В ОАЭ рассказали о крупнейшем обмене пленными между Россией и Украиной

В МИД ОАЭ назвали последний обмен пленными между Россией и Украиной крупнейшим

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении министерства иностранных дел ОАЭ отмечается, что с начала 2024 года эмиратская сторона способствовала обмену более 3,7 тыс. пленных между сторонами. «ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», – говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность властям России и Украины за поддержку посреднических усилий и подчеркнуло, что будет продолжать работу по поиску мирного урегулирования и снижению гуманитарных последствий конфликта.

Напомним, в субботу в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ, которые оказали гуманитарную поддержку в процессе возвращения военнослужащих.

Позже Минобороны России опубликовало видео, на котором видно момент прибытия российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена.