Адвокат американки Карелиной подтвердил ее освобождение при обмене заключенными с США

Tекст: Алексей Дегтярев

Карелину освободили на свободу в Абу-Даби в рамках обмена с заключенными в США, сказал Мушаилов РИА «Новости».

При этом защитник не сказал, на кого ее обменяли.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Карелина имеет американское гражданство, она уже летит в самолете в Соединенные Штаты.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о возвращении Карелиной. В России ее приговорили к 12 годам заключения за государственную измену, связанной с пожертвованиями ВСУ.