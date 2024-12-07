Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.5 комментариев
Хинштейн назвал первоочередные задачи на посту губернатора Курской области
Хинштейн заявил о начале активной работы с федеральным центром в должности врио губернатора
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул важность постоянной коммуникации с гражданами, и заявил о начале активного взаимодействие с федеральным центром.
Александра Хинштейна официально представили в регионе как временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В своей речи он подчеркнул важность принципов законности и справедливости на этом посту, следует из сообщения в Telegram-канале «Сейм. Новости Курской области».
«Ни один человек, ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один. Власть должна быстро уметь слышать людей, не просто имитировать какую-то открытость, а открытость реализовывать. А делать это можно только при постоянной коммуникации с гражданами», – заявил Хинштейн.
Врио губернатора также отметил, что уже начал активно взаимодействовать с федеральным центром, проведя встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и практически половиной членов правительства, с вице-премьерами Денисом Мантуровым, Татьяной Голиковой и Дмитрием Григоренко. Он выразил надежду на поддержку бывших коллег из Государственной Думы в своей новой должности.
Хинштейн назвал высокие оценки от руководства Думы лестными и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Александр Хинштейн. В
Врио губернатора Курской области Хинштейн был официально представлен региону, в своей речи он уделил особое внимание вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат.