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    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 21:35 • Новости дня

    Хинштейн пообещал расследовать хищения при строительстве фортификаций в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал активное участие властей региона в наведении порядка и борьбе с коррупцией, заявив о строгом наказании для виновных.

    Как сообщает РИА «Новости», временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о готовности властей региона содействовать в борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что власти открыты для проверок и ревизий, и обещал, что не будет снисхождения для тех, кто уличен в преступлениях, связанных с коррупцией.

    Хинштейн также отметил, что правительство Курской области готово оказать необходимую помощь следствию и правоохранительным органам в расследовании случаев коррупции, связанных с проектами строительства фортификационных сооружений в приграничных районах. Чиновник подчеркнул, что если вскрытые следствием факты будут подтверждены, виновные могут рассчитывать на максимально строгое наказание.

    Ранее стало известно, что Ленинский районный суд арестовал бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве в приграничье. Это дело стало одним из поводов для смены руководства в регионе.

    5 декабря по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова президент Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия и назначил на его место Александра Хинштейна. Уже 7 декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил Хинштейна правительству региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, возведение которых началось больше двух лет назад. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул важность постоянной коммуникации с гражданами и заявил о начале активного взаимодействия с федеральным центром. Он также подписал указ об отставке регионального правительства в связи со сменой руководства и предложил чиновникам, не готовым к новому формату работы, написать заявление об увольнении.

    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

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    7 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области

    Минобороны России сообщило об уничтожении более 380 военных ВСУ под Курском

    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские вооруженные силы продолжают разгром подразделений ВСУ в Курской области, уничтожив более 380 украинских военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки, сообщает Минобороны.

    Российские военные продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию страны в Курской области, указано в Telegram-канале ведомства.

    В результате действий группировки войск «Север» поражены формирования нескольких механизированных и танковых бригад ВСУ в различных населенных пунктах, включая Агроном, Викторовку, Куриловку и другие.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде районов как в Курской, так и в Сумской областях Украины. За последние сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Кроме того, трое сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 38 тыс. 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. В числе уничтоженного - 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. Украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, с начала вторжения в Курскую область.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    8 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил погибшую при исполнении долга журналистку Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества
    @ vk.com/Юлия Кузнецова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты», посмертно получила орден Мужества за мужество и самоотверженность в выполнении профессионального долга.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой орденом Мужества. Об этом сообщает РИА «Новости». Кузнецова удостоена посмертной награды за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. После этого инцидента Следственный комитет завел дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

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    8 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Хинштейн захотел изменить подход к восстановлению жилья в Курской области

    Хинштейн заявил о необходимости изменить подход к восстановлению жилья после атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Необходим пересмотр процесса восстановления жилья после украинских атак, пострадавшие не должны ждать компенсацию и самостоятельно находить подрядчиков для ремонта, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн посетил Льгов, который подвергся украинскому обстрелу. Он сообщил в Telegram, что повреждения получили два дома. Новый глава региона пояснил, что хотел «понять, насколько эффективно властями выстроена система реагирования и устранения повреждений».

    Он отметил, что «местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур», при этом «все осколки убраны». Однако, как считает Хинштейн, «процесс восстановления жилья требует пересмотра».

    Он заявил: «Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем».

    Данный вопрос Хинштейн обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями, они «принципиально поддержали сам подход», далее нужно «прорабатывать варианты». Указывается, что областное правительство получило соответствующие поручения. «Скорая помощь» для жителей – особенно важна сейчас, пока на дворе зима! Никто не должен остаться один на один со своими трудностями», – заявил он.

    «Обошел квартиры, поговорил с жителями. Все настроены по-боевому – чувствуется Курский характер. Нет ни уныния, ни страха», – заявил Хинштейн. Он рассказал, что его «угостили чаем с пирожками». Хинштейн «впечатлен силой духа и оптимизмом курян».

    Напомним, накануне Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

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    7 декабря 2024, 06:13 • Новости дня
    ВСУ потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 38,4 тыс человек и 232 танка

    Tекст: Максим Попов

    С начала вторжения в Курскую область украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, по данным подсчетов российских властей.

