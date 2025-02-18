Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.7 комментариев
Глава РФПИ оценил роль обмена Фогеля на Винника в диалоге России и США
Глава РФПИ Дмитриев заявил о позитивном фоне для диалога России и США после обмена Фогеля
Начало диалога между Россией и США получило позитивный импульс благодаря обмену американца Марка Фогеля, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который является членом российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, заявил, что этот обмен американца Марка Фогеля способствовал созданию благоприятного настроя для диалога, передает РИА «Новости».
«Безусловно очень позитивный разговор президентов. Начинаем диалог», – сказал Дмитриев.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля в рамках обмена заключенными привело к укреплению доверия между руководством России и США.
Напомним, в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.