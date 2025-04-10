В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
В ОАЭ поблагодарили Россию и США за доверие в процессе обмена заключенными
Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность Москве и Вашингтону за доверие и выбор Абу-Даби как места для процесса обмена заключенными, сообщает информагентство WAM.
Как указало эмиратское внешнеполитическое ведомство, правительствам России и США выражается признательность за оказанное странами доверие, передает ТАСС.
Как указало эмиратское внешнеполитическое ведомство, правительствам России и США выражается признательность за оказанное странами доверие,
По данным министерства, ОАЭ рассчитывает то, что на посреднические усилия способствуют снижению напряженности, а также окажут содействие диалогу сторон.
Россия и США осуществили обмен заключенными в Абу-Даби, в ходе которого американская сторона получила Ксению Карелину, осужденную за участие в финансировании украинской армии. Артур Петров, которому в США грозило 20 лет заключения, был обменян на Ксению Карелину, осужденную в России.