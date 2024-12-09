Хинштейн пообещал расследовать хищения при строительстве фортификаций в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о готовности властей региона содействовать в борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что власти открыты для проверок и ревизий, и обещал, что не будет снисхождения для тех, кто уличен в преступлениях, связанных с коррупцией.



Хинштейн также отметил, что правительство Курской области готово оказать необходимую помощь следствию и правоохранительным органам в расследовании случаев коррупции, связанных с проектами строительства фортификационных сооружений в приграничных районах. Чиновник подчеркнул, что если вскрытые следствием факты будут подтверждены, виновные могут рассчитывать на максимально строгое наказание.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд арестовал бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве в приграничье. Это дело стало одним из поводов для смены руководства в регионе.

5 декабря по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова президент Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия и назначил на его место Александра Хинштейна. Уже 7 декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил Хинштейна правительству региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, возведение которых началось больше двух лет назад. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул важность постоянной коммуникации с гражданами и заявил о начале активного взаимодействия с федеральным центром. Он также подписал указ об отставке регионального правительства в связи со сменой руководства и предложил чиновникам, не готовым к новому формату работы, написать заявление об увольнении.