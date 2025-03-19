Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
В аэропорту Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет с 175 российскими военными, возвращенными из украинского плена, сообщают СМИ.
Кадры возвращения российских военных показал телеканал «Россия-24». Российские военнослужащие, освобожденные из плена, будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих. Россия также передала Киеву 175 военнопленных ВСУ и, в качестве жеста доброй воли, еще 22 тяжелораненых украинских военных. Накануне президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной.