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Полиция обыскала подрядчиков из-за мошенничества на границе
В Курске начали расследование по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений
В Курске прошли обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Обыски провели в компании, связанной с депутатом Максимом Васильевым.
Как сообщает ТАСС , сотрудники МВД Курской области провели обыски в офисах компании ООО «Сиеми», которая занималась строительством первой линии обороны на российско-украинской границе.
Обыски связаны с криминальным делом о мошенничестве и легализации преступных доходов при возведении фортификационных сооружений.
Компания ООО «Сиеми» выполняла работы в качестве подрядчика и субподрядчика в рамках строительства оборонительных сооружений.
«Меня радует, что строительство ситуации приняло соответствующие концепции», – отметил депутат Максим Васильев, являющийся советником генерального директора компании «Сиеми».
Он также сообщил, что обыски прошли правильно, полиция не изъяла жесткие диски, а только скопировала данные на флешки.
Строительство защитных сооружений началось более двух лет назад, но в августе прошлого года в Курскую область прорвались вооруженные силы Украины.
Местная прокуратура еще до этих событий проверила компанию ООО «КТК Сервис», которая заключила договор на строительство и впоследствии была признана банкротом из-за неисполнения обязательства.
Максим Васильев утверждает, что не все строения были заселены после строительства, и некоторые из них остались пустовать из-за зимних условий, в которых велись работы.
По его мнению, проверка действительно необходима, так как подрядные компании столкнулись с трудностями, не давая возможности провести расчеты по тендерам.
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