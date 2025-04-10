В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
ФСБ: Россиянина Петрова обменяли на американку Карелину
Артур Петров, которому в США грозило 20 лет заключения, был обменян на Ксению Карелину, осужденную в России, сообщает в Центре общественных связей ФСБ.
Петров, которому в США грозило двадцать лет лишения свободы, вернулся на Родину после обмена на гражданку США Ксению Карелину, передает ТАСС.
ФСБ отмечает, что Карелина помилована указом президента. В ЦОС ФСБ выразили благодарность руководству ОАЭ за содействие в проведении обмена.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанной с пожертвованиями ВСУ.
Адвокат Карелиной, Михаил Мушаилов, подтвердил, что она была передана американской стороне и отправится в США через третью страну.