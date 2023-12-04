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    4 декабря 2023, 13:18

    На выбивание денег для Украины бросили самого позорного премьера Британии

    На выбивание денег для Украины бросили самого позорного премьера Британии
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    На текущей неделе в Вашингтоне решается ключевой для выживания Украины вопрос: выделение десятков миллиардов долларов киевскому режиму. Группа влиятельных конгрессменов против дальнейшего финансирования Украины без всяких условий, и переубедить их пытался человек радикально русофобских убеждений – бывшая премьер Британии Лиз Трасс. Почему именно она и чем закончилась ее миссия?

    «Секретное оружие Байдена». Именно так европейское издание Politico назвало Лиз Трасс – бывшего премьер-министра Великобритании.

    Оружие, мягко говоря, странное. Лиз Трасс вошла в историю как глава кабмина, просидевшая на своем посту рекордно короткий срок (49 дней). Она ушла в отставку после целой серии крупных провалов в политике и экономике. Она настолько опозорилась в британском общественном мнении, что некоторое время даже обсуждалось предложение лишить ее персональной пенсии, полагающейся каждому бывшему премьеру Британии. Однако в администрации Байдена посчитали, что Трасс обладает достаточной квалификацией для того, чтобы убедить республиканское большинство в Конгрессе выделить деньги Украине.

    «По обеим сторонам Атлантики есть надежда на то, что Трасс сможет помочь перенаправить внутриамериканскую дискуссию от изоляционизма к активной международной роли, за которую выступают как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, так и президент США Джо Байден», – пишет Politico.

    Дело в том, что Джозеф Байден вот уже который месяц пытается убедить республиканцев проголосовать за выделение киевскому режиму на уже текущий финансовый год 60 миллиардов долларов – денег, без которых этот режим, по сути, не проживет. Однако республиканцы отказываются такие средства выделять просто так. Они предлагают администрации сначала устроить публичные дискуссии по вопросу и объяснить, почему так важно вытягивать эти средства из карманов американцев в карманы коррумпированному киевскому режиму.

    У администрации Байдена (уже заявившей, что она «отчаянно нуждается» в выделении средств для украинцев) для американских консерваторов аргументов нет – и она очень надеялась на то, что эти аргументы найдутся у консерваторов британских. Точнее, у группы депутатов британского парламента под названием «Консервативные друзья Украины», которая на прошлой неделе находилась в Вашингтоне и пыталась убедить республиканцев все-таки дать Киеву денег. «У группы плотный график: запланировано около двух десятков встреч с консервативными американскими законодателями и аналитическими центрами», – писало тогда Politico. Наиболее ярким и медийным персонажем этой группы и была Лиз Трасс.

    Со страной-лоббистом американская администрация, пожалуй, угадала. Британцы готовы работать адвокатом выделения санкций не за деньги, а за идею.

    «Великобритания исторически проводила антироссийскую политику. Была гораздо более жестко настроенной по отношению к России страной, нежели континентальные государства Западной Европы, – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Это связано как с историческими, так и с ценностными причинами. И с тем, что Великобритания в меньшей степени зависела как от российских энергоносителей, так и от сотрудничества с Москвой. В отличие от Парижа, Лондон никогда не позиционировал связи с РФ как фактор, который может усилить роль Британии в мировых делах. Скорее она всегда подчеркивала свою субъектность и роль через антироссийскую политику».

    После Брекзита эта антироссийская политика стала, пожалуй, единственным (наряду с пристегиванием Британии к антикитайской политике США в Восточной Азии) инструментом, который может вернуть британцам роль глобального игрока.

