Пиво крепостью 7,5% выполнено в стиле hazy IPA и подвергается двойному сухому охмелению сортами Mosaic, Cascade и Citra. Это придает напитку выраженные тропические и цитрусовые ноты.

    Лучшим лагером признали бельгийское Bavik Super Pils. Пиво производится исключительно из солода и ароматических хмелей, а затем проходит холодное созревание. Жюри выделило его сухой вкус и выраженный хмелевой характер.

    Еще одну награду Британии принесло Twice Brewed Pitch Black, ставшее лучшим пивом средней крепости. В этой категории оцениваются напитки, сочетающие насыщенный вкус с относительно небольшим содержанием алкоголя.

    Лучшим безалкогольным и слабоалкогольным пивом назвали немецкое Maisel’s Weisse Alkoholfrei. Пшеничный напиток смог обойти участников из разных стилей, включая лагеры, IPA, светлые сорта и стауты.

    Французское Angelus Blond победило в категории светлого пива. Оно сначала получило звание лучшего светлого эля бельгийского стиля, а затем оказалось первым среди всех участников категории Pale Beer.

    В категории кислого и дикого пива победил бельгийский Brouwerij Westkwartier Oud Bruin. Напиток выдержан в традициях фламандского стиля и сочетает солодовый вкус с характерной кислинкой, возникающей в процессе ферментации и выдержки.

    Лучшим специальным пивом стало немецкое Schneider Weisse TAP9 Eisbock. Его производят с использованием традиционной технологии айсбок – пиво частично замораживают с последующим удалением образовавшегося льда, чтобы сконцентрировать вкус и повысить насыщенность напитка.

    Одним из наиболее неожиданных результатов стало первое место молдавского Keller Holz Imperial Stout в категории стаутов и портеров. Напиток сначала был признан лучшим имперским стаутом, после чего обошел победителей из Великобритании, Ирландии, Германии, Японии и Китая.

    Китайское Fulu Fresh Beer German Wheat Beer замкнуло список победителей, получив звание лучшего пшеничного пива. Таким образом, европейский пивной стиль оказался на вершине международного конкурса благодаря китайской пивоварне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило новые стандарты для отечественной пивоваренной продукции. Корпорация AB InBev начала продажи американского пива на немецких футбольных стадионах. Россия в апреле увеличила закупки литовского пива в два раза.

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    31 августа 2026, 03:51 • Новости дня
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.

    Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».

    Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.

    После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.

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    31 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокие тарифы на электроэнергию в Германии отчасти стали следствием поспешного отказа от атомной энергетики, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Я не несу ответственности за отключение атомных электростанций в Германии. Я бы этого не сделал. Мы в Германии провели отключение до того, как создали альтернативы. И теперь нам приходится делать это с большим трудом», – сказал Мерц в интервью ARD.

    Мерц подчеркнул, что не он законодательно закрепил гарантированные тарифы на поставку электроэнергии в сеть на 15 лет вперед. По его словам, это решение уже принято, и он не может его изменить, передает ТАСС.

    Еще одной причиной роста цен канцлер назвал последствия конфликта вокруг Ирана. Одновременно он вновь выступил за строительство газовых тепловых электростанций, отметив, что тендеры на их проектирование и возведение уже запущены, решение согласовано внутри правительственной коалиции и одобрено в Брюсселе. Теперь, заявил Мерц, власти обязаны эти станции построить.

    Германия не может позволить себе продление топливной скидки для снижения цен на дизель и бензин, подскочивших вследствие энергетического кризиса, сказал он. Мерц добавил, что никто не знает, станет ли Германия в обозримом будущем страной с дешевой электроэнергией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими в G20 тарифами на электроэнергию в размере 35,6 евроцента за киловатт-час.

    Мерц в июле признал отсутствие российских поставок газа основной причиной затяжного энергетического кризиса в Германии.

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к пятикратному росту стоимости газа для немецких потребителей по сравнению с 2020 годом.

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    28 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

    Германия инициировала создание международной группы реагирования на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии планируют сформировать международную оперативную группу для реагирования на предполагаемые угрозы в акватории Балтийского моря, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

    Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о намерении властей Германии создать международную группу быстрого реагирования на якобы существующие угрозы в акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – создать оперативную группу быстрого реагирования, которая позволит нам оперативно обмениваться информацией, особенно в регионе Балтийского моря», – сказал Добриндт перед началом конференции во Фленсбурге.

    Министр назвал Балтийское море пространством общей угрозы и выразил желание превратить его в пространство общей безопасности. При этом подробностей о новой инициативе он не привел.

    Встреча во Фленсбурге проходит с участием представителей министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что вызывает обеспокоенность в Москве.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Ранее российский МИД зафиксировал искусственное нагнетание напряженности западными странами в Балтийском регионе.


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    28 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Посольство России высмеяло немецкие страшилки об арсенале под Берлином

    Посольство: Россия не причастна к обнаруженному в ФРГ оружейному тайнику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки приписать Москве создание найденного в немецком лесу арсенала названы беспочвенными инсинуациями на фоне ареста реального подозреваемого в Румынии, заявило российское посольство.

    Российские дипломаты решительно отвергли слухи о причастности страны к спрятанному арсеналу, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули искусственный характер сообщений о так называемом «российском следе».

    «Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии – Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?» – отмечается в заявлении дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Германии отреагировало на сообщения о найденном под Берлином схроне оружия фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Ранее дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений на фоне ситуации с обнаруженным в аэропорту Лейпцига беспилотником.

    При этом немецкие правоохранители заподозрили саму Украину в инсценировке данной атаки для получения помощи от Берлина.


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    30 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    В офисе немецкого депутата заметили кружку «Армия России»

    У немецкого политика из партии АдГ Тильшнайдера нашли кружку «Армия России»

    Tекст: Вера Басилая

    В рабочем кабинете заместителя руководителя отделения «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил, сообщает Bild.

    Немецкий политик Ханс-Томас Тильшнайдер пытался юридически заблокировать обнародование видеозаписей из своего кабинета. Журналисты заметили на кадрах предмет посуды с надписью «Армия России», передают СМИUra.ru.

    «Эта кружка просто здесь стоит. Мне ее когда-то подарили», – сказал Тильшнайдер в комментарии изданию.

    Депутат принадлежит к крылу партии, выступающему за нормализацию отношений с Москвой. После начала конфликта он посещал Россию, однако досрочно прервал визит из-за критики коллег. В октябре 2025 года политик также присутствовал на приеме в российском посольстве в Берлине по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность создания коалиции с «Альтернативой для Германии» из-за контактов оппозиции с российскими властями.

    Власти Германии начали прорабатывать варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы правой партии на сентябрьских земельных выборах.

    Ранее основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла поражение союзу ХДС в этом регионе.

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    28 августа 2026, 16:55 • Новости дня
    МИД Германии отказался переименовывать на картах озеро Онтарио

    МИД Германии отказался переименовывать на картах озеро Онтарио в «Америку»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Германии отказалось переименовывать озеро Онтарио в «Америку» вслед за решением американской геологической службы.

    Представитель Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что правительство Германии отказалось менять на картах название озера Онтарио на «Америку», передает ТАСС.

    «Иначе называть это озеро – американское решение. Оно пока не имеет непосредственных последствий для других стран», – заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что для Берлина водоем по-прежнему сохраняет свое привычное название.

    Ранее появилась информация о том, что Геологическая служба США планирует в скором времени изменить в своих официальных документах название озера Онтарио на озеро Америка.

    Президент США подписал указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка. Геологическая служба США официально сменила географическое наименование водоема во всех государственных документах.

    В Оттаве решили переименовать Трамп-авеню из-за торговой войны.

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    31 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Дмитриев назвал политику Мерца причиной экономического ущерба для Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца наносит экономический ущерб Германии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Германия страдает от экономического ущерба из-за политики Мерца. Какие инвесторы не приветствовали бы честный подход АдГ к накопившимся проблемам: доступной и надежной энергии, контролю над миграцией и экономическому возрождению?» – заявил Дмитриев в X.

    Дмитриев также добавил, что заблуждения канцлера поддерживают лишь 13% граждан Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями.

    По его мнению, международные инвесторы не станут открывать заводы и предприятия в регионе, если его возглавит премьер-министр от АдГ.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября. Согласно опросам, АдГ лидирует с большим отрывом от ХДС.

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