Системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над Россией за шесть часов
За шесть часов средства ПВО уничтожили почти сто украинских беспилотников, атаковавших сразу семь российских регионов, включая Брянскую и Смоленскую области.
Средства противовоздушной обороны России за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны сообщили, что атаки произошли 22 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.
«22 марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявили в Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 47 аппаратов. В Смоленской области уничтожено 25 беспилотников, в Белгородской – 10, в Новгородской – семь, в Курской – пять, в Ленинградской – два, а в Псковской – один беспилотник.
Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не приводится. Минобороны подчеркнуло, что ПВО продолжает нести боевое дежурство на всех угрожаемых направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника за шесть часов.