В добровольческий отряд «Барс-Белгород» вступили три женщины

Три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три женщины подписали контракты и присоединились к добровольческому объединению «Барс-Белгород», передает РИА «Новости». В числе новых участниц – руководитель пункта временного размещения, медицинская сестра и советник заместителя губернатора.

Гладков подчеркнул важность участия женщин в подобного рода объединениях, отметив, что они, как правило, занимаются задачами, требующими заботы и внимания. «Понимаем, что женщины, конечно же, не будут с оружием в руках в окопах. Конечно же, это медсестры, повара. Там, где необходимы заботливые, нежные женские руки, которые позволяют нам решить огромное количество задач», – заявил губернатор.



На данный момент в рядах «Барс-Белгород» состоит еще одна женщина – глава Красногвардейского района Галина Руденко. По словам Гладкова, еще пять женщин рассматривают возможность присоединиться к подразделению, что свидетельствует о растущем интересе к добровольческому движению в регионе.



Как писала газета ВЗГЛЯД, батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области под руководством опытных инструкторов.