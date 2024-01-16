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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    3 комментария
    16 января 2024, 20:48

    Politico: Лиз Трасс пыталась лоббировать продажу военной техники Китаю

    Politico: Экс-премьер Британии Лиз Трасс пыталась ускорить продажу оборонной техники Китаю

    Politico: Лиз Трасс пыталась лоббировать продажу военной техники Китаю
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В письме от 15 августа 2023 года, адресованном министру по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок, экс-премьер Британии Лиз Трасс просила помочь британскому производителю военной техники продать оборонную продукцию Китаю, пишет газета Politico.

    Так, по данным издания, имеющая жесткую позицию в отношении Китая Трасс лоббировала интересы Пекина в правительстве Соединенного Королевства с целью «ускорить продажу» оборонной техники КНР и тем самым избежать потери британской фирмой миллионов прибыли, передает ТАСС.

    Согласно данным газеты, Трасс просила министра по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок помочь британскому производителю военной техники, в то время как британские власти заблокировали поставки в КНР компанией Richmond Defense Systems, которая базируется в избирательном округе Трасс в графстве Норфолк на востоке Англии.

    Уточняется, что Трасс предоставила аргументы фирмы в личном обращении Бэйднок. «Уважаемая Кеми! Пишу от имени моего избирателя, чья заявка на получение лицензии на поставку товаров в Китай была впервые подана 01.03.2023… Я была бы признательна, если бы вы могли ускорить получение лицензии», – написала она.

    Также Politico указывает, что запрет британской фирме продавать военную технику Китаю «означал бы потерю будущих продаж на миллионы». Более того, в Richmond Defense Systems сочли, что «если лицензия не будет предоставлена, то китайцы просто создадут свой проект и будут производить продукцию сами».

    Как заявляет газета, Трасс сама называет себя «самым известным «ястребом» в отношении Китая на скамейке консерваторов-заднескамеечников» в Палате общин британского парламента (депутатов, не входящих в правительство королевства).

    Правительственный кризис в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. Хотя сам Сунак остается у власти, отставки в кабмине не прекратились. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Лиз Трасс является самым позорным премьером Британии.

    16 января 2024, 10:46
    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге
    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries сразу после пожара признался в поджоге.

    Известно, что сотрудник рассказал об этом в чате сотрудников данного склада, после чего удалил свой аккаунт, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Уточняется, что 27 декабря прошлого года он сообщил в том же чате, что помещение «скоро будет гореть», однако его слова тогда никто не воспринял всерьез.

    Напомним, в субботу утром в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

    Известно, что компания потеряла связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада, однако позднее были найдены все сотрудники склада Wildberries, никто из занятых на складе пропавшим не числится.

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    16 января 2024, 08:32
    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных

    Минобороны: Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ и взяли пленных на Купянском направлении

    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки ВС России захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военных на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, штурмовики ВС России выдвинулись вперед и провели боевую работу – забрали опорный пункт без особого труда, оказали помощь раненым военнослужащим ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, рассказавших много полезной информации, передает ТАСС.

    Как отметил командир штурмовой группы с позывным Ларек, его боевой путь начинался с пехоты, чтобы было полное понимание того, что такое прилеты и как укрываться от беспилотников противника.

    «Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас были три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп в этот момент находилась непосредственно в тылу противника», – рассказал он.

    Ранее стало известно, что четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах, доставили в Москву.

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    16 января 2024, 17:04
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что выделение 50 млрд сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, поэтому если Запад хочет создать денежный фонд для помощи Украине, необходимо его создать вне бюджета ЕС, передает РИА «Новости».

    Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей, был произведен расчет, сколько она должна выплатить Украине.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

    Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся.

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    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

    Коментарии (8)
    16 января 2024, 08:18
    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»

    «Рустехдрон»: ВС России ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над украинскими окопами и сериями по три сбрасывает гранаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации. По словам представителя компании, «Инферно» также может эффективно бомбить легкобронированную технику, он несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов.

    Коментарии (39)
    16 января 2024, 00:05
    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что «решал любые вопросы» в Европе с помощью водки, борща и сала

    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом
    @ Philip Reynaers/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он работал послом в Совете Европы, он придумал приглашать чиновников на домашний обед с борщом, водкой и салом, что позволяло «решать любые вопросы».

    «У меня был «клуб борща». Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    Украинский министр подчеркнул, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу неадекватным и агрессивным из-за заявления, что он хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в Анталье.

    По ее словам, неадекватность представителей киевского режима – широко известный факт, поскольку необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги.

    Коментарии (23)
    16 января 2024, 12:34
    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО

    Советник главы МО: Россия в ходе СВО демилитаризует также и НАТО

    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе специальной военной операции демилитаризует не только Украину, но и Североатлантический альянс, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий журналу «Международная жизнь».

