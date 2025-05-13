В Москве арестовали фигуранта дела о растрате миллиарда рублей

Гендиректор курского «КТК сервис» Воловиков арестован по делу о хищениях

Tекст: Денис Тельманов

Следственные органы предъявили обвинение в особо крупной растрате гендиректору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову, сообщает ТАСС. Воловикова задержали и доставили в Москву в рамках расследования хищения более 1 млрд рублей, выделенных на фортификационные сооружения в приграничном регионе. Суд по ходатайству следствия избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как подтвердил Мещанский суд Москвы, Воловиков уже обжаловал арест. По версии следствия, два бывших чиновника Курской области руководили группой, организовавшей хищение бюджетных средств совместно с руководством Корпорации развития Курской области. В марте Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физлиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей корпорации.

Ранее по делу были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов и экс-депутат областной думы Максим Васильев, частично признавший вину. Все они подали апелляционные жалобы на арест, дата их рассмотрения пока не назначена.

Генпрокуратура требовала вернуть средства, выделенные из федерального бюджета на строительство фортификаций, поскольку, по оценке ведомства, деньги были присвоены при исполнении госконтрактов. Суд удовлетворил требования в полном объеме, а также постановил взыскать государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева обвинили в растрате средств, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. В Курской области арестовали заместителя руководителя регионального фонда капремонта Ольгу Минакову, подозреваемую в посредничестве при передаче взятки. Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 млрд руб. с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.