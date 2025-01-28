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    Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    28 января 2025, 11:49 • Новости дня

    Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников

    Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с курских чиновников 3,2 млрд присвоенных рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

    Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать более 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области и его заместителей, передает РИА «Новости».

    Иск направлен в Ленинский райсуд Курска, а ответчиками выступают гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его экс-заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. В качестве ответчиков указаны также несколько компаний, включая ООО «КТК Сервис» и ООО «Техимпэкс».

    Согласно материалам иска, органы прокуратуры настаивают на солидарном взыскании 3,222 млрд рублей с физических лиц и компаний. Также прокуратура требует применить обеспечительные меры, включая аресты на имущество участников коррупционных схем.

    С 2022-го по 2023 год из федерального бюджета Курской области было выделено 19,4 млрд рублей на строительство оборонных сооружений. Контроль за распределением средств осуществляло управление капитального строительства области, а генподрядчиком назначена Корпорация развития региона. Однако выявлено, что чиновники использовали свое служебное положение для личного обогащения, заключая фиктивные договоры и привлекая аффилированные фирмы.

    В ходе расследования установлено, что депутат Васильев привлек аффилированные с ним компании, которые получили контракты на 385,3 млн рублей. Впоследствии через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой заключили контракт на 70,3 млн рублей. Также фирма «Энерго Ресурс» заключила 14 договоров на 1,4 млрд рублей, а компания «Техимпэкс» – шесть контрактов на 1,3 млрд рублей.

    Компании, участвующие в коррупционной схеме, создавали видимость выполнения работ и заключали фиктивные договоры. В результате суды ранее арестовали Лукина, Грабина и Федорова, а также Мартьяновых, задержанных в Иваново.

    Ранее гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.

    Также в Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, возведение которых началось больше двух лет назад.

    Суд в Курске арестовал бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве в приграничье.

    25 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    25 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек

    Минобороны: Общие потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54,8 тыс. военнослужащих

    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» уничтожили за сутки более 360 военнослужащих ВСУ в Курской области, общие потери противника за время боев в регионе превысило 54 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли серьезное поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Суджа, Черкасское Поречное и других. В результате боевых действий были уничтожены танковые, тяжелые механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады, а также бригады территориальной обороны ВСУ.

    Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли существенные потери противнику в населенных пунктах Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня и других. Общее количество потерь ВСУ за сутки составило более 360 военнослужащих. Также уничтожены танк, девять боевых бронированных машин и другие единицы техники. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 54 тыс. 820 военнослужащих, 319 танков и значительное количество другой техники, включая 44 реактивные системы залпового огня и 13 установок HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее вертолет Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области.

    В пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в этом регионе.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    ВС России, освободив это село, приобрели важную стратегическую точку, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Село расположено непосредственно на границе, что позволяет восстановить контроль над этим участком.

    Коц отметил, что освобождение Николаево-Дарьино также играет ключевую роль в подготовке к штурму города Суджи, находящегося под контролем украинских боевиков. Населенный пункт служит точкой подскока для наступления на другое стратегически важное направление – Свердликово.

    На данный момент российские военные ведут активные боевые действия на окраинах Свердликово, заключил он.

    Напомним, в понедельник подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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    27 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, они нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного. Были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гуево, Казачьей Локней, Кругленьким, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Николаевкой, Суджей, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Рыжевкой и Стукаловкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, десять бронемашин, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 бронемашин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее украинский солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области.

    В конце прошлой недели сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    28 января 2025, 10:37 • Новости дня
    Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву решили экстрадировать в Россию
    Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву решили экстрадировать в Россию
    @ ENews112

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанную в аэропорту Баку подозреваемую в мошенничестве экс-главу Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву готовят к экстрадиции в Россию после решения суда, сообщили в азербайджанских правоохранительных органах.

    Как сообщил источник в азербайджанских правоохранительных органах, Хахалева будет экстрадирована в Россию после того, как местный суд вынесет соответствующее решение. Он подтвердил, что экс-судья собиралась вылететь из Баку в Дубай, передает РИА «Новости».

    Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в столице Азербайджана Баку.

    Напомним, в 2017 году разгорелся скандал вокруг Елены Хахалевой после публикации видео со свадьбы ее дочери, которая стоила 2 млн долларов.

    В 2018 году Хахалеву понизили в статусе, после чего она ушла с должности главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

    В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение против Хахалевой уголовного дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог» в ответ на просьбу главы СКР Александра Бастрыкина.

    В декабре 2021 года сообщалось, что Хахалева улетела из России.


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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    28 января 2025, 11:15 • Новости дня
    ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области
    ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ перебросили в Суджанский район Курской области более 100 десантников для контратаки в районе хутора Никольский, но российские войска отбили нападение, сообщили в силовых структурах.

    По информации российских силовых структур, более 100 украинских десантников были направлены ночью во вторник в Суджанский район, чтобы нанести удар в районе хутора Никольский. Однако атака была успешно отбита российскими бойцами, передает ТАСС.

    По результатам столкновения, большинство украинских солдат было уничтожено, а оставшиеся сбежали.

    Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.

    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    26 января 2025, 08:44 • Новости дня
    Солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области

    Украинских военных готовили к боям в Курской области на базе в Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий сообщил, что британские инструкторы обучали ВСУ боевым действиям в городских условиях на базе в Северном Йоркшире перед отправкой в Курскую область.

    Украинские военнослужащие проходили подготовку под руководством британских инструкторов на базе в Северном Йоркшире перед отправкой в Курскую область, передает РИА Новости. По словам украинского солдата Валерия Федоровича С., британские инструкторы обучали украинских бойцов методам ведения боев в жилых районах. Подготовка проводилась на стрельбище и учебном полигоне, имитировавшем городскую застройку.

    Валерий Федорович С., сбежавший из Британии в Россию, рассказал, что тренировки включали штурмы жилых домов под руководством англоязычных инструкторов с поддержкой переводчиков. По окончании подготовки украинские военнослужащие планировались к отправке в Курскую область, а именно в город Суджа. Валерий попросил не раскрывать свою фамилию из соображений безопасности.

    Обучение велось на базе у города Даунхолм в Ричмонде, графство Северный Йоркшир. Эта информация вызывает вопросы о роли британских военных в тренировке украинских солдат и дальнейшем развитии ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

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    25 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Фицо заявил о срыве Западом мирного договора по Украине

    Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Запад не позволил Украине заключить мирное соглашение в 2022 году, что могло бы положить конец конфликту.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад сорвал возможность заключения мирного соглашения по Украине в 2022 году, что могло бы завершить конфликт. Фицо отметил, что мирное соглашение было на повестке дня в апреле 2022 года, но Запад помешал его подписанию.

    По словам Фицо, перспективы Украины остаются пессимистичными. Он считает, что Украине не удастся вступить в НАТО и предстоят большие трудности при вступлении в ЕС. Фицо выразил уверенность, что конфликт мог быть разрешен, если бы Запад не вмешался в процесс переговоров.

    Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Он напоминал, что в начале конфликта был выработан взаимно приемлемый договор с украинской стороной, однако он был отвергнут по совету извне.

    Переговоры между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года в Стамбуле и длились около трех часов. Принципы будущего соглашения предусматривали нейтральный статус Украины и отказ от размещения иностранных вооружений. Однако после отвода российских войск переговоры были заморожены, так как Киев отказался от договоренностей по совету тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства. Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности. Акции протеста против правительства Роберта Фицо прошли в Братиславе и еще нескольких десятках городов Словакии.

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    25 января 2025, 22:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о гибели жителя и ранении ребенка в Горловке

    Мирный житель погиб и трое пострадали, включая ребенка, при обстреле Горловки

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина, трое человек пострадали, включая ребенка. В городе повреждены жилые дома и детский сад, сообщил Денис Пушилин.

    Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских военных, передает ТАСС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что среди пострадавших находится ребенок.

