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Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области
Хинштейн подписал указ о временной отставке правительства Курской области до выборов
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке регионального правительства в связи со сменой руководства и предложил чиновникам, не готовым к новому формату работы, написать заявление об увольнении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке регионального правительства. Это стандартная процедура, связанная со сменой главы региона. Несмотря на отставку, чиновники продолжат выполнять свои обязанности, но теперь в статусе «врио» до выборов губернатора, которые состоятся в сентябре 2025 года, передает ТАСС.
«Если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление», – заявил Хинштейн на оперативном совещании.
Он добавил, что примет такие заявления без претензий, подчеркивая, что каждый человек имеет свои пределы возможностей. По его словам, то же самое касается и чувствующих за собой «какие-то грехи людей».
«Таким людям я сразу, на берегу, предлагаю покаяться, уверен, что это будет во всех смыслах правильно», – заявил Хинштейн.
Хинштейн сообщил, что рабочий день заместителей губернатора и председателя правительства теперь начинается в восемь утра по московскому времени. Он также подчеркнул, что каждую неделю будут проходить открытые заседания правительства, транслируемые онлайн. Вопросы, которые нельзя обсуждать открыто, будут решаться в другом формате, включая оперативные совещания.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области. Новым временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Хинштейн.
Хинштейн был официально представлен региону и в своей речи уделил особое внимание вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат.
Александр Хинштейн и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев уже посетили пункт приема документов на жилищные сертификаты и провели встречу с жителями региона.