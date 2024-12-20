Задержан глава «Корпорации развития Курской области» Лукин

Главу «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали за злоупотребление полномочиями на 173 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали Владимира Лукина, генерального директора «Корпорации развития Курской области», сообщает ТАСС. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, что привело к необоснованным расходам бюджетных средств на строительство фортификационных сооружений в приграничных территориях. Данная сумма составила более 173 млн рублей.

В отношении Лукина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По словам представителя правоохранительных органов, МВД ходатайствует о заключении Лукина под стражу до избрания окончательной меры пресечения. Ожидается, что суд рассмотрит это ходатайство в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации города Курска заявили, что оказывают помощь расследовать дело о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений на границе, а ранее сообщалось, что в рамках этого дела в Курске прошли обыски.