Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?12 комментариев
Суд Москвы продлил арест комику Останину за высказывания о СВО
Мещанский суд продлил арест Останину по делу о разжигании ненависти
Комик Артемий Останин останется под арестом по решению суда из-за обвинений в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции.
Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста Артемию Останину, обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО, передает ТАСС. Как сообщили в суде, ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей было удовлетворено.
Останина арестовали 19 марта, после чего он пытался обжаловать решение через апелляцию, однако Мосгорсуд оставил меру пресечения без изменений. Следствие считает, что у Останина широкие контакты в творческих кругах и он может оказать давление на свидетелей или скрыться.
По версии следствия, не позднее 15 марта этого года Останин во время выступления в столице высказывал враждебные комментарии в адрес людей, получивших увечья и утративших трудоспособность из-за боевых действий. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ. Останин свою вину не признает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стендап-комик Артемий Останин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в оскорблении участника спецоперации.
Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, а белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку. На допросе в Следственном комитете Останин заявил, что не собирался никого оскорблять в ходе своего выступления.