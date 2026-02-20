Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и зразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.