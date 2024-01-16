Politico: Лиз Трасс пыталась лоббировать продажу военной техники Китаю

Politico: Экс-премьер Британии Лиз Трасс пыталась ускорить продажу оборонной техники Китаю

Tекст: Александра Юдина

Так, по данным издания, имеющая жесткую позицию в отношении Китая Трасс лоббировала интересы Пекина в правительстве Соединенного Королевства с целью «ускорить продажу» оборонной техники КНР и тем самым избежать потери британской фирмой миллионов прибыли, передает ТАСС.

Согласно данным газеты, Трасс просила министра по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок помочь британскому производителю военной техники, в то время как британские власти заблокировали поставки в КНР компанией Richmond Defense Systems, которая базируется в избирательном округе Трасс в графстве Норфолк на востоке Англии.

Уточняется, что Трасс предоставила аргументы фирмы в личном обращении Бэйднок. «Уважаемая Кеми! Пишу от имени моего избирателя, чья заявка на получение лицензии на поставку товаров в Китай была впервые подана 01.03.2023… Я была бы признательна, если бы вы могли ускорить получение лицензии», – написала она.

Также Politico указывает, что запрет британской фирме продавать военную технику Китаю «означал бы потерю будущих продаж на миллионы». Более того, в Richmond Defense Systems сочли, что «если лицензия не будет предоставлена, то китайцы просто создадут свой проект и будут производить продукцию сами».

Как заявляет газета, Трасс сама называет себя «самым известным «ястребом» в отношении Китая на скамейке консерваторов-заднескамеечников» в Палате общин британского парламента (депутатов, не входящих в правительство королевства).

Правительственный кризис в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. Хотя сам Сунак остается у власти, отставки в кабмине не прекратились. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Лиз Трасс является самым позорным премьером Британии.