    «Лондон работает на русофобию и борьбу с Россией как объединяющую платформу для трансатлантического сообщества. Атлантизм – это единственная область, где Лондон может играть важную роль, и в рамках которого Великобритания может не маргинализироваться окончательно. Она активно работает на укрепление атлантической связки, и именно борьба с РФ продвигается ею в качестве опоры этой связки. Украина же здесь – инструмент», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Именно поэтому Лондону важно сохранить этот инструмент. «Мы можем предотвратить доминирование Путина в Европе лишь в том случае, если продолжим оказывать поддержку Украине в час ее великой нужды», – отметил зампредседателя Консервативной партии Великобритании Джек Лопрести, входивший в делегацию.

    Угадала, казалось бы, американская администрация и с идейной точки зрения. Лиз Трасс является не просто русофобкой, но и носительницей рейганистских взглядов на внешнюю политику. Предполагающих экспансионизм и жесткую борьбу с противниками, самый настоящий крестовый поход.

    «Работая в тандеме с британским премьером Маргарет Тэтчер, президент Рональд Рейган бы непоколебим и называл СССР империей зла. И мир выиграет в случае, если такие лидеры придут к власти сегодня», – написала она в специально написанной перед визитом статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

    Трасс давала понять, что она является другом и союзником даже не администрации Байдена, а Республиканской партии. И даже фактически открыто поддержала Трампа. «Я надеюсь, что республиканец вернется в Белый дом в 2024 году. В США должно быть консервативное руководство, которое снова будет достаточно смелым, чтобы назвать враждебные режимы злом и угрозой», – указала она.

    Вот только помогло ли ей это убедить республиканцев дать деньги Украине? Любопытно, но по итогам (даже промежуточным) визита не было никаких комментариев и даже никакой аналитики ни в британских, ни в американских СМИ. Однако все-таки можно предположить, что помогло не особо.

    «Те республиканцы, которые против помощи Украине, являются изоляционистами, сторонниками Трампа и концепции «Америка на первом месте». Они исповедуют иную внешнеполитическую философию и иной подход к внешним вызовам. Считают, что США нужно фокусироваться на внутренних проблемах в первую очередь. Что во внешней политике им нужно сосредоточиться на более важных стратегических угрозах, каковым считается Китай, а не борьба с Россией», – говорит Дмитрий Суслов.

    Лиз Трасс пыталась пристегнуть Россию к Китаю. «Бывшая премьер-министр скажет республиканским законодателям о том, что консерваторы по обоим берегам Атлантики должны объединиться и противостоять России, поскольку она является частью противостоящей Западу "тоталитарной оси"», – писала британская The Daily Telegaph. Оси, в которую входят, по мнению Трасс, и ХАМАС, и Китай. «Мы прибыли в Вашингтон для того, чтобы укрепить связи с нашими республиканскими союзниками для борьбы с этими злодеями, которые хотят уничтожить наш образ жизни», – заявила Трасс.

    Да, ее соратники стремились донести до республиканцев мысль о том, что падение Украины напрямую усилит угрозу от Китая. «Если Украина проиграет или вынуждена будет заключить невыгодное для нее соглашение с Россией… то это пошлет мощнейший сигнал о том, что свободный мир не встанет на защиту Тайваня», – объяснял один из членов британской делегации, бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит. Однако большинство республиканских конгрессменов (а также, что особо важно в преддверии выборов, их избирателей) считают, что Украина скорее вытягивает из США все соки.

    «Вряд ли британским консерваторам удастся навязать свою точку зрения американским – тем, кто выступает против дальнейшей помощи Украине и тем более ее наращивания, поскольку они разделяют совершенно разные взгляды на мир и на то, какую политику Западу следует проводить», – резюмирует Дмитрий Суслов.

    Окончательно итоги миссии Трасс станут понятны на этой неделе, когда Конгресс вернется к голосованию о выделении средств киевскому режиму. Эксперты не сомневаются в том, что сколько-то Украине в итоге дадут – однако вопрос в итоговой сумме. И если она будет ближе к изначальным 60 миллиардам, то значит Лиз Трасс действительно стала секретным оружием Байдена. И на ниве внешнеполитического лоббизма оказалась куда более успешной, чем на посту британского премьера.

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