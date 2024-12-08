Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты

Tекст: Антон Антонов

«Прибыл в Курскую область и уже начал знакомство с управленческой командой региона», – сообщил Хинштейн в Telegram.

Он заявил, что «ситуация в Курской области – серьезный вызов, с которым ранее никто не сталкивался со времен окончания Великой Отечественной войны».

Хинштейн сообщил, что провел рабочую встречу со Щеголевым.

Новый глава региона заявил, что необходимо «укрепить систему управления регионом на основе прямого и откровенного диалога с людьми». «Красивая картинка и формальные отчеты не только не нужны – они опасны. Я здесь, чтобы поддержать людей в непростые времена и найти решение актуальных вопросов, волнующих курян», – заявил он.

Хинштейн намерен «не из кабинета, а в общении с людьми» детально изучить реальные проблемы региона, чтобы выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу – «добиться эффективного управления регионом в условиях кризиса».

Хинштейн провел «первую встречу с жителями Курской области» в пункте приема документов на жилищные сертификаты, куда вместе со Щеголевым прибыл «без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа».

Он отметил, что «большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли». Хинштейн признал, что «на все вопросы с кавалерийского наскока ответить не может, нужно во всем детально разобраться», сейчас он «собирает информацию «с земли» для дальнейшей систематизации и выработки конкретных решений по волнующим курян вопросам».

«В ближайшее время создадим и запустим понятный и удобный механизм обратной связи для курян, в том числе для вынужденных переселенцев. Власть должна быть максимально близкой и доступной для людей», – заявил он.

Напомним, Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн. Он был официально представлен региону, в своей речи Хинштейн уделил особое внимание вопросу лишения переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении денежных выплат.

