Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.0 комментариев
Врио губернатора Курской области Хинштейн официально представлен региону
Врио губернатора Курской области Хинштейн официально представлен правительству региона
Официально представленный правительству Курской области врио губернатора Александр Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн был официально представлен правительству региона на торжественной церемонии, прошедшей в здании администрации области, передает ТАСС.
Процедуру представления провел полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. На мероприятии присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных организаций.
В своем обращении Хинштейн выразил надежду на скорое освобождение Курской земли. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, верит в быстрое разрешение текущих проблем. Также Хинштейн заверил, что будет поддерживать открытость в коммуникациях с журналистами и выразил уверенность в важности честного освещения событий.
Особое внимание Хинштейн уделил вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат. Он назвал эту практику неправильной и несправедливой, подчеркнув, что после получения выплаты жители теряют право на свои земельные участки, которые переходят в муниципальную собственность.
Кроме того, Хинштейн выразил намерение сделать заседания регионального правительства доступными для жителей в режиме онлайн. По его словам, это позволит каждому жителю быть в курсе работы властей.
Президент Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области.
Новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Александр Хинштейн.
Хинштейн объявил, что начнет работу в регионе 7 декабря.