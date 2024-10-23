В Курске начали расследование по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС , сотрудники МВД Курской области провели обыски в офисах компании ООО «Сиеми», которая занималась строительством первой линии обороны на российско-украинской границе.

Обыски связаны с криминальным делом о мошенничестве и легализации преступных доходов при возведении фортификационных сооружений.



Компания ООО «Сиеми» выполняла работы в качестве подрядчика и субподрядчика в рамках строительства оборонительных сооружений.

«Меня радует, что строительство ситуации приняло соответствующие концепции», – отметил депутат Максим Васильев, являющийся советником генерального директора компании «Сиеми».

Он также сообщил, что обыски прошли правильно, полиция не изъяла жесткие диски, а только скопировала данные на флешки.

Строительство защитных сооружений началось более двух лет назад, но в августе прошлого года в Курскую область прорвались вооруженные силы Украины.

Местная прокуратура еще до этих событий проверила компанию ООО «КТК Сервис», которая заключила договор на строительство и впоследствии была признана банкротом из-за неисполнения обязательства.

Максим Васильев утверждает, что не все строения были заселены после строительства, и некоторые из них остались пустовать из-за зимних условий, в которых велись работы.

По его мнению, проверка действительно необходима, так как подрядные компании столкнулись с трудностями, не давая возможности провести расчеты по тендерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замминистр обороны Тимур Иванов переоформлял имущество на других лиц, чтобы скрыть свое участие в преступных действиях, что подтверждается материалами дела.

В рамках дел по доставке некачественных бронежилетов в обыске в офисе компании ГК «Пикет» были обнаружены и изъяты наличные деньги, переданные в дополнительных органах.

Против начальника тыла ведомственного института МВД в Красноярске возбуждено дело о получении денежных средств.





