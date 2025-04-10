Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, обмен заключенными между Россией и США состоялся в четверг утром в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил возвращение в США Ксении Карелиной, приговоренной в России к 12 годам заключения за государственную измену, связанной с донатом украинской армии.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что Карелина уже вернулась на родину. При этом Рэтклифф не раскрыл, кого отпустили США в рамках обмена.

Источники издания отмечают, что в Россию был возвращен Артур Петров, арестованный за якобы нарушение экспортных ограничений.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что обмен американца Марка Фогеля получил позитивный импульс для начала диалога между Россией и США.

Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля привело к укреплению доверия между руководством России и США, как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.