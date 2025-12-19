Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Эксперт Кнутов назвал меры по решению нехватки тяжелых беспилотников в зоне СВО
Озвученная в ходе «Итогов года» проблема нехватки тяжелых беспилотников в зоне СВО будет решена, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, для этого предстоит преодолетьряд технических сложностей, работа над которыми уже ведется.
«Президент, как Верховный главнокомандующий, напрямую общается с командирами подразделений и получает от них информацию о ходе боевых действий. Более того, Владимир Путин приглашает в Кремль отличившихся военнослужащих и лично интересуется обстановкой на фронте», – заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Важно и то, что президент рассказывает о ситуации как профессиональный военный, четко и ясно представляя себе обстановку. Поэтому закономерно, что на «Итоги года» был приглашен участник боевых действий, Герой России», – добавил он.
Кнутов также особо отметил кадровый проект программы «Время героев». «Эти люди, как говорится, взглянули смерти в лицо. Они по-другому воспринимают жизнь и ценности, которые нужно защищать. Поэтому неудивительно, что им отдается преимущество – они действительно готовы и дальше служить Родине, и президент особо доверяет им», – добавил он.
Эксперт связал нынешние успехи на фронте не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной промышленности. «Россия превосходит противника по количеству БПЛА. Мы широко используем беспилотники с элементами искусственного интеллекта, а целый ряд предприятий освоил их выпуск», – сказал Кнутов.
По его мнению, озвученная в ходе «Итогов года» проблема с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена. Главной сложностью он назвал обеспечение связи. «Украина использует для этого спутниковый интернет Starlink. У нас пока нет достаточной космической группировки для широкополосного спутникового интернета, но такая программа есть, и мы ее создадим», – прогнозирует эксперт.
При этом, по мнению эксперта, уже сейчас стратегическая инициатива российской армии непосредственно влияет на общую ситуацию в мире. «Все больше европейцев осознают, что не смогут нанести России стратегическое поражение. Чем быстрее будет освобожден весь Донбасс, тем скорее можно будет говорить о нормализации отношений с Западом на равных условиях», – считает Кнутов.
Он отметил сдвиги в настроениях Евросоюза. «Антироссийская риторика теряет монолитность. Антивоенную позицию Венгрии разделяет Словакия, а в ряде вопросов – и Чехия. О начале перелома говорит и то, что ряд стран не поддерживают экспроприацию российских активов», – полагает аналитик.
По мнению Кнутова, послание Владимира Путина будущим поколениям излагает особую миссию России в мире. «Президент сказал о нравственных ориентирах, к чему должно стремиться человечество. Если исходить из того, что через двести лет наши главные ценности сохранятся, то у России есть особая миссия», – резюмирует эксперт.
В пятницу состоялись «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным. Разговор продлился 4,5 часа и стал самым продолжительным за все время существования формата. Глава государства ответил на вопросы журналистов и жителей страны. На вопрос ведущих о ситуации на фронте президент предложил высказаться командиру штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герою России Нарану Очир-Горяеву. Путин отметил, что командир начинал простым водителем.
Президент добавил, что «в целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооруженных Сил». «Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит», – сказал глава государства.
Также Путин назвал Россию безусловным лидером по количеству дронов. «Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-яга» у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», – сказал президент.
На вопрос о том, как сегодня реализуется кадровая программа «Время героев», Путин сказал, что государство должно сделать все для того, чтобы для вернувшиеся с фронта бойцы могли реализовать себя на гражданке, особенно те, «кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать».
В заключении Владимир Путин надиктовал по просьбе ведущих послание для капсулы времени будущим поколениям россиян. «Если в ваших руках сейчас наше послание – это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось», – сказал глава государства.