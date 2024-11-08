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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    8 ноября 2024, 09:25 • Новости дня

    В добровольческий отряд «Барс-Белгород» вступили три женщины

    Три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вступлении трех женщин в добровольческое подразделение «Барс-Белгород», включая руководителя пункта временного размещения и медсестру.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три женщины подписали контракты и присоединились к добровольческому объединению «Барс-Белгород», передает РИА «Новости». В числе новых участниц – руководитель пункта временного размещения, медицинская сестра и советник заместителя губернатора.

    Гладков подчеркнул важность участия женщин в подобного рода объединениях, отметив, что они, как правило, занимаются задачами, требующими заботы и внимания. «Понимаем, что женщины, конечно же, не будут с оружием в руках в окопах. Конечно же, это медсестры, повара. Там, где необходимы заботливые, нежные женские руки, которые позволяют нам решить огромное количество задач», – заявил губернатор.

    На данный момент в рядах «Барс-Белгород» состоит еще одна женщина – глава Красногвардейского района Галина Руденко. По словам Гладкова, еще пять женщин рассматривают возможность присоединиться к подразделению, что свидетельствует о растущем интересе к добровольческому движению в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области под руководством опытных инструкторов.

    7 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Российские силы продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ, пояснил Ганчев, передает РИА «Новости».

    «Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», – уточнил он.

    Ранее СМИ сообщали, что российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска. Также сообщалось, что количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

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    7 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки установили контроль над поселком Кременная Балка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» также провела успешное наступление, поразила формирования 68-й егерской бригады ВСУ и нескольким другим подразделениям противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий вооруженные формирования противника потеряли 455 человек. Сообщается об уничтожении шведского БТР Viking, американской боевой бронированной машины HMMWV, а также нескольких гаубиц и противотанковых пушек.

    На Харьковском направлении в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и несколько единиц техники. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразила контратаки. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 430 человек.

    Подразделения «Южной» и «Восточной» группировок успешно отразили атаки и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

    Ранее источник в силовых ведомствах сообщал, что ВС России установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили Антоновку и Максимовку в ДНР. До этого российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в республике.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 18:24 • Новости дня
    Водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов

    Власти Саратова освободили от ответственности уходящих от дронов водителей за превышение скорости

    Водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов
    @ Silas Stein/DPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители, превысившие скорость свыше 135 км/ч из-за атаки дронов, избежат наказания в Саратове, сообщила мэрия города.

    Как передает РИА «Новости», такое решение принято руководствуясь статьей 2.7 Кодекса об административных правонарушениях, которая допускает действие в состоянии крайней необходимости. В пресс-службе мэрии пояснили, что в таких обстоятельствах водители могут запросить отмену мер административного воздействия.

    Это заявление последовало после того, как губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о приведении экстренных служб в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников. Позже угроза была снята, но мэрия опубликовала рекомендации по действиям водителей при атаке дронов, в том числе разгон до 135 км/ч на пустых дорогах.

    Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложили отменить или обнулить штрафы за превышение скорости для жителей приграничных регионов. Хамзаев отметил, что во время чрезвычайных ситуаций многие жители вынуждены нарушать ПДД из-за угрозы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область, скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей, сообщил Минздрав региона.

    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак беспилотников ВСУ, в том числе на нефтебазу в Калаче-на-Дону, где загорелась емкость с бензином.

    Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила атаку на Старобешевскую ТЭС, перехватив американский беспилотник с фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на этот важный объект энергопромышленности.

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше«, – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании утверждал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    7 ноября 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков назвал абстрактной статью WSJ о «плане Трампа» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация The Wall Street Journal о предполагаемом плане команды Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

    Песков прокомментировал публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой сообщается о наличии у команды Дональда Трампа плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Он назвал эту информацию абстрактной, отметив, что все изложенное в статье обезличено, передает ТАСС.

    «Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», – добавил Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предложив создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

    В Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам по урегулированию конфликта на Украине и любое навязывание условий неприемлемо.

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    8 ноября 2024, 02:31 • Новости дня
    В Британии отметили массовое дезертирство в ВСУ из-за падения морального духа

    The Economist сообщил о 20% дезертиров в рядах ВСУ по данным украинского генштаба

    Tекст: Максим Попов

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода, сообщил The Economist .

    По информации журнала, Украина испытывает трудности с набором новобранцев, восполняя лишь две трети от необходимого числа. Между тем у страны пока хватает оружия и боеприпасов для сопротивления, однако через полгода ситуация может измениться из-за нехватки людей и поставок из США, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что в Киеве надеются на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, полагая, что это может поспособствовать завершению конфликта на приемлемых для Украины условиях. В окружении Владимира Зеленского растет разочарование в политике действующего президента США Джо Байдена, который избегает решительных действий, чтобы не допустить эскалации противостояния с Россией, подчеркивается в материале.

    Напомним, в ночь на 8 ноября Вашингтон выразил готовность поддержать Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине. В тоже время президент Путин сообщил, что Россия может начать переговоры с Киевом, но только на реальных условиях.

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    8 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Обвиняемый по делу «банды силовиков» решил отправиться на СВО

    Обвиняемый по делу «банды силовиков» экс-начальник штаба СОБР решил отправиться в зону СВО

    Tекст: Максим Попов

    Бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу «банды силовиков» Павла Христева, планирует заключить контракт с Минобороны.

     По словам Алпатова и его защитника, следствие препятствует этому. В материалах суда говорится: «Обвиняемый Алпатов А. А. и его защитник <…> обращают внимание, что следствие препятствует обвиняемому в заключении контракта с ВС РФ», передает ТАСС.

