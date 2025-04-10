Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Адвокат американки Карелиной подтвердил ее освобождение при обмене заключенными с США
Осужденная за государственную измену Ксения Карелина действительно освобождена в ОАЭ в ходе обмена заключенными между Россией и США, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.
Карелину освободили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключенными в США, сказал Мушаилов РИА «Новости».
При этом защитник не сказал, на кого ее обменяли.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Карелина имеет американское гражданство, она уже летит в самолете в Соединенные Штаты.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанной с пожертвованиями ВСУ.