Tекст: Денис Тельманов

Фотографии с церемонии, приуроченной ко Дню Победы, были опубликованы в Telegram-канале посольства России в Алжире, пишет «Коммерсант». На снимках бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин запечатлен в компании посла Алексея Соломатина, военного атташе Владимира Цуканова и сотрудников дипмиссии, когда они идут возлагать венок к могиле советского солдата И. Остапченко.

В сообщении дипломатического представительства имя Суровикина не упоминалось напрямую, однако он был обозначен по должности как «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире». На опубликованной фотографии генерал заметно похудел и находится во главе группы.

В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отмечал, что Суровикин работает военным советником в одной из африканских стран. В сентябре 2023 года источник «Ъ» в окружении Суровикина указывал, что генерал находится в Алжире с делегацией Минобороны России и может получить назначение по «работе в восточном направлении».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ об исключении Сергея Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса. Генерал армии Сергей Суровикин отпраздновал 58-летие на спецзадании в Африке. Генерал Суровикин остается в Африке и не возвращается в Россию, несмотря на появившиеся слухи.