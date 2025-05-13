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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    37 комментариев
    13 мая 2025, 02:27 • Новости дня

    В Москве арестовали фигуранта дела о растрате миллиарда рублей

    Гендиректор курского «КТК сервис» Воловиков арестован по делу о хищениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичный суд отправил в СИЗО Андрея Воловикова, обвиняемого в растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

    Следственные органы предъявили обвинение в особо крупной растрате гендиректору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову, сообщает ТАСС. Воловикова задержали и доставили в Москву в рамках расследования хищения более 1 млрд рублей, выделенных на фортификационные сооружения в приграничном регионе. Суд по ходатайству следствия избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как подтвердил Мещанский суд Москвы, Воловиков уже обжаловал арест. По версии следствия, два бывших чиновника Курской области руководили группой, организовавшей хищение бюджетных средств совместно с руководством Корпорации развития Курской области. В марте Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физлиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей корпорации.

    Ранее по делу были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов и экс-депутат областной думы Максим Васильев, частично признавший вину. Все они подали апелляционные жалобы на арест, дата их рассмотрения пока не назначена.

    Генпрокуратура требовала вернуть средства, выделенные из федерального бюджета на строительство фортификаций, поскольку, по оценке ведомства, деньги были присвоены при исполнении госконтрактов. Суд удовлетворил требования в полном объеме, а также постановил взыскать государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева обвинили в растрате средств, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. В Курской области арестовали заместителя руководителя регионального фонда капремонта Ольгу Минакову, подозреваемую в посредничестве при передаче взятки. Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 млрд руб. с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

    12 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона

    Елисейский дворец назвал происками врагов видео о якобы наркотиках в купе Макрона

    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Елисейский дворец сослался на фейки и врагов Парижа после обсуждения в соцсетях видео, где на столе президента Франции Эммануэля Макрона заметили похожий на наркотики пакет и мини-ложечку.

    Когда европейское единство становится уязвимым, дезинформация переходит все границы, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на французском и английском языках Елисейский дворец, комментируя видео Associated Press (AP) из купе европейских лидеров в поезде по дороге в Киев, на котором некоторые зрители рассмотрели пакетики, похожие на наркотики, и принадлежности для их применения.

    «Когда европейское единство уязвимо, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», – сказано в посте Елисейского дворца.

    На видео AP за столом, где сидят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармен, под рукой Макрона разглядели не то скомканную салфетку, не то платок, не то пакет, который французский лидер спешно берет в руку и прячет в кармане. Это же делает Мерц с предметом, напоминающим маленькую ложку или палочку, неловко улыбаясь и перебирая в руках незаметный и непонятный предмет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции, а Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнув на странные предметы на столе, и высказала ироничное замечание о происходящем. В субботу, 10 мая, в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению видео и допустил, что это мог быть не сахар.

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    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево задержаны 23 человека, среди которых оказались пятеро полицейских.

    Как передает ТАСС, по уголовному делу о кражах и мошенничестве в отношении участников спецоперации в Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Обвиняемые проходя по статьям 158 и 159 УК РФ, а также по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества.

    По данным следствия, в преступную схему были вовлечены таксисты и полицейские, которые помогали находить жертв среди военных. Один из полицейских, являясь оперуполномоченным, отказывал потерпевшим в возбуждении дел. Один из лидеров группы, Алексей Кабочкин, также был задержан ранее вместе с другими обвиняемыми.

    Ранее сообщалось о меньшем числе арестованных. Следствие продолжает выяснять обстоятельства, идет проверка в отношении руководства транспортной полиции аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников спецоперации на Украине, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве, когда стоимость поездок на такси для бойцов искусственно завышали в десятки раз. Злоумышленники также звонили гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

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    12 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS

    Российские военные выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск HIMARS

    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Российские военные выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые обстреляли город Рыльск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    Как сообщили в группировке «Север», удар по Рыльску был нанесен из района деревни Нагорновка в Сумской области на Украине. После атаки российский разведывательный дрон зафиксировал перемещение украинской техники.

    По обнаруженным HIMARS были нанесены точечные ракетные удары силами ракетчиков и ВКС России. В результате установки были уничтожены.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы.

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    12 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе сняли с показа спектакли театра Вахтангова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил, что афиши уже сняли, а средства за билеты будут возвращены зрителям, передает РИА «Новости». Причиной отмены стала позиция покойного режиссера Римаса Туминаса по отношению к спецоперации на Украине, пояснил он.

    «Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса», – сказал Развожаев.

    В марте прошлого года экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии.

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    12 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия вскоре ответит на действия Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре».

    Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает действия Варшавы как намеренное ухудшение двусторонних отношений. По словам Захаровой, российская реакция будет соответствовать уровню принятых Польшей решений и последует в ближайшее время.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

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    12 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Контракт с Шойгу продлен на пять лет

    Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года

    Контракт с Шойгу продлен на пять лет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контракт Сергея Шойгу на прохождение воинской службы в должности секретаря Совета безопасности России продлен еще на пять лет.

    Пресс-служба сообщила: «Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», передает ТАСС.

    Ранее Шойгу занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, был губернатором Московской области, а затем министром обороны. С мая 2024 года Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России и остается одним из самых опытных членов этого органа.

    Напомним, в октябре президент России Владимир Путин продлил срок службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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    12 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно использовали новый тяжелый FPV-дрон «Вобла» для точечных ударов по укрепленным позициям украинских войск у Антоновского моста.

    Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

    По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

    Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

    В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.

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    12 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Туск заявил, что крупный пожар, уничтоживший крупнейший торговый центр Варшавы Маривильска в прошлом году, якобы был устроен по заказу России, передает Politico. По словам Туска, «теперь мы точно знаем, что большой пожар в торговом центре Маривильска был вызван поджогом, который заказали российские спецслужбы».

    Он добавил: «Некоторые из исполнителей уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!»

    В марте Туск уже высказывал подозрения относительно причастности России, ссылаясь на данные литовского расследования. Тогда литовские следователи пришли к выводу, что поджоги магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года и ТЦ Маривильска 12 мая 2024 года совершили граждане Украины, действовавшие якобы по поручению России.

    Польские прокуроры ранее заявляли, что к поджогу причастен беженец из Беларуси. В результате пожара в Варшаве никто не пострадал.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    В прошлом году сообщалось, что Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Прокуратура Польши якобы вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является «поджог по поручению российских спецслужб».

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков
    @ slavinslavik

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни после тяжелой двусторонней пневмонии и недели, проведенной в реанимации.

    Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

    По данным журналистов, у Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

    «Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

    YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

    В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.

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    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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