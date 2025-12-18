  • Новость часаКаллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    18 декабря 2025, 11:49 • Новости дня

    Премьер Бельгии призвал Европу «поскакать»

    Премьер Бельгии призвал Европу «поскакать»
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    «Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», – сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента, пишет Bloomberg.

    Де Вевер подчеркнул, что требования России на замороженные в Euroclear активы сохраняются, и в будущем может потребоваться их возврат.

    Он повторил призыв к другим странам, на территории которых удерживаются российские активы, разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Бельгия выступает против инициативы Еврокомиссии и требует твердых гарантий, что страна не останется единственной ответственной в случае судебных исков со стороны России о возврате средств. На стороне Бельгии выступают несколько других членов ЕС.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    В четверг Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    17 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

    Орбан: Вопрос о заблокированных российских активах не будет в повестке дня саммита ЕС

    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.

    По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».

    Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.

    Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.

    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    18 декабря 2025, 00:07 • Новости дня
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.

    «США предостерегают Европу от передачи замороженных российских активов Украине. В то время как европейские лидеры готовятся ко встрече в четверг, Вашингтон оказывает на них давление, чтобы они отказались от планов по аресту активов, потому что им «придется их вернуть», – пишет Times.

    В Вашингтоне опасаются, что действия Европы с российскими активами усугубят и затянут конфликт, так как судьба этих средств – один из пунктов мирного плана американского президента Дональда Трампа, заявил изданию источник.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    17 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    18 декабря 2025, 09:46 • Новости дня
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    По словам бельгийских чиновников, даже если остальные страны ЕС примут решение большинством, средства, размещённые в депозитарии Euroclear в Брюсселе, не будут освобождены. Таким образом, попытки обойти мнение Бельгии будут бесполезными, передает Politico.

    Вопрос о выделении Украине финансирования за счёт 210 млрд евро замороженных российских активов должен решиться на саммите лидеров ЕС в четверг – это последний шанс для Евросоюза доказать свою способность к единству и выполнению собственных обязательств, отмечает Politico. Однако Бельгия, опасаясь юридических рисков и возможных ответных мер Москвы, продолжает занимать жёсткую позицию, несмотря на многонедельные уговоры европейских партнеров. Позицию бельгийского премьера Барт де Вевер поддерживает значительная часть общества страны.

    К трудностям добавилась растущая оппозиция со стороны Италии, Болгарии и Мальты, что делает поиск компромисса ещё более сложным. Альтернативным вариантом может стать заимствование средств под будущий семилетний бюджет ЕС, но реализовать его возможно только за счёт исключения Венгрии и Словакии, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривались оба сценария – либо использование российских активов, либо совместное заимствование, и в четверг лидеры ЕС должны будут определиться, какой путь выбрать.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    От итога саммита зависит судьба масштабной финансовой поддержки Украины, которая может столкнуться с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро уже в следующем году, отмечает издание.

    В четверг итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    18 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Самолет премьера Словакии Фицо серьезно повредили в аэропорту Брюсселя

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, как в среду вечером прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза и его самолет оказался серьезно поврежденным автомобилем в аэропорту города.

    «Непростой саммит в Брюсселе нехорошо и начался. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», – приводит РИА «Новости» сообщение Фицо в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

    Перед саммитом Фицо оценил встречу на полях с представителями Западных Балкан, стремящихся в Евросоюз и отметил, что готовая к вступлению в ЕС Сербия сталкивается со всевозможными препонами, тогда как совершенно неготовую к этому Украину буквально подталкивают в ЕС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что Словакия не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета. Кроме того, премьер Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    18 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила при входе на саммит, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    По словам фон дер Ляйен, ни один из лидеров Евросоюза не покинет саммит, пока вопрос о финансировании Украины не будет решен, передает ТАСС.

    По словам главы Еврокомиссии, Украине на следующие два года необходимо 137 млрд евро финансирования.

    Она согласилась с позицией главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что на повестке саммита остается вопрос об экспроприации замороженных российских активов. Она отметила, что это обсуждение ведется с точки зрения их использования как «репарационного кредита» для Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, участники встречи рассмотрят две основные опции по поддержке Киева: выделение средств из общеевропейского бюджета, обеспеченного совместным заемом, либо использование средств, полученных за счет активов России. Решение по этим вопросам, как заверила фон дер Ляйен, должно быть принято на заседании саммита в Брюсселе в четверг.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Ранее фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением для Украины и Евросоюза.

    Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует весь ущерб на Украине.

    Между тем, Бельгия запретила Евросоюзу распоряжаться российскими активами без учета ее требований.

    Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз должен будет согласовывать вопрос с замороженными российскими активами за пределами бельгийской системы Euroclear.

    В свою очередь, европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия по вопросу конфискации российских замороженных активов и поддержки киевского режима.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» активов России Евросоюз столкнется с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат в Европе может значительно ухудшиться.

    17 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Фицо отказался финансировать военные нужды Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

    На предстоящем заседании Евросовета Словакия не поддержит принятие решений о финансировании военных нужд Украины, передает ТАСС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о принципиальном отказе от поддержки выделения средств на войну.

    По словам политика, Братислава готова оказывать помощь Украине только на двухсторонней основе, в том числе в сферах разминирования и гуманитарных проектов. Фицо отметил, что считает возможным использование замороженных российских активов только для послевоенного восстановления Украины, при условии заключения мирного соглашения между сторонами конфликта.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует самостоятельное решение для урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил поддержку европейской интеграции Сербии и осудил действия Евросоюза, препятствующие процессу присоединения Сербии из-за ее независимой позиции, заявив, что такие шаги не обоснованы здравым смыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что западные страны быстро наладят отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

    Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

    Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

    Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    18 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Politico: В ЕС поссорились из-за замороженных активов России
    Politico: В ЕС поссорились из-за замороженных активов России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия накануне брюссельского саммита, обсуждая вопрос конфискации российских замороженных активов и финансовой поддержки киевского режима.

