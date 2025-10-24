Банк России снизил ключевой ставку до 16,5%

Tекст: Вера Басилая

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 16,5% годовых, следует из сообщения на сайте Банка России. Ключевым фактором для решения стал устойчивый рост потребительских цен, который незначительно изменился и остается выше 4% в пересчете на год.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а активность на рынке кредитования в последние месяцы усилилась», – сообщил регулятор.

Инфляционные ожидания при этом остаются на высоком уровне. В третьем квартале 2025 года с учетом сезонности рост цен увеличился до 6,4%, а годовая инфляция оценивается на уровне 8,2%. По итогам 2025 года ожидается инфляция в диапазоне 6,5–7%.

В ближайшие месяцы на инфляцию будет влиять повышение налога на добавленную стоимость, а также продолжающаяся корректировка цен в различных товарных категориях. Эффект этих факторов, как ожидается, окажет временное давление на показатели инфляции, после чего дезинфляционные процессы возобновятся. Высокая степень жесткости денежно-кредитной политики сохранится, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. В 2026 году средняя ключевая ставка прогнозируется на уровне 13–15%, а целевая инфляция в диапазоне 4–5%.

По данным ЦБ, динамика экономической активности в третьем квартале замедлилась, но осталась положительной. Особое охлаждение фиксируется в отраслях, ориентированных на внешний спрос, тогда как внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Прогноз по росту требований к экономике повышен до 8–11% в текущем году. Ожидается, что устойчивый темп инфляции достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году инфляция стабилизируется на цели.

Ранее несколько банков объявили о повышении ставок по депозитам в рублях, и теперь максимальная доходность составляет 16% годовых.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор будет соразмерять снижение ключевой ставки с замедлением инфляции для достижения цели в 4%.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил вероятность роста цен при резком сокращении ключевой ставки Банка России.



