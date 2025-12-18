Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований

Tекст: Дарья Григоренко

По словам бельгийских чиновников, даже если остальные страны ЕС примут решение большинством, средства, размещённые в депозитарии Euroclear в Брюсселе, не будут освобождены. Таким образом, попытки обойти мнение Бельгии будут бесполезными, передает Politico.

Вопрос о выделении Украине финансирования за счёт 210 млрд евро замороженных российских активов должен решиться на саммите лидеров ЕС в четверг – это последний шанс для Евросоюза доказать свою способность к единству и выполнению собственных обязательств, отмечает издание. Однако Бельгия, опасаясь юридических рисков и возможных ответных мер Москвы, продолжает занимать жёсткую позицию, несмотря на многонедельные уговоры европейских партнеров. Позицию бельгийского премьера Барт де Вевер поддерживает значительная часть общества страны.

К трудностям добавилась растущая оппозиция со стороны Италии, Болгарии и Мальты, что делает поиск компромисса ещё более сложным. Альтернативным вариантом может стать заимствование средств под будущий семилетний бюджет ЕС, но реализовать его возможно только за счёт исключения Венгрии и Словакии, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривались оба сценария – либо использование российских активов, либо совместное заимствование, и в четверг лидеры ЕС должны будут определиться, какой путь выбрать.

На ваш взгляд Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





От итога саммита зависит судьба масштабной финансовой поддержки Украины, которая может столкнуться с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро уже в следующем году, отмечает издание.

В четверг итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.