    Как сообщает ТАСС, с начала вторжения Украины в Курскую область, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк. Эти данные были получены на основе подсчетов Министерства обороны России.

    По сводкам российского военного ведомства, в период с 6 августа по 6 декабря, общие потери ВСУ на всех направлениях составили около 270,4 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В это же время, в числе потерь числятся 1 217 танков.

    На курском направлении потери украинских войск составили 38,4 тыс. человек и 232 танка. Это значит, что Киев потерял каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк в результате действий на российской территории, говорится в отчете.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.

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    8 декабря 2024, 04:00 • Новости дня
    Названа сумма обращенных за пять лет в доход государства средств коррупционеров

    Прокуратура за пять лет добилась обращения в доход государства средств коррупционеров на 760 млрд рублей

    Tекст: Антон Антонов

    За пять лет российская прокуратура добилась обращения в доход государства средств коррупционеров на сумму более 760 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью строительства свыше 250 новых школ, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

    В интервью, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, Краснов заявил, что за это время прокурорами было подано более 400 исков, передает ТАСС.

    Он рассказал, что «взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей».

    Он подчеркнул, что полученная сумма может позволить построить более 250 образовательных учреждений, так как средняя стоимость строительства одной школы составляет около 3 млрд рублей.

    По его словам, «вся гниль и мерзость коррупционеров» как раз и связана с тем, что «вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи многодетным семьям» преступники «набивают свои бездонные карманы».

    В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от коррупции, установленный его ведомством, за девять месяцев 2024 года составил 14,2 млрд рублей (за тот же период 2023 года – 15,9 млрд рублей), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности призвал усилить борьбу с коррупцией.

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    9 декабря 2024, 07:14 • Новости дня
    Глава «Военторга» отказался признать вину в хищении 400 млн рублей

    Павлов не признал вину в хищении 400 млн рублей при госзакупках для Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава «Военторга» Владимир Павлов, обвиняемый в хищении 400 млн рублей, не признал свою вину, утверждая, что представленные доказательства не подтверждают подозрения.

    Глава АО «Военторг» Владимир Павлов, обвиняемый в хищении 400 млн рублей при исполнении государственных контрактов для Минобороны России, отрицает свою вину, пишет ТАСС. Из материалов дела следует, что Павлов и его адвокат настаивают на отсутствии доказательств его причастности к инкриминируемым деяниям.

    Адвокат Владимира Павлова утверждает, что постановление суда, в котором обвиняется его подзащитный, не подкреплено реальными доказательствами. В документах дела указывается, что представленные следствием материалы не содержат сведений, подтверждающих причастность Павлова к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал руководителя «Военторга» Владимира Павлова до конца сентября, а позже отказал ему в апелляции на содержание под стражей; в деле Павлова появились новые фигуранты.

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    8 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 400 человек в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за последние сутки потеряла на Курском направлении более 400 военнослужащих, сообщило российское Минобороны в воскресенье.

    Уничтожены также две БМП, включая американскую Bradley, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригады охраны ВСУ. В числе пораженных оказались и три бригады теробороны ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки и других населенных пунктов.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гуево, Мартыновка, Суджа и Черкасское Поречное. В Сумской области поражены местности около Басовки, Глухова и Журавки.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 39 тыс. 260 военнослужащих и множество техники, включая 232 танка и 1233 боевые бронированные машины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. В прошлые сутки ВСУ потеряли более 380 военнослужащих на Курском направлении.

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    8 декабря 2024, 08:29 • Новости дня
    Зампреду Хабаровского края вменили взятку в 82 млн рублей

    Зампред и должностные лица Хабаровского края обвинены во взятке в 82 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместителю председателя правительства Хабаровского края Евгению Никонову и его соучастникам вменяется получение взятки в 82 млн рублей за заключение госконтрактов на поставку медоборудования для учреждений здравоохранения региона.

    Как передает РИА «Новости», заместителю председателя правительства Хабаровского края Евгению Никонову предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 82 млн рублей. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, взятка была получена в период с 2021 по 2023 год. Фигурантами дела также являются должностные лица краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» минздрава Хабаровского края.

