Системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над Россией за шесть часов

Tекст: Ольга Иванова

Средства противовоздушной обороны России за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны сообщили, что атаки произошли 22 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

«22 марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 47 аппаратов. В Смоленской области уничтожено 25 беспилотников, в Белгородской – 10, в Новгородской – семь, в Курской – пять, в Ленинградской – два, а в Псковской – один беспилотник.

Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не приводится. Минобороны подчеркнуло, что ПВО продолжает нести боевое дежурство на всех угрожаемых направлениях.

