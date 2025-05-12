Суд Москвы продлил арест комику Останину за высказывания о СВО

Мещанский суд продлил арест Останину по делу о разжигании ненависти

Tекст: Денис Тельманов

Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста Артемию Останину, обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО, передает ТАСС. Как сообщили в суде, ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей было удовлетворено.

Останина арестовали 19 марта, после чего он пытался обжаловать решение через апелляцию, однако Мосгорсуд оставил меру пресечения без изменений. Следствие считает, что у Останина широкие контакты в творческих кругах и он может оказать давление на свидетелей или скрыться.

По версии следствия, не позднее 15 марта этого года Останин во время выступления в столице высказывал враждебные комментарии в адрес людей, получивших увечья и утративших трудоспособность из-за боевых действий. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ. Останин свою вину не признает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стендап-комик Артемий Останин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в оскорблении участника спецоперации.

Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, а белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку. На допросе в Следственном комитете Останин заявил, что не собирался никого оскорблять в ходе своего выступления.