ФСБ: Россиянина Петрова обменяли на американку Карелину

Tекст: Александра Юдина

Петров, которому в США грозило двадцать лет лишения свободы, вернулся на Родину после обмена на гражданку США Ксению Карелину, передает ТАСС.

ФСБ отмечает, что Карелина помилована указом президента. В ЦОС ФСБ выразили благодарность руководству ОАЭ за содействие в проведении обмена.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанной с пожертвованиями ВСУ.

Адвокат Карелиной, Михаил Мушаилов, подтвердил, что она была передана американской стороне и отправится в США через третью страну.