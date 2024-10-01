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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    1 октября 2024, 09:09 • Новости дня

    Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к боевым задачам

    Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к охране важных объектов инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области под руководством опытных инструкторов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В видеосообщении в Telegram-канале Гладков подчеркнул значимость этого шага для безопасности региона. Губернатор сообщил что бойцы батальона прошли подготовку под руководством опытных инструкторов, что обеспечивает их высокий профессиональный уровень.

    Гладков особо отметил, что известные люди Белгородской области присоединяются к батальону. В качестве примера он привел Сергея Попова, депутата областной думы и замполита Валуйского батальона самообороны, который подписал контракт с «Барс-Белгород». Губернатор уверен, что пример Попова вдохновит многих мужчин региона на участие в батальоне.

    После нападения ВСУ на Курскую область  в стране растет число граждан, желающих заключить контракт с Минобороны и защищать родину. В связи с этим в трех областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск», чья основная задача – содействие оперативным штабам губернаторов в контексте контртеррористической операции (КТО). Они будут выполнять задачи по охране и обороне объектов инфраструктуры, борьбе с беспилотными летательными аппаратами, эвакуации населения и поддержанию общественного порядка в составе ВС России.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

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    1 октября 2024, 07:48 • Новости дня
    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

    Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard доставили на УВЗ для изучения

    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
    @ t.me/uvznews

    Tекст: Александра Юдина

    На «Уралвагонзавод» привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, который специалисты концерна собираются изучить для оценки его военно-технического уровня.

    В Telegram-канале УВЗ указано, что специалисты завода вскоре начнут детальное исследование узлов и систем этой техники.

    «Доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна... приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов», – отмечено в сообщении.

    После завершения исследования планируется дать экспертную оценку уровню военно-технических характеристик танка Leopard.

    Ожидается, что данное изучение поможет понять сильные и слабые стороны немецких танков, что может оказать влияние на дальнейшие разработки и модернизацию танковой техники.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что танкисты не дождались от НАТО поставок Leopard.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения также нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й, 15-й бригад нацгвардии около Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены девять контратак штурмовых групп пяти механизированных и одной воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, две бронемашины «Козак», 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм орудие Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Макеевку в ЛНР.

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    30 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника, сообщило ведомство, передает ТАСС. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

    Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были успешно уничтожены, отметили в Минобороны.

    Ранее Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области.

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    30 сентября 2024, 13:10 • Новости дня
    Кремль отреагировал на заявления о завершении СВО по «корейскому сценарию»

    Песков заявил, что СВО на Украине завершится достижением всех поставленных целей

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция на Украине должна завершиться достижением всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о «корейском сценарии» окончания конфликта.

    Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине должна завершиться с достижением всех установленных целей, передает ТАСС.

    По его словам, у опытных политиков могут быть различные мнения по поводу конфликта на Украине, но Москва придерживается своей позиции.

    Песков сделал свой комментарий в ответ на заявление президента Сербии Александра Вучича. Вучич предположил, что украинский конфликт может быть заморожен по аналогии с корейским сценарием.

    Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию. Он отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет.

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    1 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о готовности ВСУ устроить переворот в Киеве

    Пленный Диденко сообщил о готовности военнослужащих ВСУ развернуть орудия на Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, находясь в плену, рассказал, что на фронте среди украинских военных нарастает недовольство, передает ТАСС.

    По его словам, на Украине «людей хватают на улице», что вызывает возмущение и протест среди солдат. Он отметил, что терпение военнослужащих подходит к концу, и они готовы «развернуть орудия против Киева», чтобы навести порядок и выразить свой протест.

    Диденко также подчеркнул, что многие военнослужащие осознают, что украинские власти зарабатывают на продолжении конфликта, что усиливает недовольство и желание отказаться от участия в боях. Он призвал своих сослуживцев к бунту против мобилизации и бесцельной гибели людей.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ВС России «не уничтожает» Киев.

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    1 октября 2024, 09:55 • Новости дня
    Иностранные наемники попали в засаду под Кременной

    Российские войска устроили засаду группе англоязычных наемников под Кременной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Кременной российские войска организовали засаду на группу англоязычных наемников, часть из которых погибла, а несколько участников скрылись в лесу, сообщили в силовых структурах.

    Как говорится в сообщении, в результате столкновения часть наемников погибла, а несколько человек скрылись в лесу, передает ТАСС. Источники в силовых структурах уточнили, что, судя по перехватам, группа была англоязычной.

    Дополнительно сообщается, что наемники были хорошо экипированы и вооружены, однако ни один из них не сделал попытки помочь раненым сослуживцам. Это вызвало удивление, учитывая наличие у них современного оборудования и оружия.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что граждане Польши, сражающиеся в рядах украинской армии, стремятся восстановить польскую власть на правобережной Украине. Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских боевиков, обвиняемых в покушении на убийство и терроризме после инцидента в Курской области. До этого в отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела.

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    30 сентября 2024, 12:36 • Новости дня
    ВС России поразили украинский воинский эшелон в районе разгрузки

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены воинский эшелон в районе разгрузки и аэродромная инфраструктура, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, были поражены арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и техники противника в 124 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации были уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 527 беспилотников, 579 ЗРК, 18 460 танков и других бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 26 741 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что ударом «Искандера» были уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 00:13 • Новости дня
    Минобороны: Опыт СВО сделал Сухопутные войска универсальными

    Минобороны заявило о способности Сухопутных войск выполнять задачи благодаря опыту СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска России, получившие ценный опыт в ходе специальной военной операции, продемонстрировали способность успешно выполнять разнообразные задачи, включая прорыв подготовленной обороны противника и овладение крупными населенными пунктами, заявили в российском военном ведомстве.