    Лидеры стран Европы разделились на непримиримые лагеря из-за разных подходов к вопросу конфискации российских замороженных активов, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Разногласия настолько обострились, что это ставит под угрозу достижение согласия относительно финансирования Киева.

    Дипломаты Евросоюза почти 11 часов вели напряженные переговоры, чтобы спасти соглашение по оказанию финансовой поддержки на Украине. Эксперты отмечают активизацию ожесточенных старых споров между северными и южными странами блока относительно принятия на себя общего долгового бремени.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    По данным издания, сейчас возможный вариант выхода из тупика лишь начинает формироваться, его придется дорабатывать в ходе новых длительных дискуссий. Переговоры, по мнению авторов издания, вряд ли завершатся быстрым компромиссом.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что заморозка активов России стала спасением для Евросоюза и Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС необходимо поискать российские активы не только в бельгийской системе Euroclear.

    17 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Орпо исключил помощь Украине из бюджета Финляндии без конфискации активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о невозможности выделения средств бюджета страны Украине при отсутствии решения по российским активам.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о невозможности предоставления Украине помощи из национального бюджета, если на саммите Евросоюза 18–19 декабря не будет согласовано решение об экспроприации российских активов, пишет ТАСС.

    В интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос о потенциальных альтернативных путях поддержки Киева, Орпо прямо сказал: «Это невозможно». Таким образом, вариант выделения финансовой поддержки Украины из национального бюджета Финляндии исключается. Орпо подчеркнул, что возлагает ответственность за решение на институты ЕС и ожидает единой европейской позиции по данному вопросу.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Орпо заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Киеву, кроме конфискации российских активов.

    В среду международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах украинских властей. А Центробанк России подал иск к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Напомним, 12 декабря Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода.

    17 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением Украины и ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением Украины и ЕС, поскольку, по ее мнению, ориентированная на армию экономика страны угрожает всей Европе.

    «Мы знаем, насколько важно финансировать борьбу Украины. Но ведь Россия нацелена не только на Украину. Ее полностью военная экономика представляет прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности. Российские активы, замороженные в ЕС на неопределенный срок, могут изменить ситуацию в Украине и Европе», – написала она в соцсети Х.

    Напомним, фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза. Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы. При этом фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента 17 декабря, заявила, что замороженные в Европе активы России останутся под блокировкой до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб.

    Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.

    17 декабря 2025, 20:50 • Новости дня
    Орбан выступил против идеи ЕС о совместном кредите для Киева

    Премьер Венгрии Орбан отказался поддерживать коллективный кредит ЕС Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский премьер Виктор Орбан категорически отверг предложение о совместном кредите стран ЕС для поддержки Украины вместо конфискации российских активов.

    Страны Евросоюза предложили выделить совместный кредит для поддержки Украины вместо изъятия российских активов, передает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    В видеообращении на своей странице в социальной сети он заявил, что это полностью противоречит интересам Венгрии. «Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», - подчеркнул Орбан.

    По его словам, Венгрия не намерена подвергать себя риску из-за долговых обязательств стран ЕС в пользу Украины. Венгрия ранее также неоднократно выступала против участия в кредитных схемах, поддерживающих Киев.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что вопрос конфискации замороженных российских активов снят с повестки саммита в Брюсселе.

    Также Орбан ранее уточнил возможность ответа Москвы на потенциальную конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода.

    17 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Лавров обвинил ЕС в попытке подорвать усилия Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Евросоюз пытается дестабилизировать усилия США по урегулированию ситуации на Украине, покушаясь на российские активы, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    «Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права», – отметил Лавров. По его словам, эта политика особенно заметна на фоне украинского кризиса, где Европа, по мнению министра, «пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа».

    Лавров подчеркнул, что ЕС, действуя вопреки сложившимся международным экономическим и финансовым принципам, пытается распоряжаться российской собственностью, которая ранее Западом признавалась неприкосновенной. Министр убежден, что подобные меры подрывают основы доверия в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила, что российские активы в Европе останутся замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует ущерб Украине.

    В Евросоюзе продолжаются споры относительно конфискации российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    17 декабря 2025, 16:14 • Новости дня
    Путин выразил надежду на будущий диалог России с Европой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в возможности налаживания конструктивного диалога с Европой, однако отметил, что с сегодняшними политическими элитами этого трудно ожидать.

    Путин выразил надежду на восстановление диалога с Европой, однако считает это маловероятным с нынешними политическими элитами, передает РИА «Новости». Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Москве.

    Путин подчеркнул, что Россия, как и раньше, готова к переговорам и решению накопившихся за последние годы проблем исключительно мирными способами. По его словам, США уже демонстрируют готовность к такому диалогу, и российская сторона ведет с ними переговоры.

    «Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой – маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что слова о готовящемся нападении России на европейские страны не соответствуют действительности. Европейские политики используют подобные заявления ради достижения собственных интересов.

    Что будет с рублем через 17 лет

Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы?

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть.

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации.

    Канада готова проглотить унижение от украинской разведки

В канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала, связанного с сотрудничеством Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и спецслужб Канады. Оказалось, что украинцы не оценили гостеприимства и доверия канадской контрразведки, завербовали ее сотрудника и добыли ее секреты. А канадское государство теперь хочет спустить дело на тормозах.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

