Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Tекст: Дарья Григоренко

В подписи к видео в Telegram-канале военное ведомство отметило: «Наши парни возвращаются домой».

На кадрах видно, как бойцы выходят из здания, садятся в автобусы и едут на них по дороге, с обеих сторон окруженной лесами.

Напомним, в субботу в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

В марте переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.