    «Нелишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ильницкого, сейчас уже есть понимание, что несмотря на то, что год назад Вашингтон и НАТО заявляли о том, что они обеспечат Киеву через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, на эту цифру не удалось выйти и близко.

    «Разрушены производства, цепочки, поставки», – объяснил военный.

    Советник министра указал, что промышленность стран НАТО не в состоянии произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России.

    По словам Ильницкого, Минобороны России еще на этапе принятия решения о производстве вооружений понимает, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска, и насколько готовы квалифицированные кадры.

    Вместе с тем Ильницкий отметил, что против России в интересах ВСУ работает более 400 спутников НАТО, но только 70 из них являются военными официально, остальные – коммерческие.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении ВСУ, западного производства.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 16:12
    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин

    Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
    @ Dwi Anoraganingrum/Zuma Exclusive/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.

    По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.

    Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.

    При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

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    16 января 2024, 16:28
    В ЦБ назвали число подключившихся к российскому аналогу SWIFT стран

    ЦБ сообщил о подключении уже 20 стран к российскому аналогу SWIFT

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме «Россия».

    Как говорится в презентации, Система передачи финансовых сообщений представляет 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в ЦБ сообщили, что СПФС ЦБ России насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран.

    Коментарии (10)
    16 января 2024, 15:35
    В Турции заявили о сложностях в финансовых расчетах с Россией

    В Турции заявили о сложностях в финансовых расчетах с Россией из-за новых правил Минфина США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые правила Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) осложнили денежные переводы из России в Турцию, сообщил источник в турецкой банковской сфере.

    По его словам, еще 22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, в котором содержатся очень широкие формулировки. В соответствии с новыми правилами, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, могут также подпасть под санкции, передает ТАСС.

    Кроме того, оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Источник указал, что указанные меры слишком расплывчаты и требуют дополнительных разъяснений. Именно из-за этого происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся «в режиме ожидания».

    Ранее турецкое издание Ekonomim со ссылкой на источники сообщило, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров.

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    16 января 2024, 18:46
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

    «Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

    Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.

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    16 января 2024, 10:42
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    FT: ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку количества оружия, которое страны – члены ЕС предоставили Украине в ответ на заявления о том, что некоторые государства не отправили столько вооружений, сколько могли, передает ТАСС.

    По словам европейского дипломата, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Это требование Брюсселя вызвало протест ряда стран, отказавшихся предоставлять полные данные. ЕСВС планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.

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    16 января 2024, 12:47
    Студенты РАНХиГС устроили поножовщину около общежития в Москве

    Студенты РАНХиГС устроили массовую драку и поножовщину около общежития в Москве, двое пострадали

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве студенты устроили массовую драку и поножовщину неподалеку от своего общежития на Волгоградском проспекте, двое с ножевыми ранениями попали в больницу.

    По словам одного из участников драки, неизвестный подошел к группе студентов возле KFC и грубо потребовал угостить его сигаретой, ребята в грубой форме ему отказали, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Началась потасовка, в которой приняли участие более десяти человек – большинство участников драки оказались студентами РАНХиГС. Двое из них получили ножевые ранения, им потребовалась медицинская помощь.

    Полиция задержала 11 человек, из которых только один достиг совершеннолетия. На всех участников драки составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

    По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

    Как заявили в пресс-службе вуза, установлены все участники инцидента, сейчас с ними работает полиция.

    Руководство вуза так же уведомлено о происшествии. При этом остается неизвестным, грозит ли исключение участникам драки, передает «Газета.Ru».

    Летом прошлого года в драке с поножовщиной в подмосковном Чехове погибли два человека.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (57)
    16 января 2024, 12:55
    Устроившая теракт в Петербурге Трепова рассказала о плане уехать на Украину
    Устроившая теракт в Петербурге Трепова рассказала о плане уехать на Украину
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дарья Трепова, устроившая теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке Гештальт и хотела уехать на Украину.

    Как заявила Трепова на допросе, Попкова она знала достаточно давно по соцсетям. Она добавила, что переживала из-за проведения СВО, сочувствовала украинцам и спросила Попкова о возможности поехать волонтером на Украину, на что он ответил, что подумает, передает РИА «Новости».

    По ее словам, через полгода Попков написал, что готов помочь с переездом, и начал давать ей небольшие поручения, например, попросил купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Татарского.

    Ранее Дарья Трепова заявила, что признает вину частично. Она отметила, что не знала о наличии в статуэтке, подаренной погибшему военкору Владлену Татарскому, самодельного взрывного устройства.

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      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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