Путин назначил Хинштейна ио губернатора Курской области

Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

Tекст: Максим Попов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, передает Кремль.

В указе говорится: «Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

Хинштейн ранее занимал должность депутата Государственной Думы.

Незадолго до этого президент провел встречу с Хинштейном. Во время разговора Путин акцентировал, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», - отметил президент.

Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

Хинштейн подчеркнул, что для него честь стать врио губернатора, и он понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. По его словам, необходимо сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они – часть страны.