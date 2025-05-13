Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
США одобрили продажу ОАЭ военных вертолетов на миллиард долларов
Госдепартамент одобрил сделку по продаже шести CH-47F Chinook ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты получили одобрение на приобретение вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования общей стоимостью более одного миллиарда долларов.
Государственный департамент США одобрил возможную военную продажу шести транспортных вертолетов CH-47F Chinook, а также сопутствующего оборудования и вооружения правительству ОАЭ, передает РИА «Новости». Общая сумма сделки составит 1,32 млрд долларов.
В комплект поставки войдут топливные баки, силовые установки, навигационные устройства, системы предупреждения о ракетной опасности, пулеметы, программное обеспечение и средства связи. В заявлении Пентагона отмечено: «Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу вертолетов CH-47F Chinook и соответствующего оборудования правительству Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 1,32 миллиарда долларов».
ОАЭ намерены использовать поставленные вертолеты для укрепления национальной безопасности и повышения мобильности вооруженных сил. На данный момент соглашение проходит стандартные процедуры одобрения, после которых начнется реализация сделки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при посредничестве ОАЭ состоялся самый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной с начала спецоперации, в ходе которого были освобождены 538 человек. МИД ОАЭ выразил благодарность Москве и Вашингтону за доверие и выбор Абу-Даби местом для обмена заключенными. ОАЭ намерены возобновить переговоры о поставках истребителей F-35.