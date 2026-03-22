    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    В США оценили угрозу для Европы из-за новой иранской ракеты
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    На Украине допустили смену военной стратегии против России
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    22 марта 2026, 18:42 • Новости дня

    Системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над Россией за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов средства ПВО уничтожили почти сто украинских беспилотников, атаковавших сразу семь российских регионов, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Средства противовоздушной обороны России за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны сообщили, что атаки произошли 22 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

    «22 марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявили в Минобороны РФ.

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 47 аппаратов. В Смоленской области уничтожено 25 беспилотников, в Белгородской – 10, в Новгородской – семь, в Курской – пять, в Ленинградской – два, а в Псковской – один беспилотник.

    Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не приводится. Минобороны подчеркнуло, что ПВО продолжает нести боевое дежурство на всех угрожаемых направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника за шесть часов.

    22 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных «кукловодов», в первую очередь британских, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

    Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    Ранее в интервью «Российской газете» Бортников отмечал, что украинские спецслужбы и их зарубежные кураторы потеряли чувство реальности из-за мнимой вседозволенности и вывели уровень террористической угрозы против России на новый, более высокий уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о потере украинскими спецслужбами чувства реальности. Глава ведомства констатировал рост числа террористических преступлений под влиянием Киева. Украинские неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан.

    22 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Герой России Палазник рассказал о падении качества украинской пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Качество украинской пехоты упало, так как сейчас она состоит из «бусифицированных» украинцев, сообщил военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник.

    Палазник рассказал, что качество украинской пехоты значительно снизилось, поскольку сейчас она состоит из так называемых «бусифицированных» украинцев, передает ТАСС. «Качество пехоты [армии Украины], конечно, упало. Русскую военную машину не остановить, и перемалывание их идет очень сильное. Пехота их – бусифицированные граждане Украины», – отметил он.

    Палазник также сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский существенно занижает реальные потери вооружённых сил Украины. По его словам, заявления о 50 тыс. потерь за весь период спецоперации далеки от действительности, и украинские военные продолжают нести существенные потери.

    При этом он признал, что среди украинских военных сохраняются профессиональные специалисты, однако, по его мнению, в плане подготовки и эффективности украинская пехота уступает российским штурмовым подразделениям.

    Палазник добавил, что в рядах украинских вооружённых формирований по-прежнему есть иностранные наёмники. Он рассказал, что лично встречался с польскими наёмниками как в 2022, так и в 2024 году, на волчанском направлении. По его словам, наёмники случайно попали на подразделение РВСН, где были быстро задержаны и обезврежены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Александр Бородай заявил о резком снижении количества иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Украинские военкоматы привлекли боевиков из Польши и Румынии к насильственному захвату мужчин на приграничных территориях. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о практике уничтожения тел погибших иностранцев для сокрытия реальных потерь.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в штате Флорида назвал встречи конструктивными и высказался об обсуждаемых вопросах.

    «Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив внимание на сужении круга вопросов и их урегулировании для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона приветствует продолжение взаимодействия в целях урегулирования нерешенных вопросов и признает его важность для глобальной стабильности. Уиткофф поблагодарил президента США «за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий».

    Спецпредставитель Уиткофф напомнил, что в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта. Владимир Зеленский накануне встречи отметил появление у него плохого предчувствия из-за влияния иранского конфликта на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не примет  участия в переговорах по Украине 21 марта в США.

    22 марта 2026, 16:06 • Новости дня
    В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в ЕС, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

    Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

    Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

    Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    21 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ в селе Смородино Белгородской области погибли ещё две мирные жительницы, тела двух женщин извлечены из-под завалов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Трагические последствия обстрела украинской армией села Смородино уточнили местные власти. В результате вражеской атаки погибли еще две женщины.

    Глава региона Вячеслав Гладков заявил в Max,  что тела погибших извлекли из-под рухнувших конструкций. Он обратился со словами поддержки к родственникам жертв.

    «Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе…» – заявил губернатор.

     Гладков ранее сообщил о гибели двух человек и разрушении социального объекта в селе Смородино.

    Белгород и прилегающий район незадолго до этого подверглись массированному ракетному удару с повреждением инфраструктуры.

    22 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о взятии Потаповки в Сумской области
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России установили контроль над Потаповкой в Сумской области после решительных наступательных действий в регионе, сообщили в Минобороны России.

    В результате решительных действий российской группировки войск «Север» был установлен контроль над населенным пунктом Потаповка в Сумской области, передает Минобороны в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продвигается вглубь Сумской области, расширяя полосу безопасности. Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях с продвижением до 300 метров. В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области.

    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    22 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке

    Tекст: Катерина Туманова

    Окрестности Червоного у Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируют операторы БПЛА ВС России, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттуда ушли, при этом командование бросает солдат ВСУ в Николаевку под Константиновкой в ДНР как в мясорубку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник несет безосновательные потери в Николаевке под Константиновкой.