    Бастрыкин сообщил, что взятка была получена от владельца группы компаний в обмен на содействие в заключении и исполнении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.

    На судебном заседании по установлению меры пресечения Никонов заявил, что не признает свою вину. Он отметил, что органы уже провели обыски у него на работе, дома и у родственников, изъяли жесткие диски и телефоны. Также Никонов подчеркнул, что не собирался покидать Хабаровск и скрываться, несмотря на наличие загранпаспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгения Никонова, зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки.

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    8 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Краснов назвал изъятие нелегальных активов чиновников «таблеткой от жадности»

    Краснов рассказал об изъятии незаконного имущества чиновников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил изъятие имущества чиновников, не подтвержденного легальными доходами, как средство борьбы с коррупцией.

    Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в интервью ТАСС заявил, что изъятие имущества чиновников, приобретенного без подтверждения легальными доходами, является «таблеткой от жадности». Он подчеркнул, что такая мера воздействия на нарушивших закон должностных лиц обесценивает попытки незаконного обогащения. Краснов уверен, что эта мера также имеет профилактический эффект в борьбе с коррупцией.

    Генпрокурор отметил, что в России давно наработана практика определения истинных владельцев спорного имущества. Это позволяет изымать имущество, оформленное не на самих чиновников, а на аффилированных с ними лиц, так называемых номиналов. Такая практика позволяет более эффективно бороться с укрытием нелегально полученных активов.

    Краснов также сообщил, что прокуроры уже второй год контролируют не только расходы, но и доходы государственных служащих и их семей. Вопросы возникают, если сумма доходов превышает совокупный семейный доход за последние три года, и при этом отсутствуют доказательства их законного происхождения. Генпрокурор подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться, так как для коррупционеров не существуют сроки давности, и Конституционный суд России поддерживает эту позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура потребовала изъять у заместителя главы МЧС Кубани 120 млн рублей, также Генпрокуратура потребовала передать велотрек московской Олимпиады государству, а Московский районный суд Петербурга по иску Генеральной прокуратуры постановил передать в доход государства все акции группы компаний «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова.

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    8 декабря 2024, 01:59 • Новости дня
    Хинштейн провел первую встречу с жителями Курской области

    Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты

    Tекст: Антон Антонов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетили пункт приема документов на жилищные сертификаты и провели встречу с жителями региона.

    «Прибыл в Курскую область и уже начал знакомство с управленческой командой региона», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Он заявил, что «ситуация в Курской области – серьезный вызов, с которым ранее никто не сталкивался со времен окончания Великой Отечественной войны».

    Хинштейн сообщил, что провел рабочую встречу со Щеголевым.

    Новый глава региона заявил, что необходимо «укрепить систему управления регионом на основе прямого и откровенного диалога с людьми». «Красивая картинка и формальные отчеты не только не нужны – они опасны. Я здесь, чтобы поддержать людей в непростые времена и найти решение актуальных вопросов, волнующих курян», – заявил он.

    Хинштейн намерен «не из кабинета, а в общении с людьми» детально изучить реальные проблемы региона, чтобы выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу – «добиться эффективного управления регионом в условиях кризиса».

    Хинштейн провел «первую встречу с жителями Курской области» в пункте приема документов на жилищные сертификаты, куда вместе со Щеголевым прибыл «без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа».

    Он отметил, что «большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли». Хинштейн признал, что «на все вопросы с кавалерийского наскока ответить не может, нужно во всем детально разобраться», сейчас он «собирает информацию «с земли» для дальнейшей систематизации и выработки конкретных решений по волнующим курян вопросам».

    «В ближайшее время создадим и запустим понятный и удобный механизм обратной связи для курян, в том числе для вынужденных переселенцев. Власть должна быть максимально близкой и доступной для людей», – заявил он.

    Напомним, Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн. Он был официально представлен региону, в своей речи Хинштейн уделил особое внимание вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат.

