Премьер Бельгии призвал Европу «поскакать»

Tекст: Дарья Григоренко

«Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», – сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента, пишет Bloomberg.

Де Вевер подчеркнул, что требования России на замороженные в Euroclear активы сохраняются, и в будущем может потребоваться их возврат.

Он повторил призыв к другим странам, на территории которых удерживаются российские активы, разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

Бельгия выступает против инициативы Еврокомиссии и требует твердых гарантий, что страна не останется единственной ответственной в случае судебных исков со стороны России о возврате средств. На стороне Бельгии выступают несколько других членов ЕС.

В четверг Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.