Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников

Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с курских чиновников 3,2 млрд присвоенных рублей

Tекст: Вера Басилая

Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать более 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области и его заместителей, передает РИА «Новости».

Иск направлен в Ленинский райсуд Курска, а ответчиками выступают гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его экс-заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. В качестве ответчиков указаны также несколько компаний, включая ООО «КТК Сервис» и ООО «Техимпэкс».

Согласно материалам иска, органы прокуратуры настаивают на солидарном взыскании 3,222 млрд рублей с физических лиц и компаний. Также прокуратура требует применить обеспечительные меры, включая аресты на имущество участников коррупционных схем.

С 2022-го по 2023 год из федерального бюджета Курской области было выделено 19,4 млрд рублей на строительство оборонных сооружений. Контроль за распределением средств осуществляло управление капитального строительства области, а генподрядчиком назначена Корпорация развития региона. Однако выявлено, что чиновники использовали свое служебное положение для личного обогащения, заключая фиктивные договоры и привлекая аффилированные фирмы.

В ходе расследования установлено, что депутат Васильев привлек аффилированные с ним компании, которые получили контракты на 385,3 млн рублей. Впоследствии через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой заключили контракт на 70,3 млн рублей. Также фирма «Энерго Ресурс» заключила 14 договоров на 1,4 млрд рублей, а компания «Техимпэкс» – шесть контрактов на 1,3 млрд рублей.

Компании, участвующие в коррупционной схеме, создавали видимость выполнения работ и заключали фиктивные договоры. В результате суды ранее арестовали Лукина, Грабина и Федорова, а также Мартьяновых, задержанных в Иваново.

Ранее гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.

Также в Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, возведение которых началось больше двух лет назад.

Суд в Курске арестовал бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве в приграничье.