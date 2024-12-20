Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Задержан глава «Корпорации развития Курской области» Лукин
Главу «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали за злоупотребление полномочиями на 173 млн рублей
Гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали Владимира Лукина, генерального директора «Корпорации развития Курской области», сообщает ТАСС. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, что привело к необоснованным расходам бюджетных средств на строительство фортификационных сооружений в приграничных территориях. Данная сумма составила более 173 млн рублей.
В отношении Лукина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По словам представителя правоохранительных органов, МВД ходатайствует о заключении Лукина под стражу до избрания окончательной меры пресечения. Ожидается, что суд рассмотрит это ходатайство в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации города Курска заявили, что оказывают помощь расследовать дело о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений на границе, а ранее сообщалось, что в рамках этого дела в Курске прошли обыски.