    Как передает ТАСС, в Минобороны России заявили, что Сухопутные войска страны, благодаря опыту, полученному во время специальной военной операции, способны выполнять любые задачи.

    Ведомство подчеркнуло, что успешные действия войск проявляются в прорывах обороны противника и овладении городами и крупными населенными пунктами, а также в быстрой организации обороны и переходе в наступление.

    Особое внимание уделяется насыщению войск беспилотными средствами разведки, что стало значительным прорывом. В Минобороны отметили, что массовое использование БПЛА не ограничивается разведывательными функциями, но также включает поражение противника.

    Традиционные средства, такие как танки и боевые машины пехоты, по-прежнему играют ключевую роль в отражении атак и поддержке штурмовых подразделений.

    Министерство обороны уточнило, что изменяются классические формы ведения боевых действий с учетом увеличения возможностей разведки и огневого поражения.

    Это ведет к внедрению новых тактических приемов, таких как маневренно-огневые действия, которые включают в себя выполнение задач и немедленное оставление позиции для предотвращения ответного огня.

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    30 сентября 2024, 23:25 • Новости дня
    СК начал расследование ранения военкора «Известий» в ДНР

    СК России поручил расследовать покушение на военкора Дениса Кулагу в ДНР под Часовым Яром

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России займется расследованием и установлением виновных в покушении на военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги, который был ранен под Часовым Яром в ДНР, предположительно в результате удара FPV-дроном.

    Следственный комитет России займется расследованием инцидента, в результате которого был ранен военный корреспондент «Известий» Денис Кулага. Как сообщает ТАСС, Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России выяснить обстоятельства происшествия, произошедшего в окрестностях города Часовой Яр в Донецкой Народной Республике.

    Бастрыкин также поручил следователям принять все возможные меры, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Ранее сообщалось, что Денис Кулага получил ранение при возвращении со съемок в результате попадания FPV-дрона в квадроцикл, на котором он передвигался.

    Власти ДНР активно сотрудничают с российскими следователями для обеспечения безопасности журналистов и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. На сегодняшний день предпринимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств этого случая и привлечения виновных к ответственности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о целенаправленных попытках вооруженных сил Украины уничтожить российских военных корреспондентов, подчеркнув, что журналисты находятся под постоянной угрозой.

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    30 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Песков призвал не увязывать СВО с ядерной доктриной

    Песков заявил, что спецоперацию не следует увязывать с ядерной доктриной России

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция на Украине продолжается независимо от обновления ядерной доктрины России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать связь между этими событиями.

    Песков ответил на вопрос о том, может ли атака украинских беспилотников на территории России быть прецедентом для использования ядерного оружия.

    «Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу», – подчеркнул он, добавляя, что принятые решения будут формализованы, но это не значит, что специальная военная операция связана с ядерной политикой России. передает ТАСС.

    Он отметил, что обновление доктрины является важным документом, который будет формализован, но не стоит каждый раз искать связи между ним и текущими событиями на Украине.

    Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 125 украинских БПЛА над семью российскими регионами, а также над Азовским морем.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    30 сентября 2024, 14:00 • Новости дня
    Песков: В бюджете России учли цели СВО и соцобязательства

    Песков: Бюджет на 2025-2027 годы учел цели СВО и соцобязательства

    Tекст: Вера Басилая

    Бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учел средства для достижения целей специальной военной операции и выполнения социальных обязательств, что было поручено президентом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в бюджете России полностью учтены необходимые средства для достижения целей специальной военной операции (СВО) и выполнения социальных обязательств, передает ТАСС.

    Песков заявил, что президент Владимир Путин регулярно проводит совещания с правительством для обсуждения вопросов экономического развития, и недавно на таком совещании обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета.

    «Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством», – сказал Песков, добавив, что все поручения президента нашли отражение в подготовленном проекте, направленном в Государственную думу.

    Ранее кабинет министров представил в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы, в котором предусмотрены значительные средства на социальные обязательства, включая адресную помощь беременным и семьям с детьми.

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    1 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

    На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены инфраструктурные объекты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На контролируемой ВСУ территории Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры, о чем сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

    Прокудин сообщил, что повреждения были нанесены в результате попадания на объекты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Попали в объекты критической инфраструктуры», – написал он, однако не уточнил, какие объекты пострадали.

    На данный момент нет информации о масштабах повреждений и возможных последствиях для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате взрывов. Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения. В июле также сообщалось о повреждении объекта на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

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    1 октября 2024, 08:54 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородским районом

    Гладков: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородским районом, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы системы ПВО над Белгородским районом сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта в поселке Дубовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале пояснил, что информация о последствиях инцидента уточняется, но на данный момент данных о пострадавших нет. В результате падения обломков поврежден фасад коммерческого объекта в поселке Дубовое.

    В Минобороны сообщили, что система ПВО за ночь сбила восемь украинских дронов над Белгородской областью.

    До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области.

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    1 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Путин поручил разработать особый порядок банкротства для контрактников

    Путин поручил правительству и ЦБ разработать внесудебное банкротство для контрактников

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать особенности внесудебного банкротства для участвующих в СВО военнослужащих.

    Глава государства поручил правительству и Центральному банку рассмотреть возможность установления особенностей для процедуры внесудебного банкротства военнослужащих-контрактников, принимающих участие в специальной военной операции, указано на сайте Кремля.

    В частности, президент поручил разработать процедуру, которая будет учитывать специфику службы контрактников, участвующих в специальной военной операции. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Планируется, что данное решение поможет военнослужащим легче справляться с финансовыми трудностями в условиях сложной экономической ситуации.

    Ранее в России увеличили военные пенсии на 5,1%.

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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