    В Центрально-Городском районе Горловки, вследствие применения ствольной артиллерии кассетного типа, погиб мужчина 1958 года рождения. Женщина 1980 года рождения, мальчик 2013 года рождения и женщина 1962 года рождения получили ранения средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

    По словам Пушилина, 11 жилых домов в районах Никитовский и Центрально-Городской были повреждены. Также пострадали детский сад в Никитовском районе и магазин в Центрально-Городском. Вооруженные силы Украины совершили более 15 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и кассетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Алешки Херсонской области кассетными боеприпасами погибли три жителя. Обстрелы ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР привели к приостановке работы водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов. Исполняющий обязанности министра восстановления Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

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    27 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    27 января 2025, 00:52 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

    В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

    Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.

    Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

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    27 января 2025, 13:06 • Новости дня
    Хинштейн наказал курского чиновника за неподтвержденные оценки ущерба от ВСУ

    Хинштейн объявил взыскание чиновнику за неподтвержденную оценку ущерба от ВСУ в 750 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей, назвав ее неподтвержденной.

    Хинштейн вынес взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья области Карнаушко, сообщает Lenta.ru. Это произошло на заседании областного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

    Хинштейн заявил, что ни о каких оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя. Он подчеркнул: «Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать, так как они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер».

    Губернатор отметил, что власти не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах, так как неподалеку продолжаются боевые действия.

    Напомним, Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невозможно точно оценить ущерб в Курской области от действий украинской армии до ее полного освобождения.

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    27 января 2025, 12:09 • Новости дня
    СК возбудил дело против вторгшегося в Курскую область американского наемника

    СК возбудил уголовное дело против наемника из США за вторжение в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года, сообщили в ведомстве.

    По данным следствия, Джонс обвиняется в заочном порядке по статьям о совершении террористического акта и наемничестве. Он подозревается в том, что в декабре 2024 года, вооруженный боевым оружием, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области в составе украинских вооруженных формирований, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    По информации следствия, целью Джонса было совершение теракта, дестабилизация работы органов власти, запугивание населения и нанесение значительного имущественного ущерба. Преступления были направлены против мирных граждан, что усугубляет тяжесть подозреваемых действий.

    Уголовное дело возбуждено за совершение террористического акта и наемничество.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэ был заключен под стражу по подозрению в теракте и наемничестве.

    Суд в Москве заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен по обвинению в наемничестве и терроризме.

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    28 января 2025, 08:56 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-менеджера Газпрома

    Генпрокуратура потребовала конфискации восьми компаний экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Алексей Митюшов, экс-глава «Газпром энерго», стал ответчиком по иску Генпрокуратуры, связанному с иностранным контролем и нарушениями в управлении активами российских предприятий.

    Генпрокуратура инициировала иск о конфискации 100% акций восьми компаний, связанных с ООО «Газпром нефтехим Салават», передает «Коммерсантъ». Инициатива связана с деятельностью бывшего руководителя «Газпром энерго» Алексея Митюшова, который обвиняется в незаконном иностранном контроле и хищении средств дочерней компании Газпрома.

    По данным следствия, Митюшов, являясь гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, незаконно приобрел контроль над стратегическими предприятиями в России, что нарушает закон о порядке иностранных инвестиций. Это, по мнению Генпрокуратуры, создает угрозу национальной безопасности и экономике страны.

    В иске указано, что предприятия, такие как «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод», были приобретены без согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Митюшов использовал подконтрольные ему российские компании для покупки акций, скрывая свое иностранное резидентство.

    В 2015 году Митюшов через «Корпоративный центр» стал владельцем акций нескольких предприятий, включая «Подземнефтегаз». Эти действия не были согласованы с ФАС, что и послужило основанием для исковых требований о признании сделок ничтожными. Кроме того, он подозревается в хищении средств «Газпром нефтехим Салават», что стало причиной уголовного преследования и объявления его в международный розыск.

    В рамках обеспечительных мер арбитражный суд Башкортостана арестовал активы Митюшова, а предварительное слушание назначено на 18 февраля.

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