    «Потому что если брать военную логику, тактику и стратегию, то противнику давно пора было покинуть данный населенный пункт и отойти на запасные позиции, но украинское командование не считается с личным составом и, естественно, бросает в мясорубку все больше и больше живой силы, своих мобилизованных граждан», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что поселок Червоный в ДНР перешел в серую зону, а подразделения ВСУ его покинули.

    «Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами. Так что предполагаю, что в ближайшее время именно с этого участка будут положительные новости от Министерства обороны Российской Федерации», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    21 марта 2026, 20:36 • Новости дня
    Филиппо назвал блокировку Орбаном кредита Киеву «пощечиной» для фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана заблокировать выделение средств Киеву стало ответом на вмешательство в дела Венгрии, передает РИА «Новости». По его словам, руководство ЕС безуспешно пыталось использовать механизмы цензуры против Будапешта.

    «Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 млрд для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!» – написал политик.

    Филиппо добавил, что примеру венгерского премьера последовала Словакия. Он констатировал, что раскол в рядах Евросоюза продолжает усиливаться.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро вопреки разногласиям.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал одобрение этого займа на саммите Европейского совета.

    Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением.

    21 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Командиры созданной по стандартам НАТО бригады ВСУ записали погибших в дезертиры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады, сформированной по стандартам НАТО, после гибели на фронте продолжают оформлять как дезертиров, что подтверждает случай с исчезновением почти всей 6-й роты в районе Юнаковки в феврале.

    Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, фиксирует погибших на фронте военнослужащих как дезертиров, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, речь идет о подразделении, которое позиционируется как одно из самых современных в ВСУ.

    Источник также отметил, что в середине февраля в районе населенного пункта Юнаковка практически вся 6-я рота этой бригады бесследно исчезла.

    Ранее группировка войск «Север» уничтожила живую силу 47-й механизированной бригады ВСУ при попытке контратаки.

    Командование 71-й егерской бригады на фоне боев у Юнаковки приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.

    22 марта 2026, 08:56 • Новости дня
    Обучавшиеся в Польше бойцы ВСУ перестали выходить на связь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ из Сумской области, прошедшие военную подготовку в Польше, перестали выходить на связь с родственниками, сообщили в российских силовых структурах.

    Боевики Вооружённых сил Украины из Сумской области, завершившие военную подготовку в Польше, перестали выходить на связь с родственниками, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства уточнил, что речь идет о военнослужащих 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По его словам, была переброшена группа штурмовиков, которые несколько недель назад завершили обучение в Польше.

    «Переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – сообщил источник. Силовики не исключают, что штурмовики могли понести потери или попасть в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в боях с группировкой «Север» в Сумской области составили более 210 человек за сутки. Группа мобилизованных украинских солдат исчезла под Сумами через десять дней службы. Украинский военнослужащий Александр Свечкин рассказал о разгроме своей бригады во время его обучения в Польше.

    21 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов дежурные средства ПВО уничтожили 71 БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов и Крымом, сообщило Министерство обороны.

    В период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает в Max Минобороны.

    Удары были отражены над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь.

    В Калужской области силы ПВО сбили 24 беспилотника.

    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек.

    22 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    Подполье сообщило о ранении более 60 спецназовцев ВСУ после удара под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 60 украинских спецназовцев ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что более 60 бойцов украинского спецназа получили ранения в результате удара по тренировочным базам ВСУ вблизи города Сумы, передает РИА «Новости».

    По его словам, взрывы произошли на восточной окраине Сум, где проходили занятия спецназа из числа добровольцев. Лебедев отметил: «Взрывы фиксировали на восточной окраине Сум, где тренировался... спецназ из добровольцев. Раненых – больше 60».

    Он также уточнил, что пострадавших доставляли автомобилями скорой помощи в сторону городов Тростянец и Ахтырка, расположенных в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударах по прошедшему обучение в Британии украинскому спецназу в Полтавской и Сумской областях. Минобороны заявило об уничтожении до 70 военных ударом «Искандера» по лагерю подготовки в районе Шостки. Координатор сопротивления Сергей Лебедев информировал о поражении объектов с иностранными наемниками и техникой ВСУ.

    21 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

    Силы ПВО над Брянской областью уничтожили один беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Силы противовоздушной обороны министерства обороны России уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил в Мах Богомаз.

    На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы для дополнительной проверки территории на предмет возможных последствий.

    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек.

    Ранее дежурные средства ПВО за шесть часов уничтожили 71 БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов и Крымом.

    В Калужской области силы ПВО сбили 24 беспилотника.

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за мнения о России
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации