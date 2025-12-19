  • Новость часаPolitico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    92 комментария
    19 декабря 2025, 10:57 • Новости дня

    Гости «Итогов года» начали собираться перед началом передачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов России начали собираться в Гостином дворе, чтобы задать вопросы главе государства.

    Мероприятие проходит в Гостином дворе, передает «Россия 24».

    В фойе с самого утра начали собираться журналисты, приехавшие со всех уголков страны. Атмосфера сочетает праздничность и серьезный настрой.

    Корреспондент телеканала «Тюменское время» Кристина Смирнова заявила, что у нее «настрой боевой», много сил и энергии. «Хотим показать наши тюменские наличники, деревянное зодчество и привлечь внимание своей карточкой, чтобы задать вопрос», – указала она.

    Корреспондент красноярского телеканала «Енисей» Дмитрий Новиков рассказал, что планирует задать вопрос о развитии арктических территорий, добавив, что конкуренция за право задать вопрос высокая, а в прошлом году ему это удалось.

    Среди собравшихся присутствуют не только журналисты из российских регионов, но и представители иностранных государств, включая недружественные.

    Напомним, утром в пятницу общее число обращений россиян на прямую линию с президентом преодолело порог в 2,5 млн штук.

    Передача начнется 19 декабря в 12.00 мск. Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    Комментарии (9)
    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 20:11 • Новости дня
    В России стало меньше трудоголиков

    Число россиян с рабочей неделей более 51 часа достигло минимума с 2016 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В третьем квартале 2025 года число перерабатывающих россиян уменьшилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сократившись до 2,48 млн человек.

    Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

    Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.

    Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.

    Комментарии (6)
    19 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интересах европейцев и украинцев поиск подходящей основы для дискуссии с российским лидером, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в Европе нужно найти этот способ «в ближайшие недели».

    Летом Макрон заявлял о готовности поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Тогда же оба президента провели телефонный разговор.

    Комментарии (8)
    18 декабря 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение вопроса С-400 на встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали возврат С-400

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повестка переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом не включала вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась лидерами двух стран, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало после публикации агентства Bloomberg о якобы прозвучавшем со стороны Эрдогана на встрече в Ашхабаде желании вернуть С-400 России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьника об управлении самолетом

    Юнармеец Егор Рогов несколько минут управлял самолетом после просьбы Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Юнармеец Егор Рогов из Алтайского края, чье желание полетать на сверхлегком самолете исполнил президент России Владимир Путин, несколько минут сам управлял воздушным судном.

    Полет был организован 15 декабря недалеко от Алейска. Егор Рогов находился на месте второго пилота и несколько минут управлял сверхлегким винтовым самолетом самостоятельно. Сам юнармеец рассказал, что ему понравились пейзажи с высоты, маневры и ощущение пилотирования, передает ТАСС.

    Рогов отметил, что по сравнению с пассажирскими авиаперелетами этот полет оказался намного ярче и эмоциональнее. Его мама Марина Довбышенко подчеркнула, что вся семья поддерживала Егора, гордится им, а отец подростка помогает участникам спецоперации на Украине.

    Рогов также заявил, что стал участником этого события после того, как увидел в мессенджере Max приглашение принять участие в прямой линии с президентом России. Он признался, что давно мечтает связать свою жизнь с военной авиацией.

    «Я как участник Юнармии, патриот своей страны, подумал, почему бы не попробовать. Я люблю авиацию, хочу связать свою жизнь с военной карьерой. Попросил помощи у нашего верховного главнокомандующего», – отметил мальчик.

    Ранее президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, которые обратились к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Песков: Путин вторые сутки до ночи готовится к «Итогам года»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин посвятит второй рабочий день подряд подготовке к большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент работает в Кремле, он готовится к прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в среду глава государства готовился к мероприятию до глубокой ночи.

    При этом в четверг у Путина есть несколько рабочих встреч.

    В среду Песков сообщал, что Путин весь день посвятил подготовке к «Итогам года», которые пройдут 19 декабря.

    Передача выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Песков отмечал, что срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 19:19 • Новости дня
    Сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» включили в «белый список»

    Минцифры добавило ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным» в список доступных сайтов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» вошел в число интернет-ресурсов, к которым будет гарантирован доступ даже при ограничении мобильного интернета.

    Минцифры России внесло сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» в так называемый белый список интернет-ресурсов, сообщает ТАСС. Это означает, что доступ к нему будет обеспечен в периоды ограничений мобильного интернета, связанных с мерами безопасности.

    Кроме этого, в обновленный перечень попали сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, порталы «Объясняем РФ» и «Движение первых». Из транспортных компаний были добавлены сайты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

    Среди других новых участников белого списка – сайты «Россетей», Московской биржи, сервиса каршеринга «Ситидрайв», оператора связи «Мотив», онлайн-рекрутинга Headhunter, сети ресторанов «Вкусно – и точка» и онлайн-кинотеатра «Иви». В перечне также присутствуют ретейлеры: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно.

    В этот перечень ранее были включены порталы Госдумы, федеральных министерств и ведомств, государственных информационных систем, а также Генпрокуратуры и правительств субъектов России.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 19:27 • Новости дня
    Песков отметил роль ИИ при обработке обращений на прямую линию Путина

    Песков сообщил о полной картине обращений на прямую линию Путина благодаря ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При подготовке прямой линии президента России организаторы получили возможность обработать 2 млн обращений с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина с помощью искусственного интеллекта получают полную картину по 2 млн обращений граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «прямо сейчас мы перешли через 2 млн обращений и вопросов граждан», объяснив, что за 13 дней разобрать такой массив вручную невозможно, но ИИ позволяет не только проанализировать, но и дифференцировать вопросы по регионам.

    По словам Пескова, сейчас у организаторов есть полное понимание тематики и географии всех обращений. Видео с его заявлением было опубликовано радиостанцией «Маяк». Пресс-секретарь уточнил, что благодаря технологиям искусственного интеллекта все поступающие вопросы обрабатываются максимально быстро и точно.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в этом году, как и ранее, объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию.  Она выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск.

    Запись вопросов началась 4 декабря в 15.00 по Москве и продлится до завершения эфира. В обработке обращений участвует ИИ-сервис GigaChat, который занимается расшифровкой поступающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин второй день подряд готовится к большой пресс-конференции и прямой линии.

    Также он отметил, что срочные обращения россиян на прямую линию с Путиным решаются министерствами и ведомствами еще до эфира. Журналисты из недружественных государств также смогут задать вопросы президенту России.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    У посетителей прямой линии с Путиным изъяли энергетики и квашеную капусту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Квашеная капуста, энергетические напитки и мандарины оказались среди необычных предметов, которые были изъяты у участников прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

    Организаторы мероприятия также изымали у посетителей спреи, капли для носа, шоколадные батончики и разные напитки, передает РИА «Новости».

    Все изъятые вещи складывались в специальные контейнеры у металлоискателей, их разрешат забрать после окончания прямой линии.

    Ранее сообщалось, что список запрещенных предметов для проноса на мероприятие включал в себя портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры, флаги, древки, а также лазерные указки, любые фонари, беспилотные летательные аппараты и беспилотники любой конструкции, включая движущиеся по земле, воде и под водой.

    Напомним, утром в пятницу общее число обращений россиян на прямую линию с президентом преодолело порог в 2,5 млн штук, сообщил телеканал «Россия 24».

    Эфир состоится 19 декабря в 12.00 мск. Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 03:05 • Новости дня
    Песков раскрыл нюансы новогоднего поздравления Путина
    Песков раскрыл нюансы новогоднего поздравления Путина
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Обращение президента России Владимира Путина запишут в Кремле, как обычно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что пока это не сделано.

    «Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», – ответил он ТАСС.

    Песков уточнил, что в этом году поздравление россиян будет традиционным, без сюрпризов. Как и новогоднее торжество президента. По словам Пескова, Путин встретит 2026 год «с родными и близкими».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию. Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Пока на повестке президента России «Итоги года с Владимиром Путиным», которые объединят большую пресс-конференцию и прямую линию. Эфир состоится 19 декабря в 12.00 мск. Как Песков сообщал ранее, Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 08:37 • Новости дня
    Количество обращений к Путину на «Итоги года» превысило 2,5 млн
    Количество обращений к Путину на «Итоги года» превысило 2,5 млн
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общее число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным преодолело порог в 2,5 млн штук, сообщил телеканал «Россия 24».

    За четыре часа до начала передачи число обращений перевалило за 2,5 млн, сообщил телеканал «Россия 24».

    В среду сообщалось, что число обращений россиян в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» достигло 1,7 млн.

    Эфир состоится 19 декабря в 12.00 мск. Президент посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 09:24 • Новости дня
    Венгрия заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа в любое время

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта в любой момент принять встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Будапешт выразил готовность стать площадкой для переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подтвердил эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, ни Москва, ни Вашингтон не спорят о месте потенциального саммита, что является честью для Венгрии.

    Сийярто также подчеркнул, что без соглашения между Россией и Соединенными Штатами невозможно добиться мира на Украине и обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в Европе. Он отметил, что Венгрия надеется на успешные переговоры между сторонами на высшем уровне.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о большом прогрессе по мирному плану из 20 пунктов после переговоров в Берлине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, как изменился американский план после его обсуждения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 10:58 • Новости дня
    Девушек с микрофонами на «Итогах года» с Путиным нарядили в кокошники
    Девушек с микрофонами на «Итогах года» с Путиным нарядили в кокошники
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На «Итогах года с Владимиром Путиным» девушки, раздающие микрофоны журналистам, появятся в кокошниках – этот элемент народного костюма вновь набирает популярность.

    Модные тенденции нашли отражение в организации ежегодной итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

    Девушки с микрофонами, которые будут помогать журналистам во время мероприятия, появятся в традиционных ободках-кокошниках.

    Прямую линию и пресс-конференцию посетят представители СМИ со всей страны.

    Интерес к русским национальным костюмам подогрел и сам президент. В октябре, выступая на пленарной сессии «Валдая», Путин признался, что его «очень радует», как россиянки возвращаются к традиционным нарядам и кокошникам. По данным маркетплейсов, продажи кокошников в 2025 году выросли более чем вдвое.

    Между тем особое внимание на встрече привлек журналист из Новокузнецка Ростислав Бардокин – он появился на мероприятии в рабочей каске.

    Он признался: «Я надел каску, чтобы обратить внимание Владимира Владимировича на ситуацию в угольной отрасли». По его словам, в Новокузнецке сохраняются проблемы с вывозом угля и развитием углехимии.

    Бардокин объяснил, что выбрал необычный аксессуар специально в знак солидарности с шахтерами и чтобы выделиться среди коллег. Он выразил надежду, что этот шаг поможет ему получить возможность задать вопрос президенту о перспективах угольной отрасли и улучшении условий для шахтеров региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у посетителей прямой линии с Путиным изъяли энергетики и квашеную капусту.

    Журналистов перед прямой линией с Путиным угостили сырниками и шашлыками.

    Между тем количество обращений к Путину на мероприятие «Итоги года» превысило 2,5 миллиона.

    Комментарии (0)
    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России

    «Финляндия является соучастницей геноцида советского народа, поэтому заявлять, что Россия на всех нападала, а на нее никто не нападал, столь же глупо, сколь и нагло». Такими словами политологи комментируют последние русофобские заявления, звучащие из Прибалтики и стран Скандинавии – и объясняют, почему эти настроения распространены в Европе прежде всего именно здесь. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

