Премьер Бельгии призвал Европу «поскакать»
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».
«Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», – сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента, пишет Bloomberg.
Де Вевер подчеркнул, что требования России на замороженные в Euroclear активы сохраняются, и в будущем может потребоваться их возврат.
Он повторил призыв к другим странам, на территории которых удерживаются российские активы, разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».
Бельгия выступает против инициативы Еврокомиссии и требует твердых гарантий, что страна не останется единственной ответственной в случае судебных исков со стороны России о возврате средств. На стороне Бельгии выступают несколько других членов ЕС.
В четверг Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.