    Известно, что Алпатов был задержан в декабре прошлого года и обвиняется в нескольких эпизодах убийства в составе организованной группы. Банда Христева, состоящая из представителей силовых структур, сформировалась в конце 90-х годов и специализировалась на тяжких преступлениях.

    Согласно материалам дела, в состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие. С 1998 года члены банды совершили несколько десятков преступлений, включая убийство советника министра путей сообщения в 2002 году и похищение владельца Красногвардейского рынка в Москве в 2004 году. В последние годы, с 2020 по 2023, они совершили нападение на предпринимателя, похитив его имущество на сумму 2 млн рублей, а также подожгли автомобиль другого человека.

    Напомним, впервые о причастности Алпатова к банде силовиков сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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    8 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Мобилизованных украинцев доставили под конвоем к позициям ВСУ

    Украинских мобилизованных под конвоем доставили на позиции ВСУ у Сватова ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Группа мобилизованных украинских граждан прибыла в населенный пункт Новосергеевка в Харьковской области, чтобы принять участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Доставка военнослужащих осуществлялась под конвоем, и по прибытии они получили оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства.

    Мобилизованные будут нести боевое дежурство на передовых позициях юго-западнее Сватова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России под Сватово уничтожили украинский расчет самоходной артиллерийской установки, который обстреливал Луганскую народную республику, а также сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили свои позиции в этом же районе, отправив туда сотню подготовленных солдат.

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    7 ноября 2024, 10:20 • Новости дня
    ВСУ прикрылись мирными жителями при отступлении на Краснолиманском участке фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Краснолиманском участке фронта в Донбассе, отступая, ВСУ используют мирных жителей в качестве прикрытия, чтобы сохранить свои силы.

    Командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Большой рассказал в интервью РИА «Новости», что украинские военные прикрываются мирными жителями при отступлении на Краснолиманском участке фронта в Донбассе. Это, по его словам, позволяет ВСУ минимизировать собственные потери в живой силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные прикрываются мирными жителями в Херсоне, чтобы избежать атак со стороны российских сил, а также они подставляют жителей Харькова, что способствует разрушению города.

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    7 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Шойгу заявил о неблагоприятной для Киева ситуации в зоне боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что ситуация на театре боевых действий не в пользу Киева, а Запад должен выбрать между продолжением финансирования и началом переговоров.

    По его словам, текущая ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Киева, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что Запад оказался перед сложным выбором: продолжать поддержку Киева или признать новые реалии и начать переговоры по Украине.

    «Сейчас, когда ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», – заявил Шойгу.

    Также министр подчеркнул, что сложившиеся реалии требуют от западных стран серьезного переосмысления своей позиции по Украине. Он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от выбора, который сделают западные страны.

    Ранее Шойгу заявил о провале плана Запада по нанесению стратегического поражения России.

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    7 ноября 2024, 12:40 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром, места хранения и запуска беспилотников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили украинский военный аэродром, а также места хранения и запуска украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ, места хранения и подготовки к запуску дронов, склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средствами противовоздушной обороны России за этот период были сбиты 55 беспилотных аппаратов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета и 35 тыс. 353 беспилотных летательных аппарата, 585 ЗРК, 19 тыс. 71 танк и другие боевые бронированные машины, а также 1 тыс. 484 машины РСЗО и 17 тыс. 418 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В прошлые сутки средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29. Вертолет Ми-28нм уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Спецназ Росгвардии с помощью дрона-камикадзе нейтрализовал группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания.

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    8 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 нанесли ракетные удары по украинским войскам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Российская штурмовая авиация успешно уничтожила бронетехнику и подразделения ВСУ в Курской области, говорится в сообщении Минобороны.

    Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничных районах Курской области. Экипажи запускали ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после выполнения задачи экипажи успешно маневрировали, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на шведской БМП в Курской области. За день до этого отразили контратаку ВСУ на Новоивановку.

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    8 ноября 2024, 03:57 • Новости дня
    Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области

    Губернатор сообщил о готовности экстренных служб к атаке БПЛА в Саратовской области

    Tекст: Максим Попов

    Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По словам Бусаргина, он получил соответствующие данные  от Минобороны. В связи с этим все экстренные службы области переведены в состояние полной готовности.

    «От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    На данный момент детали угрозы и возможные меры по предотвращению атаки не уточняются. Органы власти области продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В случае ухудшения обстановки население будет оперативно информировано.

    Позднее Бусаргин сообщил, что над Саратовым был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в промышленной зоне города.

    Напомним, водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.

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    7 ноября 2024, 10:01 • Новости дня
    «Град» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ в районе Торского выступа

    Командир рассказал об уничтожении БМ-21 «Град» крупного опорного пункта ВСУ в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Торского выступа на Краснолиманском участке фронта в Донбассе Российская армия уничтожила крупный опорный пункт ВСУ с помощью РСЗО «Град», что облегчило продвижение российских штурмовых групп.

    Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил крупный опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа, сообщает РИА «Новости». Это позволило улучшить продвижение российских штурмовых групп на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.

    Командир реактивной батареи с позывным Большой отметил, что интенсивность работы увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами и что они применяют более точечные удары.

    Командир боевой машины с позывным Капрал рассказал, что артиллеристы активно пресекают заход новых противников, что особенно важно, когда пехота противника идет на ротацию. Он отметил, что их действия привели к успешному срыву ротации ВСУ. По его словам, снаряды были уложены «ровненько восемь штук».

    Заряжающий с позывным Молодой добавил, что российские силы сталкиваются также с танковыми группами ВСУ. Он упомянул случай, когда артиллеристы оперативно отреагировали на обстрел со стороны украинского танка, быстро скоординировав действия для его уничтожения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали семь атак ВСУ у Торского выступа и Серебрянского лесничества, а в результате боев в районе Торского выступа уничтожено свыше 50 украинских военных.

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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