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    7 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    Врио губернатора Курской области Хинштейн официально представлен региону

    Врио губернатора Курской области Хинштейн официально представлен правительству региона

    Tекст: Вера Басилая

    Официально представленный правительству Курской области врио губернатора Александр Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении региона.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн был официально представлен правительству региона на торжественной церемонии, прошедшей в здании администрации области, передает ТАСС.

    Процедуру представления провел полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. На мероприятии присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных организаций.

    В своем обращении Хинштейн выразил надежду на скорое освобождение Курской земли. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, верит в быстрое разрешение текущих проблем. Также Хинштейн заверил, что будет поддерживать открытость в коммуникациях с журналистами и выразил уверенность в важности честного освещения событий.

    Особое внимание Хинштейн уделил вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат.

    «После того, как житель получает денежную выплату, он лишается права на принадлежащий ему земельный участок. Он переходит в собственность государства, в муниципальную собственность, что, наверное, неправильно и несправедливо», – заявил Хинштейн.

    Кроме того, Хинштейн выразил намерение сделать заседания регионального правительства доступными для жителей в режиме онлайн. По его словам, это позволит каждому жителю быть в курсе работы властей.

    Президент Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области.

    Новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Александр Хинштейн.

    Хинштейн объявил, что начнет работу в регионе 7 декабря.

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    7 декабря 2024, 15:06 • Новости дня
    Российские войска уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области

    Группировка «Север» уничтожила «Ланцетом» танк Т-64 ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные группировки «Север» уничтожили украинский танк Т-64 в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Операция была проведена группировкой войск «Север», которая выявила танк Т-64 ВСУ в приграничном районе во время разведывательных мероприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    После получения и анализа разведывательных данных, было принято решение об использовании дрона «Ланцет». В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса танк ВСУ был уничтожен.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу.

    Также сообщалось, что украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, с начала вторжения на Курскую область.

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    8 декабря 2024, 06:48 • Новости дня
    Беспилотники подавлены и уничтожены в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь подавлены и уничтожены шесть беспилотников, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в Telegram, что два БПЛА уничтожены у Новошахтинска. В результате падения одного из них «разбиты стекла в магазинах».

    Напомним, во вторник силы ПВО сбили беспилотник над Каменским районом Ростовской области. В ночь на среду над Ростовской областью были уничтожены шесть БПЛА.

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    9 декабря 2024, 13:37 • Новости дня
    Вынесен приговор по делу о хищении 1,1 млрд рублей при закупке машин для ГИБДД

    Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд рублей при закупке авто для ГИБДД

    Tекст: Вера Басилая

    Замоскворецкий суд Москвы признал виновными четверых человек, включая бывшего сотрудника ГИБДД, в мошенничестве на сумму 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia и назначил им от шести до семи с половиной лет колонии.

    Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес приговор по делу о хищении 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей для Госавтоинспекции. Суд признал виновными в мошенничестве Дениса Давыдова, Сергея Кузьменко, Евгения Никитенко и Елену Яковлеву, передает ТАСС.

    Судья огласила приговор, по которому бывший сотрудник ГИБДД Евгений Никитенко получил семь лет колонии общего режима. Учредитель ООО «Движение» Сергей Кузьменко был приговорен к семи с половиной годам колонии. Генеральный директор компании Денис Давыдов получил семь лет колонии, а представитель автоконцерна Елена Яковлева – шесть лет.

    Следствие установило, что в 2019 году подсудимые организовали схему завышения цен на комплектующие для автомобилей. Они оформляли тендеры с формальными процедурами, что позволило им похитить бюджетные средства. Расследование велось с 2021 года в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

    Кроме уголовного наказания, суд взыскал с фигурантов в пользу Министерства внутренних дел Российской Федерации сумму в размере 1 млрд 152 млн рублей в счет возмещения ущерба. Суд постановил взыскать указанную сумму солидарно с Давыдова, Яковлевой, Кузьменко и Никитенко.

    Ранее прокуратура запросила 9,5 лет колонии для обвиняемых в хищениях при переоборудовании автомобилей для МВД.

    Следствие установило, что было похищено 1,1 млрд рублей в процессе модернизации транспортных средств для МВД, а прокурор заявил о завышении стоимости работ и присвоении разницы.

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